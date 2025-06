IDC verwacht dat smartphoneverkoop in 2024 toeneemt door AI-functies

IDC verwacht dat het aantal verkochte smartphones dit jaar wereldwijd met 5,8 procent toeneemt. Daarmee stelt het onderzoeksbureau zijn eerdere voorspelling van 4 procent groei in 2024 bij. De groeistijging zou voortkomen uit de toevoeging van nieuwe AI-functies in smartphones.

Het onderzoeksbureau voorspelt dat er in 2024 wereldwijd 1,23 miljard smartphones verkocht zullen worden; een stijging van 5,8 procent vergeleken met 2023. In een eerdere prognose verwachtte IDC een stijging van 4 procent, naar 1,21 miljard verkochte exemplaren. De grootste toename zou in het aantal verkochte Android-toestellen zitten, met een groei van 7,1 procent. Bij iPhones gaat het om een verwachte stijging van 0,8 procent. Dit verschil zou onder meer veroorzaakt worden doordat Apple toenemende concurrentie ondervindt in China.

IDC heeft zijn verwachting naar boven bijgesteld omdat de groei in de eerste helft van dit jaar sterker was dan verwacht. Volgens het onderzoeksbureau spoort de komst van nieuwe AI-functies naar toestellen meer consumenten aan om een nieuwe smartphone te kopen. IDC voorspelt dat smartphones met AI-functies tegen het einde van 2024 goed zijn voor 18 procent van de smartphonemarkt.

Onder andere Google en Samsung introduceerden dit jaar al diverse AI-functies in hun smartphones. Ook Apple heeft een reeks AI-functies aangekondigd, die in de komende iPhone 16 worden verwacht. IDC voorspelt dat de vraag naar iOS-toestellen hierdoor in 2025 met 4 procent toeneemt. Apple Intelligence wordt vanwege de Digital Markets Act dit jaar mogelijk nog niet uitgebracht in de Europese Unie. Apple kondigt de iPhone 16-serie hoogstwaarschijnlijk aan op maandag 9 september. Het bedrijf heeft eerder deze week de datum van zijn volgende aankondigingsevenement bekendgemaakt.