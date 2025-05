Apples ontwikkelaarsconferentie WWDC vindt plaats op 5 juni

Apples ontwikkelaarsconferentie WWDC vindt op 5 juni dit jaar plaats. In de avond presenteert Apple nieuwe versies van zijn besturingssystemen. Ook wordt er mogelijk de langverwachte mixedrealityheadset getoond.

Apples jaarlijkse World Wide Developer Conference vindt plaats tussen 5 en 9 juni, laat Apple weten. De aftrap van de jaarlijkse conferentie, de keynote, begint om 19.00 Nederlandse tijd op de eerste dag. Tijdens de keynote toont het bedrijf traditiegetrouw nieuwe versies van iOS, iPadOS, macOS, watchOS en tvOS. In de dagen na de keynote kunnen ontwikkelaars aan de slag met de tools en kunnen ze spreken met de ontwikkelaars. WWDC vindt ieder jaar rond die tijd plaats.

Mogelijk vertelt Apple-topman Tim Cook tijdens de keynote voor het eerst iets over de langverwachte mixedrealityheadset. Apple werkt al jaren aan zo'n bril, maar daarover zijn zelden concrete details naar buiten gekomen. Eerder deze maand schreef de Financial Times nog dat Cook de headset ondanks bezwaren van het ontwerpteam nog dit jaar zou willen uitbrengen. De jaarlijkse keynote lijkt daar het meest logische moment voor, al zou het ook kunnen dat de bril pas later in het jaar wordt uitgebracht.