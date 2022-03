Hackers deden zich voor als opsporingsambtenaren bij verzoeken techbedrijven

Hackers hebben zich vorig voorgedaan als medewerkers van opsporingsdiensten die officiële verzoeken voor informatie deden bij techbedrijven. Dat gebeurde vorig jaar onder meer bij Apple, Meta, Snap en Discord.

De hackers vervalsten onder meer de handtekeningen van medewerkers van opsporingsdiensten die dergelijke verzoeken doen, meldt Bloomberg. Ook lieten ze de verzoeken er zo echt mogelijk uit zien. De hackers probeerden privé-informatie over gebruikers van die bedrijven los te krijgen op die manier, zo claimt het financieel persbureau.

Meta, Apple en Discord honoreerden die verzoeken en stuurden informatie op, zegt het persbureau. Van Snap is dat niet bekend. Alle bedrijven hebben verificatiemethodes om te checken of de informatieverzoeken echt zijn, maar kennelijk vielen de hackers daarbij niet door de mand. Het gaat vermoedelijk om tieners uit de VS en het Verenigd Koninkrijk.

Het gaat onder meer om fysieke adressen, ip-adressen en telefoonnummers van gebruikers van Meta, Apple en Discord. Het is onbekend om hoeveel gebruikers het gaat. Meestal gaat het bij dergelijke verzoeken om informatie over een klein aantal gebruikers voor gebruik in opsporingsonderzoek. Grote techbedrijven ontvangen dergelijke verzoeken dagelijks.