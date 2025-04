Japanse man riskeert vijf jaar cel voor verkopen van gehackte Pokémon-saves

In Japan is een 36-jarige man gearresteerd voor het verkopen van gemodificeerde savefiles van Pokémon Violet. In die bestanden zaten zeldzame Pokémon met onder meer aangepaste movesets en kleuren. De man riskeert een gevangenisstraf van maximaal vijf jaar.

Met het modificeren en verkopen van de vervalste Pokémon-bestanden overtreedt de man mogelijk de Japanse Unfair Competition Prevention Act, schrijft de Japanse omroep NHK World. Volgens de politie gebruikte hij een speciale tool om 'op illegale wijze' de vaardigheden van de Pokémon in de Nintendo Switch-game Pokémon Violet aan te passen.

Klanten konden via een online marktplaats laten weten wat voor Pokémon ze wilden ontvangen en welke aanpassingen, zoals alternatieve kleuren en moves, ze verlangden. De man vroeg naar verluidt omgerekend 80 euro per aanvraag. De politie verwacht dat deze verkopen hem in totaal miljoenen yen, of duizenden euro's, hebben opgeleverd. De man heeft bekend en liet weten dat hij de illegale Pokémon verkocht om rond te kunnen komen.

Met deze actie zou hij de technische beperkingen van de Switch hebben omzeild. Dat schrijft de ACCS, een Japanse organisatie die auteursrechten op computersoftware handhaaft. Volgens deze organisatie leverde hij niet alleen gehackte opslagbestanden, maar modificeerde hij ook de consoles van klanten, zodat ze de gehackte saves kunnen gebruiken in hun game.

Op overtreding van de Unfair Competition Prevention Act staan in Japan hoge straffen. De verdachte riskeert een gevangenisstraf van 5 jaar, een boete van 5 miljoen yen (meer dan 30.000 euro), of een combinatie van de twee.