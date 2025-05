Gamen op je smartphone begint een steeds serieuzere aangelegenheid te worden. De games worden complexer en mooier; de bedrijven erachter steken steeds meer moeite en tijd in het maken ervan. Onder andere mobiele versies van Unity en Unreal in combinatie met krachtigere socs in smartphones maken het mogelijk games te produceren die ongeveer even hoogwaardig zijn als hun pc- en consoletegenhangers.

Het is niet gek dat er steeds meer aandacht wordt besteed aan games voor smartphones. Bijna iedereen heeft tegenwoordig een smartphone en de grafische chips in deze toestellen zijn snel genoeg om de meeste games te kunnen draaien. Net als bij de pc-gamingcommunity zijn er fabrikanten die smartphones uitbrengen met alle toeters en bellen, de hoogst geklokte socs, behuizingen met rgb-verlichting, extra knoppen en accessoires, een extra grote accu en geavanceerde koeling: gamephones dus. Hoewel de prestatieverschillen op pc-gebied behoorlijk groot zijn, is dat minder het geval bij gamephones. Toch blijven sommige smartphonefabrikanten het proberen. Veel van deze toestellen zien alleen het levenslicht in Azië, waar gamen op de smartphone stukken groter is dan in het Westen. Ten minste twee van deze fabrikanten brengen elk jaar een nieuw exemplaar uit in het Westen: ASUS en ZTE. ASUS brengt dit jaar de ROG Phone 8 Pro uit en ZTE de Red Magic 9 Pro.

Beide smartphones zijn uitgerust met een Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, de nieuwste high-end soc van de chipmaker, die dit jaar zijn weg zal vinden naar verschillende high-end smartphones. Deze gametoestellen zijn de eerste apparaten met de chip die wij in handen hebben, dus in deze review zullen we iets langer stilstaan bij de processor.

De ROG Phone 8 Pro is op het moment van schrijven te koop voor 1199 euro. Hoewel zulke prijzen jaren geleden gezien werden als zeer hoog, is het tegenwoordig een gemiddelde prijs voor high-end toestellen. Kijkend naar de specificaties van de smartphone zou dat kunnen betekenen dat je een hoop waar voor je geld krijgt. De Red Magic 9 Pro is met 649 euro een stuk goedkoper. Dat is een hele strakke prijs voor een toestel met zo’n high-end soc. Of dat echt zo is, lees je in deze review.