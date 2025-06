Erazer wordt onafhankelijk merk binnenin Lenovo-portefeuille

Erazer, een submerk van Medion dat gericht is op gamen, gaat naar verluidt verder als onafhankelijk merk binnen de portefeuille van moederbedrijf Lenovo. Toekomstige producten zullen dus geen label van het budgetmerk Medion meer meekrijgen.

Volgens Gamerbrain is de wijziging sinds de start van Gamescom 2023 van kracht gegaan. Op de website van Medion wordt het Erazer-merk nog gewoon gebruikt als submerk van het budgetmerk. Op de website van Megekko is wel te zien dat Medion niet meer wordt vermeld bij de producten van Erazer.

Ter gelegenheid van de naamsverandering zal het Erazer met een truck naar verschillende Europese landen trekken, waaronder ook Nederland. De Erazer-truck zal op 18 en 19 november halt houden op de Dutch Comic Con in Utrecht. Medion en het submerk Erazer zijn eigendom van Lenovo. Het Chinese bedrijf nam Medion AG in 2011 over.