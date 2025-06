Samsung integreert Galaxy AI-functies in Bixby-spraakassistent

Samsung zal enkele ‘Galaxy AI’-functies integreren in de Bixby-spraakassistent. Dankzij de integratie wordt het mogelijk om bepaalde AI-functies via spraakcommando’s te activeren. De integratie wordt over de hele wereld uitgerold en is beschikbaar in meerdere talen. Het Nederlands hoort er echter nog niet bij.

Bixby ondersteunt vijf ‘Galaxy AI’-functies: Call Assist, Browsing Assist, Transcript Assist, Note Assist en Interpreter. Via Call Assist kunnen gebruikers een contactpersoon laten opbellen, via Browsing Assist kunnen gebruikers webpagina’s automatisch laten vertalen, via Transcript Assist kan men transcripts laten vertalen en via Note Assist kan men samenvattingen van notities opvragen. De laatste ‘Galaxy AI’-functie, Interpreter, laat gebruikers toe om gesprekken automatisch te vertalen.

De integratie wordt wereldwijd uitgerold en is beschikbaar in de volgende talen: het Chinees, het Engels, het Frans, het Duits, het Italiaans, het Koreaans, het Portugees en het Spaans. Het is voorlopig dus niet mogelijk om via Nederlandstalige spraakcommando’s Galaxy AI-functies via Bixby op te roepen.

Samsung heeft de 'Galaxy AI'-functies begin 2024 geïntroduceerd. Het bedrijf bracht toen nieuwe Galaxy S24-smartphones op de markt. Het Zuid-Koreaanse bedrijf zou gebruikers na 2025 mogelijk willen laten betalen voor Galaxy AI-functies. Het is nog onduidelijk hoe die betaalmuur er uit zal zien. Tweakers schreef een review van de Galaxy S24-smartphones waarin de 'Galaxy AI'-functies ook worden besproken.