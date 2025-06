Samsung brengt One UI 5.1 uit voor Galaxy S20-, S21- en S22-smartphones

Samsung heeft de update uitgebracht waarmee de One UI 5.1-interface beschikbaar komt voor een aantal Samsung Galaxy-smartphonereeksen. Het gaat onder meer om de Galaxy S20-, S21- en S22-telefoons. Hiermee komende bepaalde features van de Galaxy S23 ook naar deze toestellen.

Onder meer op de GoT worden voor de Galaxy S20- en S22-reeks meldingen gemaakt van de update voor One UI 5.1 en dat geldt ook voor de Galaxy Z Fold 4. One UI 5.1 is de nieuwste versie van de interface die de marktleider gebruikt over Android 13 en verscheen als eerste bij de recent uitgebrachte Galaxy S23-toestellen. De update komt ook uit voor de Galaxy Z Fold 3 en de Z Flip 3 en 4, meldt Sammobile.

De update waarmee One UI 5.1 beschikbaar komt, voert een aantal verbeteringen en nieuwe features door, zoals het gemakkelijker kunnen aanpassen van de kleurtoon bij selfies en het sneller kunnen selecteren van de Expert RAW-optie. Verder wordt het mogelijk om de laatste webpagina die via de Samsung Internet-browser is bezocht op een Galaxy-telefoon, ook te openen op een ander Galaxy-apparaat, mits de gebruiker op hetzelfde Samsung-account is ingelogd. Ook wordt het mogelijk om de map voor het opslaan van schermafbeeldingen en -opnames te wijzigen.

De update, die een download van bijna 2GB vergt, brengt ook de komst van de recentste beveiligingspatches van 1 februari 2023 met zich mee. Door het eerder gewijzigde beveiligingsbeleid is het niet mogelijk om na de update te downgraden naar de oude software.

De S20-reeks, die drie jaar geleden uitkwam, krijgt ook de huidige update; deze reeks kwam in aanmerking voor in ieder geval drie grote OS-updates en kreeg enkele maanden geleden al Android 13 en One UI 5.0. Voor de Galaxy S22-reeks en de recent uitgebrachte S23-serie zijn vier OS-upgrades en vijf jaar beveiligingsupdates te verwachten vanaf het moment van de release.