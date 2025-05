'Samsung Galaxy S24 krijgt slider om verzadiging levendige modus in te stellen'

De Samsung Galaxy S24 krijgt een slider om de kleurverzadiging van de levendige modus van het scherm in te stellen. Gebruikers merkten op dat het scherm in levendige modus minder verzadigd is dan bij de voorgangers.

Bron: IceUniverse

De slider komt te zitten onder geavanceerde instellingen, zo blijkt uit het screenshot van IceUniverse. Een tik naar rechts op de 'vividness'-slider zorgt ervoor dat het scherm zo staat afgesteld als de S23 Ultra, twee tikjes geeft de afstelling van de S21 Ultra. Het is onbekend wanneer de update zal komen. Samsung bracht de Galaxy S24-telefoons enkele weken geleden uit. Tweakers publiceerde onlangs reviews van de S24 en S24+ en daarna van de S24 Ultra.