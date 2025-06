Nubia introduceert Redmagic 9 Pro-smartphones met Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3

Nubia introduceert zijn Redmagic 9 Pro- en 9 Pro+-telefoons. Deze smartphones beschikken beide over een Snapdragon 8 Gen 3-soc en een 6,8"-amoledscherm. De telefoons verschijnen eerst in China vanaf omgerekend 567 euro; internationale prijzen volgen later.

Nubia voorziet de Redmagic 9 Pro- en 9 Pro+-telefoons allebei van de flagshipsoc van Qualcomm. De Snapdragon 8 Gen 3 werd eerder deze maand aangekondigd en beschikt over acht Arm-cores, waaronder een Cortex-X4, naast vijf prestatiekernen en twee energiezuinigere cores.

De toestellen krijgen beide ook hetzelfde 6,8"-scherm met een refreshrate van 120Hz. Beide apparaten krijgen daarnaast een nieuw ontwerp, rgb-leds en schouderknoppen die gebruikt kunnen worden tijdens het gamen. De apparaten krijgen ook een fan in het apparaat zelf, die op maximaal 22.000 toeren per minuut draait.

De Redmagic 9 Pro en 9 Pro+ krijgen respectievelijk maximaal 12GB en 24GB geheugen. De 9 Pro krijgt daarnaast maximaal 512GB opslag, waar dat bij de Pro+-variant maximaal 1TB is. De Pro+-variant heeft ook een 5500mAh-accu, die 165W-snelladen ondersteunt. Bij de goedkopere 9 Pro is dat een grotere 6500mAh-accu met langzamer 80W-snelladen.

De Redmagic 9 Pro-serie verschijnt later deze maand in China. Het instapmodel komt beschikbaar voor omgerekend 567 euro, voor een variant met 8GB geheugen en 256GB opslag. De Redmagic 9 Pro+-telefoon komt beschikbaar in China voor 709 euro. De telefoons komen in januari internationaal beschikbaar. Nubia deelt medio december meer details over de internationale release van de Redmagic 9 Pro-serie.