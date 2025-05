Nubia brengt Red Magic 8 Pro-gametelefoon snel uit in Benelux voor 650 euro

Nubia heeft aangekondigd dat de eerder gepresenteerde Red Magic 8 Pro over iets meer dan twee weken uitkomt in Nederland en België. De goedkopere zwarte versie gaat 650 euro kosten; de transparante versie moet 750 euro gaan kosten.

Nubia presenteerde de Red Magic 8 Pro samen met de Pro+ eind december. Beide telefoons zijn inmiddels uitgekomen in China, maar alleen de 8 Pro is nu aangekondigd voor een release in veel meer landen, waaronder Nederland en België. De Pro+ kan sneller opladen met 165W, maar heeft een accu met minder capaciteit, namelijk 5000mAh. De 8 Pro die nu uitkomt, heeft een 6000mAh-accu en kan laden met 65W.

De zwarte versie heeft 12GB lpddr5x-geheugen en 256GB UFS 4.0-opslag; bij de transparante versie gaat het om 16GB en 512GB. De transparante variant heeft verder beperkte doorkijk: zo is er weinig van het daadwerkelijke pcb zichtbaar en is de 'soc' vermoedelijk een sticker en niet de chip zelf.

De 8 Pro volgt de 7 en 7s op en is 164x76,4x8,9mm groot. De telefoon heeft een 6,8”-oledpaneel. Dat paneel heeft een resolutie van 1116x2480 pixels. De beeldverhouding bedraagt 20:9 en het scherm beschikt over een refreshrate van 120Hz. Bovenaan, en tevens onder het scherm, bevindt zich een selfiecamera met een resolutie van 16 megapixels. Er is ook een vingerafdrukscanner aanwezig. Die bevindt zich ook onder het scherm.

De primaire camera krijgt een 50-megapixelsensor mee, terwijl de ultragroothoekcamera het moet doen met 8 megapixels. De derde camera heeft een macrolens en telt 2 megapixels. De gametelefoon heeft een 3,5mm-audiojack en ondersteunt Bluetooth 5.3 en Wi-Fi 6E.

Nubia heeft de 8 Pro uitgerust met een ingebouwde ventilator die maximaal met 20.000 toeren per minuut kan draaien. Er is ook een uitgebreide vaporchamber om de smartphone te helpen afkoelen als dat nodig is. Er zijn ook aanraakgevoelige schouderknoppen aanwezig waar gamers gebruik van kunnen maken.