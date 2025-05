Samsung stopt met regelmatige beveiligingsupdates voor meeste S10-telefoons

De Samsung Galaxy A50, S10, S10+ en S10e krijgen niet langer elk kwartaal een beveiligingsupdate. De ondersteuningsperiode is na vier jaar voor deze telefoons afgelopen. De toestellen krijgen bij uitzonderingen mogelijk nog wel beveiligingsupdates.

De genoemde toestellen staan niet meer op Samsungs beveiligingsupdate-overzicht, waar ze voor het weekend nog wel op stonden. Overigens kreeg van de A50 alleen nog het enterprisemodel regelmatig beveiligingsupdates. De S10 5G, S10 Lite en A50s krijgen nog wel regelmatig beveiligingsupdates, omdat deze toestellen later uitkwamen. De A30 krijgt eveneens geen regelmatige beveiligingsupdates meer.

Naast het stoppen van de regelmatige beveiligingsupdates van bepaalde toestellen, maakt Samsung ook bekend dat de Galaxy Z Flip voortaan alleen ieder kwartaal beveiligingsupdates krijgt, in plaats van maandelijks. De A72 krijgt nu twee keer per jaar een beveiligingsupdate. Dit was voorheen ieder kwartaal.

Vroeger kregen Samsungs smartphones drie jaar beveiligingsupdates, al kregen topmodellen in de praktijk een jaar extra ondersteuning. Begin vorig jaar breidde Samsung dit beleid uit; sindsdien krijgen telefoons maximaal vier Android-upgrades en vijf jaar beveiligingsupdates.