Red Magic brengt 9S Pro-smartphone met 6500mAh-accu uit in Europa voor 650 euro

ZTE Nubia-merk Red Magic brengt de 9S Pro in Europa uit voor 650 euro. Drie van de vier varianten komen deze maand uit, een Frost-variant volgt medio september. De telefoon heeft onder meer een 6500mAh-accu.

De Red Magic 9S Pro kan de 6500mAh-accu opladen met 80W, zo zegt de fabrikant van de gamingtelefoon. Het toestel heeft een 6,8"-oledscherm met 2480x1116 pixels, met een verversingssnelheid van 120Hz en een beeldverhouding van 20:9.

Het toestel beschikt over een Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3-soc met uitgebreide koeling voor betere prestaties. Er zit 12GB of 16GB aan lpddr5-geheugen in, gecombineerd met 256GB of 512GB aan UFS 4.0-opslag. De gamingtelefoon heeft onder meer schouderknoppen met verlichting en verlichting voor de ingebouwde ventilator. De versie met 12GB geheugen en 256GB opslag komt uit voor 650 euro, de 16GB/512GB-optie kost 800 euro. De donkere versie komt meteen uit, de lichte Frost-versie van de duurdere variant volgt in september.