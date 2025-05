Lenovo stopt met ontwikkeling van Legion-gametelefoons

Lenovo heeft bevestigd dat het is gestopt met de ontwikkeling van zijn Legion-gamingtelefoons. Het bedrijf gaat geen nieuwe toestellen meer uitbrengen omdat het zich wil richten op andere gamerelateerde producten.

Lenovo bevestigt het stopzetten aan Android Authority. Het bedrijf zegt dat het geen Legion-telefoons meer gaat maken als 'onderdeel van een bredere bedrijfstransformatie en consolidatie van ons gamingportfolio'. Het bedrijf zegt dat het nog wel andere gameproducten 'met verschillende formfactors' wil uitbrengen, maar daar vallen de high-end-gametoestellen dus niet meer onder. Er gingen eerder al geruchten dat Lenovo met de lijn zou stoppen, maar nu is er ook officiële bevestiging.

De laatste gametelefoon van het bedrijf was de Legion Y70, die in augustus vorig jaar uit kwam. Die telefoon had een 144Hz-oledscherm met HDR10+-ondersteuning en een helderheid van 1000 nits. De Legion-toestellen waren specifiek gericht op gamers met onder andere heldere displays en grote accu's. Het is niet bekend of Lenovo al nieuwe Legion-toestellen in de maak had, maar als dat zo was, komen die niet meer uit.