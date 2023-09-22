Samsung-pagina vermeldt Galaxy S23 FE, Galaxy Buds FE en Galaxy Tab S9 FE

Samsung Argentinië heeft een afbeelding gedeeld van drie nieuwe Fan Edition-producten, waaronder de S23 FE. De producten werden genoemd bij een vroegtijdig gepubliceerde productpagina van de Buds FE. Mogelijk worden de producten in oktober aangekondigd.

Op de afbeelding staan de drie producten afgebeeld, waarbij de voorkant van de Tab S9 FE en de voor- en achterkant van de S23 FE te zien zijn. De Galaxy S23 Fan Edition krijgt een gewijzigde achterkant waarbij de S23-smartphones wordt gevolgd. Bij de S23-telefoons zitten de drie camerasensoren los op de achterzijde van de telefoon, in de hoek, en zijn ze niet langer visueel gebundeld op een cameraeiland zoals bij voorgaande telefoons zoals de S21 FE wel het geval was. Een S22 FE is nooit verschenen.

De Tab S9 FE wordt op de afbeelding met stylus weergegeven. De Buds FE komen volgens de productpagina, die inmiddels offline is maar door The Verge is ingezien, met actieve noisecancelling en krijgen een accuduur van 30 uur, inclusief oplaadcase. Op een van de productafbeeldingen wordt op de S23 FE de datum van 4 oktober genoemd; mogelijk is dit een hint naar de introductie van de FE-apparaten.