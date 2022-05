'FBI kraakte iPhone van San Bernardino-schutter met hulp Australisch bedrijf'

Azimuth Security heeft in 2016 de iPhone 5c van een van de San Bernardino-schutters gekraakt, ontdekte The Washington Post. De FBI wilde Apple via de rechter dwingen de telefoon te ontgrendelen, maar liet die zaak vallen nadat het lukte om het toestel te kraken.

Tot nu toe was niet bekend hoe de FBI in 2016 toegang kreeg tot de iPhone 5c van de schutter, maar volgens onderzoek van The Washington Post is dat gelukt met de hulp van het Australische Azimuth Security. Dat is een beveiligingsbedrijf dat naar eigen zeggen exploits verkoopt aan 'democratische overheden' en veelal buiten de publiciteit blijft.

Anonieme bronnen die betrokken waren bij het proces, zeggen tegen de krant dat twee experts van het beveiligingsbedrijf een keten aan exploits combineerden om toegang te krijgen tot de iPhone 5c. Ze omzeilden het beveiligingsmechanisme dat Apple in iOS 9 had ingevoerd om het raden van de pincode met een bruteforce-aanval te blokkeren. Daarbij wordt het toestel volledig gewist na tien foute inlogpogingen.

Een van de gebruikte kwetsbaarheden zat in code van Mozilla, die Apple gebruikt zou hebben voor het koppelen van accessoires aan de Lightning-poort. Via deze eerste toegangsweg zouden de onderzoekers nog twee andere exploits aan elkaar gekoppeld hebben, om code uit te kunnen voeren op de iPhone, om zo het beveiligingsmechanisme te omzeilen. De FBI kon vervolgens de pincode achterhalen met een bruteforce-aanval.

Naar verluidt heeft de FBI een bedrag van 900.000 dollar betaald aan Azimuth Security. De kwetsbaarheid werd enkele maanden nadat de iPhone door de FBI werd gekraakt, ontdekt door Mozilla en is verholpen. De FBI en Azimuth wilden niet reageren op vragen van The Washington Post.

Door de hulp van het beveiligingsbedrijf liet de FBI een rechtszaak tegen Apple varen. Een rechter had Apple opgedragen om in te gaan op het verzoek van de Amerikaanse politiedienst om speciale firmware te ontwikkelen om de iPhone te kunnen ontgrendelen. Apple ging tegen die uitspraak in beroep en ceo Tim Cook verweerde zich in een open brief gericht aan consumenten tegen de beslissing.