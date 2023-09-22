Samsung-pagina vermeldt Galaxy S23 FE, Galaxy Buds FE en Galaxy Tab S9 FE

Samsung Argentinië heeft een afbeelding gedeeld van drie nieuwe Fan Edition-producten, waaronder de S23 FE. De producten werden genoemd bij een vroegtijdig gepubliceerde productpagina van de Buds FE. Mogelijk worden de producten in oktober aangekondigd.

Op de afbeelding staan de drie producten afgebeeld, waarbij de voorkant van de Tab S9 FE en de voor- en achterkant van de S23 FE te zien zijn. De Galaxy S23 Fan Edition krijgt een gewijzigde achterkant waarbij de S23-smartphones wordt gevolgd. Bij de S23-telefoons zitten de drie camerasensoren los op de achterzijde van de telefoon, in de hoek, en zijn ze niet langer visueel gebundeld op een cameraeiland zoals bij voorgaande telefoons zoals de S21 FE wel het geval was. Een S22 FE is nooit verschenen.

De Tab S9 FE wordt op de afbeelding met stylus weergegeven. De Buds FE komen volgens de productpagina, die inmiddels offline is maar door The Verge is ingezien, met actieve noisecancelling en krijgen een accuduur van 30 uur, inclusief oplaadcase. Op een van de productafbeeldingen wordt op de S23 FE de datum van 4 oktober genoemd; mogelijk is dit een hint naar de introductie van de FE-apparaten.

Samsung Galaxy S23 FE, Buds FE en Tab S9 FE
Samsung Galaxy S23 FE, Buds FE en Tab S9 FESamsung Galaxy S23 FE, Buds FE en Tab S9 FE

Door Hayte Hugo

Redacteur

Feedback • 22-09-2023 18:04 53

22-09-2023 • 18:04

53

Lees meer

Samsung backport Galaxy AI niet naar S22-telefoons, maar die kunnen dat wel aan
Samsung backport Galaxy AI niet naar S22-telefoons, maar die kunnen dat wel aan Nieuws van 24 januari 2024
Samsung onthult Galaxy S23 FE, Galaxy Tab S9 FE en Galaxy Buds FE
Samsung onthult Galaxy S23 FE, Galaxy Tab S9 FE en Galaxy Buds FE Nieuws van 4 oktober 2023
Samsung brengt FE-producten woensdag uit
Samsung brengt FE-producten woensdag uit Nieuws van 2 oktober 2023
Chinese keuringsinstantie publiceert foto's en specs Samsung Galaxy S23 FE
Chinese keuringsinstantie publiceert foto's en specs Samsung Galaxy S23 FE Nieuws van 11 september 2023
Renders tonen vermoedelijke eerste beelden van Samsung Galaxy S23 FE
Renders tonen vermoedelijke eerste beelden van Samsung Galaxy S23 FE Nieuws van 28 juni 2023
Gerucht: Samsung Galaxy S23 FE komt al in de komende maanden uit
Gerucht: Samsung Galaxy S23 FE komt al in de komende maanden uit Nieuws van 14 juni 2023
Gerucht: Samsung Galaxy S23 FE krijgt een Exynos-chip en dus geen Snapdragon-soc
Gerucht: Samsung Galaxy S23 FE krijgt een Exynos-chip en dus geen Snapdragon-soc Nieuws van 2 april 2023
Gerucht: Samsung brengt tweede helft van dit jaar Galaxy S23 FE-telefoon uit
Gerucht: Samsung brengt tweede helft van dit jaar Galaxy S23 FE-telefoon uit Nieuws van 16 februari 2023
Meer producten en artikelen
Smartphones Oordopjes Tablets Samsung Galaxy Galaxy S Galaxy Tab

Reacties (53)

-Moderatie-faq
53
52
40
2
0
7
Wijzig sortering

Sorteer op:

Weergave:
TinusH777 22 september 2023 19:26
Als ik zo naar de specs kijk, dan biedt de S23FE t.o.v. de S21FE twijfelachtige verbeteringen.
S21FE: Snapdragon 8 cpu , draadloos opladen
S23FE: Samsung Exynos 2200 cpu, geen draadloos opladen.
Kijk eens bij de S22 reviews over die Exynos 2200 cpu.
Coolstart @TinusH77723 september 2023 09:18
Ik heb de S22 getest. En had toen een Iphone 12 maar die was stuk (hoogspanning geraakt) en was opzoek naar een goede vervanger. Wat me direct opviel was dat hij erg compact was en heel licht aanvoelt. Mijn eerste gevoel was geweldig. Het leek een no brainer.

Maar dat positieve gevoel was van korte duur. Ik merkte framedrops op in de animaties tussen apps en naar de homescreen.Foto’s en of video editeren ging alles behalve vlot.

Als je bijvoobeeld een foto neemt en die snel wil editeren en versturen gaat dat echt met seconden vertraging bij elke stap. Als je meerdere foto’s na elkaar aan het editeren bent werd dat naar mijn gevoel enkel maar erger.

Op mijn iphone zit geen vertraging zit in de interface en foto’s en video’s editeren gaat letterlijk vingervlug.

Dan maar de S23 ultra getest en die had geen framedrops en ging wel ranzendsnel. Het verschil is echt merkbaar. Wat mij betreft kraakt de Exynos 2200 de S23 helemaal af.

De s23 ultra was dan weer een heel stuk duurder, groter (zoals een iphone pro max) en zwaarder.

Dus mijn conclusie was toen dat Samsung geen waardig alternatief voor de compacte iphone 13/14 had vanwege de slechte cpu/gpu die blijkbaar ook de batterij snel leegtrekt als je hem belast.

De s23 zou echt een parel zijn als ze daar een degelijke snapdragon insteken.

[Reactie gewijzigd door Coolstart op 22 juli 2024 14:46]

Monda @Coolstart23 september 2023 21:10
Vond je de S23 of S23+ dan niks? Die is goedkoper, kleiner, lichter.
WouterL @Coolstart24 september 2023 17:07
Ik kan me niet vinden in dit verhaal. Ik heb de s22u een tijdje gehad en heb geen last gehad van de door jou beschreven “problemen”. Op de niet meer dan gemiddelde accuduur na.
Coolstart @WouterL24 september 2023 20:37
Ik had het ook niet over de s22u maar de gewone s22.
WouterL @Coolstart24 september 2023 20:39
Zelfde chip
Mark de Vaal @WouterL2 oktober 2023 08:25
Ander geheugen misschien?! Want daar zit wel verschil in tussen beide modellen!
Martinspire @TinusH77722 september 2023 19:42
Dat niet draadloos laden was toch nog een gerucht, net als die exynos? Eerst maar eens zien. Zal me niet verbazen als dat om een budgetmodel ging wat verward werd met een S-serie FE
Johan9711 @TinusH77722 september 2023 23:34
Geen draadloos laden zou een vreemde keuze zijn. Zelfs de S20FE die ik nu heb had dat al.
De S22 waar de S23FE deels op gebaseerd heeft ondersteund ook draadloos laden.
Ook zouden de camera's in de S23FE een upgrade zijn als we de teasers moeten geloven.
amarissimo @Johan971123 september 2023 09:20
Een Samsung zonder draadloos laden is een drama. Regelmatig heb ik (meerdere modellen) dat bij hoge luchtvochtigheid je niet bedraad kunt laden wegens hyper gevoelige water sensor die een warning triggert en opladen blokkeert. Dit duurt soms dagen.
Emielio @TinusH77722 september 2023 20:10
Ik zou het heel raar vinden als een telefoon van dat kaliber geen draadloos laden heeft. Ik wil niet zeggen dat ik mijn schoen op eet. Maar tegenwoordig hebben best veel budget modellen toch al draadloos laden?
AlphaWierie 22 september 2023 18:15
Ik ben al een tijdje op zoek naar de Samsung S23 voor een leuke prijs. Ik ben benieuwd wat de 23FE gaat doen met de normale S23 prijs..
GekkePrutser
@AlphaWierie22 september 2023 22:59
Ik had het S23 256GB model (opslaghoeveelheid boeit me niet zo maar de 128GB heeft maar UFS 3.1 opslag, niet UFS 4.0) voor 654 euro met allerlei kortingen van de Samsung store. Goed in de gaten houden, vooral als je ING of ICS (international card services?) hebt. Die hebben hun eigen EPP stores van Samsung.

Waarschijnlijk kan het nog wel beter maargoed je weet het nooit.

[Reactie gewijzigd door GekkePrutser op 22 juli 2024 14:46]

Ruw ER 22 september 2023 18:11
Ben benieuwd of er een ltpo scherm in komt. Waarschijnlijk niet. Heb nu een s21fe, super apparaat nadat alle bloatware verwijderd is, en ding was maar iets van 320 euro nieuw. Alleen zit fixed op 60 of 120hz. En 120hz slurpt accu. 90 kan ie ook niet, ook niet als je zelf gaat klooien met code. De reguliere 21 kan dat wel. Dusja nu zit ik meestal maar op 60hz, wat wel jammer is.
Roerdomp @Ruw ER22 september 2023 18:26
Moet je iets speciaals doen om de bloatware te verwijderen? Of is het gewoon een kwestie van wat apps verwijderen en klaar? Vind het mooie toestellen maar ben geen fan van al die Samsung meuk :X
Raphire @Roerdomp22 september 2023 19:01
Het meeste kan je gewoon verwijderen of uitzetten, maar voor een deel zal je adb moeten gebruiken.
Uruk-Hai @Raphire22 september 2023 23:56
Ik ben niet bekend met Android toestellen. Is ADB een app die je via de app store kunt installeren of is het wat lastiger dan dat?
Raphire @Uruk-Hai22 september 2023 23:57
Dit is een tool die je op een ander apparaat zal moeten installeren. https://developer.android.com/tools/adb
i-chat @Uruk-Hai23 september 2023 07:37
Android Debug Bridge is een tool om via de USB-poort van je toestel in de code te kunnen rommelen bijvoorbeeld om een ge-soft-bricked toestel te herstellen. je kunt met die debug tool heel veel dingen die je normaal niet kunt ... (denk aan apps verwijderen, nieuwe update flashen etc) het is net geen root-toegang .... maar tegelijk hoef je dus ook je toesstel net te kraken/hacken ...

[Reactie gewijzigd door i-chat op 22 juli 2024 14:46]

M_K_ @Roerdomp22 september 2023 19:03
Je kan veel doen met apps verwijderen. Maar sommige apps gaat alleen met adb. Een eenvoudigere manier is via deze tool: https://forum.xda-develop...ndroid-debloater.4069209/

Op xda kan je per toestel ook vinden welke packages je kan verwijderen en van de meeste ook wat ze doen. Zo heb ik het gedaan op mijn s23+
punishedbrains @Roerdomp22 september 2023 19:03
ADB idd, wel weten wat je doet maar werkt prima. Scherm op 120Hz en gaat op zich prima met de accu.
M_K_ @Ruw ER22 september 2023 19:00
Ltpo gaat niet gebeuren. Zelfs de s23 en s23+ hebben dit niet. Alleen de ultra. Adaptive refresh rate gaat er hopelijk wel komen. Dat hebben de s23 en de plus en maakt ook al een groot verschil voor de batterij.
GekkePrutser
@M_K_22 september 2023 23:03
Ja ik vind het echt jammer dat ze dit nog steeds niet hebben. Samsung maakt die schermen nota bene zelf. En de S23 zou echt veel voordeel hebben met zijn kleine accu :'(

Overigens gaat de S23 wel wat omlaag maar alleen naar 24Hz dacht ik.

[Reactie gewijzigd door GekkePrutser op 22 juli 2024 14:46]

Xfade @Ruw ER22 september 2023 19:30
ltpo is allee interessant omdat het naar 1hz terug kan, niet omdat hij op 60/90/120 zou kunnen toch ?
Ruw ER @Xfade22 september 2023 21:37
Ja dat wil ik graag op mijn volgende telefoon, hoop dat het ook naar de goedkopere modellen komt. Kijk de accuduur van de s23 ultra en iphone pro modellen. Stukken beter dan de niet ltpo varianten.
Rogers @Ruw ER22 september 2023 19:11
Dat de framerate niet variabel is is idd een gemis. De accuduur is echt slecht voor 4500mah, meestal haal ik maar 4 tot 5 uur screen on time met alleen browsen en soms een video kijken. En dan is deze ook maximaal gedebloat via ADB en bijna alle apps in battery saver mode.
Toevallig vandaag maar eens op 60hz gezet om te kijken hoe lang die dan mee gaat.
J_C @Ruw ER22 september 2023 19:51
ik gebruik Samsung routines (s20fe 5G) om zelf een beetje aan variabele verversing te doen je kunt dan per app kiezen op welke verversing hij draait.
Roel1966
22 september 2023 21:08
Misschien loop ik ondertussen gigantisch achter maar ik ben nog steeds heel tevreden met mijn Samsung S20 plus. Ben dan ook voorlopig niet echt van plan om te switchen naar een nieuwer toestel vooral als ik kijk naar het gebruik. Beetje Whatsapp, af en toe eens een foto maken, uiteraard ermee bellen en dat is het wel zo'n beetje.
LogiForce @Roel196623 september 2023 04:25
Idem hier met een S20 Plus. Bevalt uitstekend voor wat ik ermee doe. Als de batterij ermee ophoud of wat dan ook, dan zie ik wel weer. Ik doe er ook dezelde dingen mee, en hooguit eens een spelletje om tijd te doden.
Ik heb er dan ook nog de Buds Pro 2 bij die goed zitten en een zeer goed geluid hebben.
Het enige waar ik van baal is mijn Watch3 omdat dat nog op het weggegooide eigen OS van Samsung draaid. Dus nul komma nada aan support meer wat software (nieuwe apps) betreft.
Roel1966
@LogiForce23 september 2023 17:52
Als de batterij ermee ophoud of wat dan ook, dan zie ik wel weer.
Als je zelf een beetje handig bent is het een kwestie van voorzichtig de achterkant eraf halen en zo'n nieuwe originele Samsung accu maar iets is van hooguit 15 a 20 euro. Mocht de achterkant toch sneuvelen dan krijg je die vaak ook voor een paar tientjes via b.v. E-bay, Amazon of Ali Epress.
Het enige waar ik van baal is mijn Watch3 omdat dat nog op het weggegooide eigen OS van Samsung
Ik heb zelf nog een Samsung Watch van de 1ste generatie maar nog steeds tevreden ermee omdat ik die alleen puur voor de klok gebruik. Heb dat ding voor 2 of 3 jaar terug in de uitverkoop voor geloof ik net 100 euro nieuw gekocht.
Monda @Roel196623 september 2023 20:35
Begrijpelijk! Ik was ook nog steeds erg tevreden met m'n S10. Heel lang meegedaan, maar de batterij werd wel wat minder. Moet wel zeggen dat de S23 (+) alsnog een enorme vooruitgang is. Alles gaat echt veel sneller, vooral apps installeren etc. Had niet verwacht dat het nog zo'n verschil zou zijn. Dat zal met de S20 minder groot zijn waarschijnlijk.
Roel1966
@Monda23 september 2023 21:07
Dat zal met de S20 minder groot zijn waarschijnlijk.
Ik denk het ook wel want de S20 is toch weer van een andere generatie.
Byte 22 september 2023 19:04
Ik heb al een tijdje een S23 in gebruik voor mijn werk. Ben er erg tevreden mee als Android telefoon na alleen maar iPhones te hebben gehad sinds de iPhone 3. Wel lijkt het erop dat deze toch weer groter is dan de oude S23 die ik nu heb, dit zou voor mij een dealbreaker zijn. Privé heb ik een iPhone Max in gebruik en ruil hem binnenkort in voor een 13 mini. Goede kleine telefoons zijn erg schaars, helaas!
MicGlou @Byte22 september 2023 19:23
Dit is dan ook geen vervanger voor je S23, je kan een S23 FE ook een beetje zien als een S23 Lite.
Byte @MicGlou22 september 2023 20:01
Ik ben totaal niet bekend met het Android/Samsung landschap. Na deze S23 heb ik toch interesse gekregen aan ‘de overkant’, zelfs zover dat ik overweeg om mijn privé telefoon (iPhone) te vervangen voor een Android telefoon. Elke aankondiging stel ik mezelf dus de vraag of het misschien iets voor mij is :)

Tevens wist ik niet dat de FE als ‘lite’ gezien moet worden, handig om te weten !
GekkePrutser
@Byte22 september 2023 23:02
Ja de FE is altijd een iets goedkoper model. Meestal wel met DeX maar vaak missen er dingetjes als een glazen achterkant of draadloos opladen. Ook heb je meestal net een lagere klasse gorilla glass enz.
RepareerDroid 22 september 2023 19:07
Dan missen nog de binnenkort te verschijnen Galaxy A05s en de 8.7 inch Galaxy Tab A9. Er zou ook een grotere Galaxy Tab A9+ komen.

De S23 FE krijgt hier overigens de Exynos 2200 SoC, dus geen fijne Snapdragon 8 Gen 2 meer.
Tec7lol @RepareerDroid23 september 2023 10:47
Na de miserie met mijn S21 (wordt warm en de batterij gaat veel te snel leeg)
Zal mijn volgende telefoon een snapdragon chip hebben of geen Samsung meer zijn.
GekkePrutser
@RepareerDroid22 september 2023 22:57
Oh de A9 gaat dan misschien wel interessant worden. De A8 was echt bagger met een flut-SoC (unisoc troep, niet eens exynos!)
karakan1453 22 september 2023 18:50
En nu op telenet wachten met zijn promotie😁
S23 met monitor m5 760 euro
MicGlou 22 september 2023 18:59
Ik zag bij een distri ook al hoesjes en screenprotectors verschijnen gisteren... fijn dat er toch weer een keuze tussen de A54 en de S23 komt.

[Reactie gewijzigd door MicGlou op 22 juli 2024 14:46]

GekkePrutser
22 september 2023 22:56
Blij dat ik net nog de S23 gekocht heb met korting. Want de S24 krijgt exynos en de FE ook. Zodra de S24 op de markt komt, zal de S23 wel snel van de markt gaan. Dat gebeurt eigenlijk altijd, de FE modellen blijven veel langer hangen. En zodra de S23 FE op de markt is, heeft Samsung minder reden om met de S23 prijs te stunten.

Naar de S9 FE ben ik best benieuwd eigenlijk. Als de prijs redelijk is... Maar ik betwijfel het. Kan je beter een Tab S8 pakken denk ik nu die nog te krijgen is.

[Reactie gewijzigd door GekkePrutser op 22 juli 2024 14:46]

bRuud83 22 september 2023 18:20
Ik had eerst de Google Pixel 7a in gedachte, maar opladen van het apparaat schijnt erg lang te duren. Hopelijk valt de S23 FE in dezelfde prijscategorie als de 7A.
Ynze_162 @bRuud8322 september 2023 18:33
Ik denk dat deze wel wat duurder wordt. Zeker omdat de pixel 7a al flink in prijs is gedaald. De volgende pixel prijzen zijn ook al niet mals..
Mavamaarten @bRuud8322 september 2023 18:38
Het trage opladen hoeft geen dealbreker te zijn. De combinatie met een slechte accuduur is echter wel een hele pijnlijke.

Het is een hele fijne telefoon in gebruik en qua camera, maar ik geraak er mijn dag net mee door. Goed genoeg voor mijn doeleinden, maar waarschijnlijk niet voor iedereen.
Meiklokje @bRuud8322 september 2023 18:25
Samsung is op dit moment toch van een andere orde dan toen ik mijn galaxy note 3 had met touchwiz.

Je kan de recentste telefoons van samsung snel vol laden met een geschikte lader. Ik ben ook zo over te spreken over mijn A54. Software support is op een niveau wat ik nooit heb gekend op android. Ik denk dat je jaren plezier zult hebben van je s23/FE series.
GekkePrutser
@Meiklokje22 september 2023 23:06
Ik ben ook erg blij met de A52s van mijn werk. Ik heb hem meer dan een jaar als enige telefoon gebruikt. Op een gegeven moment werd ik de traagheid wel een beetje zat (en dit is nog wel een model met Snapdragon 778G), met work profile heeft het toch een stuk meer te lijden. Dan heb je twee omgevingen op je telefoon, 1 voor prive en 1 voor werk. En DeX miste ik erg.

Wel vind ik het jammer dat er qua prijs wel een flink verschil zit tussen de A52s (269 euro) en de S-Serie.

[Reactie gewijzigd door GekkePrutser op 22 juli 2024 14:46]

sympa @GekkePrutser23 september 2023 14:21
De A52s had dan ook een prijs van voor de inflatiegolf. En was toen ook al heel scherp geprijsd, omdat het een soort nood-opvolger was van de A52-zonder-s.
System @Meiklokje22 september 2023 18:35
tenzij hij eerder stuk gaat natuurlijk.
Mijn A71 heeft in 2.5 jaar 2x moeten de usb connector vervangen hebben en dan nog maar te zwijgen over de mindere ontvangst als ik vergelijk met mij vorige telefoon de MOTO G4.
Mijn volgende wordt geen Samsung.
Meiklokje @System22 september 2023 18:40
ik behandel mijn spullen als babies. Bewijs van mijn macbook 2008 die nog als nieuw in mijn kast steekt. Ik ben zo voorzichtig met mijn tech. Mijn iphone 6 heeft ook zo lang dienst bewezen dat alleen de batterij ervan op was. Nooit vervangen sinds dag 1 en nog steeds in zijn originle hoesje. Het enige wat ik verslijt zijn batterijen. :*) :*) :*)
System @Meiklokje22 september 2023 21:31
Ik doorgaans ook. Mijn A71 heeft geen krasje, maar toch al 2x defect geweest en 2x hetzelfde defect.
De slechte ontvangst was vanaf dag 1. Systematisch 1 streepje ontvangst minder dan mijn moto G4.
Gelukkig was de bellen met wifi optie er. :)

Op dit item kan niet meer gereageerd worden.