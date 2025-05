"Samsung backport Galaxy AI niet naar S22-telefoons, maar die kunnen dat wel aan"

Samsung is vooralsnog niet van plan om de Galaxy S22-telefoons te voorzien van Galaxy AI-functies, hoewel de socs van die telefoons dat wel aankunnen.

De Galaxy AI-functies komen wel uit voor dure Samsung-telefoons van vorig jaar, waaronder de S23 FE. Die telefoon heeft dezelfde Exynos 2200-soc als de S22-telefoons, waardoor het duidelijk is dat de functies wel kunnen draaien op de telefoons.

Samsung-topman Patrick Chomet zegt tegen Techradar dat Samsung wil afwachten hoe intensief gebruikers de functies inzetten. "We weten niet wat de intensiteit van AI-gebruik zal zijn voor de gemiddelde klant en dus hoe die intensiteit de on-device resources en cloud resources zal beïnvloeden."

Daarom wil Samsung vooral afwachten. "Ten eerste willen we de kwaliteit en de prestaties van wat we inzetten veiligstellen. Daarna leren we hoe mensen deze functies gebruiken en stemmen we de prestaties daarop af. Ten tweede zullen we Galaxy AI inzetten op een tweede set apparaten, specifiek de S23, S23 FE, Z Fold 5, Z Flip 5 en Tab S9, om te zien hoe het werkt." Samsung kondigde de functies van Galaxy AI aan met de Galaxy S24-presentatie vorige week.