Je kunt er de klok op gelijkzetten: in februari komt Samsung met nieuwe Galaxy S-toestellen. Rondom Apples nieuwe iPhones komt altijd een levendige geruchtenstroom op gang ruim voordat de toestellen worden aangekondigd, maar bij Samsung spande de hoeveelheid leaks dit jaar wel de kroon. Hoewel Samsung ons een stevige non-disclosure agreement liet tekenen voordat we de nieuwe toestellen een weekje voor de officiële introductie in ontvangst konden nemen, waren de Galaxy S23, S23+ en S23 Ultra de afgelopen maanden zo'n beetje het slechtst bewaarde geheim in de smartphone-industrie. Letterlijk alles was al over de toestellen te vinden, van de specificaties van de camerasensor in het topmodel tot de verschillende bonussen die je bij een preorder kon krijgen. High-res beeldmateriaal gaf alvast een indruk van de verschillende kleuren, terwijl vanuit Latijns-Amerika al een week lang foto's en filmpjes werden getwitterd die zouden zijn gemaakt met de Galaxy S23 Ultra.

Samsung kon alle media-aandacht vast goed gebruiken, want spraakmakend zijn de Galaxy S23 en S23+ in veel opzichten niet. De twee telefoons zijn even groot als hun voorgangers en zien er afgezien van de veranderde vormgeving voor de camera hetzelfde uit. Ze hebben dezelfde schermen en veel van dezelfde specificaties, inclusief het camerasysteem. Bij topmodel Galaxy S23 Ultra, die we in een aparte review bespreken, heeft de fabrikant tenminste nog zijn nieuwe 200-megapixelcamera als blikvanger.

Toch interessant dankzij Snapdragon...

Voor je wegklikt naar het andere artikel: ondanks het gebrek aan vernieuwing aan de buitenkant, is er ook bij de junior topmodellen in de S23-serie wel iets wezenlijks veranderd in het binnenste. Voorheen was het altijd hetzelfde liedje met de Galaxy S-serie: Samsung maakte twee versies van de toestellen, een met de Qualcomm Snapdragon-soc die ook in de meeste andere high-end smartphones wordt gebruikt, en een met de eigen Exynos-processor. In het grootste deel van de wereld, waaronder de VS en zelfs het thuisland Zuid-Korea, werd de Snapdragon-versie verkocht. Hier in Europa lag altijd de minderwaardige Exynos-uitvoering in het schap. Vaak bleek uit vergelijkingen dat Exynos-toestellen minder hoge systeemprestaties en een slechtere efficiëntie, ofwel een kortere accuduur, behaalden dan de Snapdragon-tegenhanger.

Hoewel Samsungs chipdivisie nog steeds schijnt te werken aan de opvolger van de Exynos 2200 in Europese S22-toestellen, was de consumententak die over de telefoons gaat het kennelijk zat met Exynos. Voor de Galaxy S23 ging Samsung wereldwijd met Qualcomm in zee. De naam, 'Snapdragon 8 Gen 2 Mobile Platform For Galaxy', rolt niet zo lekker over de tong, maar op papier is het een krachtige oplossing. Met de prestatieverbeteringen die Qualcomm claimt, lijkt de chipontwerper een goed jaar te beleven, en de 'Galaxy-editie' van de Snapdragon 8 Gen 2 is dan ook nog eens hoger geklokt dan de standaarduitvoering die later dit jaar in veel andere telefoons te vinden zal zijn.

...maar ook een hogere prijs

De Snapdragon-soc is een meevaller voor Europese Samsung-fans, maar in navolging van Apple neemt Samsung wel de gelegenheid om de prijs van zijn toptoestellen flink te verhogen. De Galaxy S23 kost minstens 100 euro extra ten opzichte van zijn voorganger en ligt daarmee voor minstens 949 euro in het schap. Het instapmodel van de Galaxy S23+ is zelfs 150 euro duurder dan de goedkoopste Galaxy S22+, al is de nieuwe goedkoopste versie van de S23+ wel voorzien van dubbel zoveel opslag als vorig jaar. Evengoed betaal je daarmee voor de goedkoopste S23+ dit jaar bijna evenveel als voor de goedkoopste S22 Ultra vorig jaar.