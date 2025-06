Evan Blass deelt promotievideo Lenovo Legion Go-handheld en AR-bril

Smartphoneleaker Evan Blass heeft de vermeende promotievideo van de onaangekondigde Lenovo Legion Go-handheld gepubliceerd. De Nintendo Switch-achtige console krijgt afneembare controllers en draait op Windows 11. Ook toont het bedrijf in de video de AR-bril Legion Glasses.

In de authentiek ogende video worden alle geruchten uit eerdere leaks bevestigd, waaronder de aanwezigheid van een Ryzen Z1-apu, die volgens een eerder bericht bestaat uit acht Zen 4-cores en een geïntegreerde RNDA 3-gpu met twaalf compute-units. Verder krijgt de handheld ondersteuning voor maximaal 2TB microSD-opslagruimte, een accu van 50 wattuur en een aanraakgevoelig scherm.

Daarnaast schept de video meer duidelijkheid over de controllers van de Lenovo Legio Go. Het gaat om twee asymmetrische, afneembare controllers, waarvan de rechtercontroller wieltjes aan de onderkant heeft. Hierdoor kan deze controller als een soort verticale muis gebruikt worden in wat Lenovo de 'firstpersonshootermodus' noemt.

Ook worden in de video de Legion Glasses getoond, een apart verkrijgbare AR-bril die met een enkele draad aan de console gekoppeld wordt. Verdere details deelt Lenovo niet over het product. Tot dusver heeft het merk de producten namelijk niet officieel aangekondigd. Aangezien praktisch alle informatie rondom de handheld bekend is, lijkt het aannemelijk dat de officiële aankondiging snel volgt.

WindowsReport heeft eerder al verschillende foto's van het komende product gedeeld.