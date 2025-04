IDC: Samsung haalt Apple weer in als grootste smartphonemaker

Samsung is wereldwijd de marktleider op de smartphonemarkt. Dat meldt analistenbureau IDC. Apple was in 2023 de grootste telefoonmaker volgens datzelfde analistenbureau. Dat kwam door een groot aantal leveringen in het laatste kwartaal.

Afgelopen kwartaal werden wereldwijd 289,4 miljoen telefoons geleverd, meldt IDC. Daarvan werden 60,1 miljoen exemplaren geleverd door Samsung, wat neerkomt op ongeveer 20,8 procent. Apple leverde 50,1 miljoen smartphones, goed voor een marktaandeel van 17,3 procent. De overige drie top 5-posities worden ingenomen door Chinese smartphonemakers Xiaomi, Transsion en OPPO.

De wereldwijde smartphonemarkt groeide afgelopen kwartaal met 9,7 procent ten opzichte van dezelfde periode in 2023, meldt IDC. Tegelijkertijd leverden Samsung en Apple minder telefoons dan een jaar geleden. Bij Samsung ligt die daling op 0,7 procent, bij Apple op 9,6 procent. Andere smartphonemerken, waaronder Xiaomi, groeiden juist. Het Chinese Transsion groeide met 84,9 procent ten opzichte van vorig jaar.

Apple was vorig jaar voor het eerst de marktleider over een heel kalenderjaar, meldde IDC in januari. Dat kwam vooral vanwege een groot aantal leveringen in het laatste kwartaal van 2023, rond de release van zijn iPhone 15-serie. In de overige drie kwartalen was Samsung de marktleider. Nu het releasekwartaal van Apples nieuwe iPhones achter de rug is, is Samsung opnieuw de marktleider.