Gerucht: Samsung Galaxy S23 FE krijgt een Exynos-chip en dus geen Snapdragon-soc

Samsung gaat de Fan Edition-versie van de Samsung Galaxy S23 naar verluidt voorzien van een Exynos 2200-soc, in plaats van een Qualcomm Snapdragon-processor zoals bij de rest van de S23-serie. Dat meldt SamMobile op basis van eigen bronnen.

De Exynos 2200-chip werd voor het eerst gebruikt in Samsungs Europese S22-telefoons, maar volgens SamMobile wordt de S23 FE er ook van voorzien. De site beweert bovendien dat dit geldt voor alle markten. Dat is opmerkelijk, omdat de Galaxy-telefoons in de meeste regio's voorheen wel voorzien werden van Snapdragon-socs, terwijl enkel Europese modellen een Exynos-chip kregen.

Bij de eerdere S23-modellen kreeg ook Europa de Snapdragon 8 Gen 2-chip. Qualcomm liet eind vorig jaar weten dat Samsung minder of helemaal geen Exynos-socs meer gaat gebruiken in zijn Galaxy S23-telefoons. Waarom de Zuid-Koreaanse fabrikant de Snapdragon-processor, die veelal wordt gezien als de beter presterende soc, nu toch zou besluiten links te laten liggen, wordt niet genoemd.

Verder deelt SamMobile een aantal specificaties van de Galaxy S23 FE. Deze zou een 50MP-hoofdcamera en 4500mAh-accu bevatten. Het basismodel zou met 128GB aan interne opslag komen, hoewel er ook de optie is om voor een duurder 256GB-model te gaan. Volgens de site moet het apparaat in het vierde kwartaal van 2023 verschijnen. Het zou voor het eerst sinds 2021 zijn dat er een Fan Edition wordt uitgebracht, aangezien de S22 FE is overgeslagen.