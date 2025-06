ASUS ontkent dat het stopt met Zenfone-smartphones

ASUS ontkent in een persbericht dat het bedrijf stopt met het maken van de Zenfone-smartphones. Verschillende media schreven deze week dat het bedrijf na de Zenfone 10 zou stoppen met het maken van deze smartphones en zich alleen zou richten op ROG-toestellen.

Het bedrijf schrijft: "We willen een gerucht adresseren dat de ASUS Zenfone 10 de laatste generatie in deze serie is en dat de Zenfone-productlijn stopgezet wordt. Dit is niet waar." ASUS noemt de ROG Phone- en Zenfone-toestellen de twee hoofdzakelijke smartphoneproductlijnen. Hier gaat het bedrijf vooralsnog mee door en zegt binnenkort de toestellen voor 2024 aan te gaan kondigen.

De geruchten over het stopzetten van de Zenfone-serie werden in eerste instantie gebracht door het Taiwanese TechNews, dat op basis van een betrokkene meldde dat de Zenfone-afdeling opgeheven zou worden. De onlangs uitgebrachte Zenfone 10 zou de laatste smartphone onder dit submerk zijn. ASUS kondigde in juni van dit jaar wel officieel een herstructurering aan en volgens dezelfde bron worden de ROG- en Zenfone-teams samengevoegd. Daarover geeft ASUS vooralsnog geen uitsluitsel.