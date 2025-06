Youtuber spot nep-AMD Ryzen 7 7800X3D die via tweedehandsmarkt werd verkocht

Youtuber der8auer heeft een neppe AMD Ryzen 7 7800X3D ontdekt die een van zijn volgers via een tweedehandsplatform had gekocht. Het product oogde authentiek, maar er zat geen chipmodule onder de heatspreader. Het is niet duidelijk hoeveel van deze namaakchips in omloop zijn.

Der8auer vertelt in een YouTube-video dat de volger, genaamd Bruce, de Ryzen 7 7800X3D-namaakprocessor had aangekocht via het Roemeense tweedehandsplatform OLX voor een prijs van 300 euro. Toen de chip aankwam, bleek hij niet te functioneren. Bruce besloot om een multimeter te voorschijn te halen om het product te controleren, en kwam tot de constatering dat er geen spanning op stond. Hij kwam daarna in contact met der8auer, die de valse chip vervolgens heeft overgekocht.

Der8auer besloot eigen tests uit te voeren. Hij merkte allereerst op dat de kleur van de pcb te blauw oogde en afweek van de groenachtige kleur van de pcb’s van vergelijkbare AMD X3D-chips. Hij constateerde vervolgens dat de condensators bovenaan de chip niet gehuld waren in een beschermende hars. Dat is bij reguliere AMD-chips wel het geval. De condensators bevonden zich wel op de juiste locatie en het betrof ook het juiste aantal. De pcb was volgens de youtuber ook te dun. Na meting bleek de dikte 0,964mm te zijn. Bij reguliere X3D-chips is die echter 1,308mm.

Toen de youtuber de heatspreader verwijderde, bleek dat er helemaal geen cpu aanwezig was. De maker had een rechthoekig plaatje onder aan de heatspreader bevestigd waardoor het leek alsof er een CCD en I/O-chip aanwezig waren, maar de pcb was in feite leeg. Het is op dit moment onduidelijk hoeveel van deze namaakchips in omloop zijn. Der8auer zegt dat de maker ervan professioneel te werk is gegaan en dat ook de verpakking echt lijkt.