FBI wil opnieuw hulp van Apple om iPhone te ontgrendelen

De Amerikaanse FBI heeft opnieuw bij Apple aangeklopt voor hulp bij het ontgrendelen van een iPhone. Het gaat om twee telefoons van een man die in december drie mensen doodschoot op een luchtmachtbasis. Apple heeft nog niet op het verzoek gereageerd.

De Amerikaanse federale politiedienst heeft eerder deze week een brief gestuurd naar Apple, meldt NBC News. De FBI wil hulp bij het ontgrendelen van twee iPhones van Mohammed Saeed Alshamrani. Die schoot in december drie soldaten dood op een luchtmachtbasis in Pensacola in Florida. Alshamrani werd daarna zelf doodgeschoten. De FBI wil nu toegang tot zijn telefoons om het motief achter de moordpartij te achterhalen. Ook willen zij de telefoons doorzoeken 'vanwege een overvloed aan voorzichtigheid'. Het is niet bekend om welke iPhones het gaat, of om welke versies van iOS het gaat.

De FBI heeft zelf geprobeerd de telefoons te ontgrendelen door verschillende wachtwoorden te proberen. Die werkten allemaal niet. De politiedienst zou daarom een brief naar Apple hebben gestuurd met de vraag om hulp om de toestellen te ontgrendelen. Bij één van de telefoons zou het extra moeilijk zijn dat te doen, want die is tijdens de aanslag zelf geraakt door een kogel.

Apple zegt in een reactie aan NBC dat het meewerkt aan het onderzoek. Daarbij spreekt het bedrijf niet specifiek over de ontgrendeling van de telefoon. "We hebben veel respect voor de opsporingsdiensten en hebben altijd meegewerkt aan onderzoeken. Toen de FBI ons vorige maand vroeg om hulp in deze zaak hebben we hen alle data gegeven die we in ons bezit hadden." Een rechter heeft de FBI permissie gegeven de telefoons te doorzoeken.

De FBI raakte een paar jaar geleden verwikkeld in een juridisch gevecht met Apple. De politiedienst wilde toen de telefoon ontgrendelen van de San Bernardino-terrorist, maar Apple weigerde dat. Later lukte het de FBI alsnog de telefoons te ontgrendelen met behulp van een derde partij. Wie dat is, is nooit bekend geworden. Het vermoeden is dat het om een Israëlisch beveiligingsbedrijf gaat.