"FBI kraakt telefoon van Trump-schutter in twee dagen"

De Amerikaanse inlichtingendienst FBI heeft toegang geforceerd tot de telefoon van de schutter die de Amerikaanse oud-president Donald Trump dit weekend neerschoot. Het is onbekend welke beveiliging de telefoon had en om wat voor telefoon het ging.

De FBI zegt dat het toegang heeft gekregen, maar geeft geen details. FBI-mensen in Quantico, Virginia hebben de telefoon gekraakt. Eerder hebben agenten in Pennsylvania geprobeerd om de telefoon te ontgrendelen, maar dat mislukte.

Het is onbekend hoe de schutter, die inmiddels overleden is, de telefoon had beveiligd. Diverse sites meldden dat het wellicht om een Apple iPhone gaat; dat ligt voor de hand, omdat het merk in de VS het grootste marktaandeel heeft. Vaak kunnen inlichtingendiensten smartphones ontgrendelen door de code bruteforce te raden of door gebruik te maken van een kwetsbaarheid in het besturingssysteem.