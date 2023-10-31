Samsung verwacht volgend jaar weer stijgende vraag naar geheugenchips

Samsung denkt dat de vraag naar geheugenchips zich volgend jaar gaat herstellen. Dat vertelt het bedrijf bij de bespreking van zijn kwartaalcijfers. Samsung verwacht dat ook de vraag naar pc's en smartphones volgend jaar weer gaat toenemen.

Volgens Samsung gaat de vraag naar geheugen volgend jaar stijgen vanwege de groeiende vraag naar AI, naast de normaliserende voorraden bij klanten. Het bedrijf gaat zich onder andere richten op HBM3- en HBM3E-chips, die worden gebruikt in datacenterchips voor het trainen van AI-modellen, zoals de Nvidia A100 en H100.

Samsung zegt daarbij wel dat de servermarkt volgend jaar beïnvloed kan worden door diverse factoren, zoals geopolitieke spanningen en 'trends in IT-uitgaven die verband houden met macro-economische omstandigheden en generatieve AI'. Wat dat laatste betreft verwacht Samsung dat de onzekerheden in de economie zullen aanhouden in 2024.

De geheugenmarkt zat de afgelopen periode in een forse daling, waarbij een geringe vraag leidde tot overtollige voorraden bij bedrijven. Die bedrijven kochten daarom minder nieuwe producten bij chipproducenten. Geheugenfabrikanten, waaronder Samsung, besloten daarom minder geheugenchips te produceren om de prijzen te doen stijgen. Daar zijn inmiddels de eerste effecten van te zien. Volgend jaar verwacht Samsung dus een herstel van de geheugenmarkt.

De Zuid-Koreaanse techgigant verwacht ook dat de vraag naar pc's en smartphones volgend jaar weer gaat toenemen. Die producten zullen volgens het bedrijf profiteren van vervangingscycli. Consumenten gaan vanaf volgend jaar mogelijk de producten vervangen die ze tijdens het begin van de coronapandemie hebben gekocht, voorspelt Samsung.

Samsung draaide afgelopen kwartaal een omzet van omgerekend 46,9 miljard euro en een winst van ongeveer 1,7 miljard euro. Dat is volgens Samsung vooral te danken aan de release van nieuwe smartphones en hogere verkopen van high-end beeldschermen. Het verlies van Samsungs Device Solutions-divisie, dat onder meer verantwoordelijk is voor chipproductie, nam daarnaast af.

Door Daan van Monsjou

Nieuwsredacteur

Feedback • 31-10-2023 11:22 19

31-10-2023 • 11:22

19

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Reacties (19)

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Jan-Will3m 31 oktober 2023 12:51
Consumenten gaan vanaf volgend jaar mogelijk de producten vervangen die ze tijdens het begin van de coronapandemie hebben gekocht, voorspelt Samsung.

Dat betwijfel ik ten zeerste.
Vroeger had ik elke 2 jaar een nieuw toestel als mijn 2 jarig contract afliep.
Tegenwoordig doe ik 6 jaar met een toestel.
droofx @Jan-Will3m31 oktober 2023 13:37
Heb je Samsung al gebeld om dat door te geven? :)
Tintel @droofx31 oktober 2023 13:58
Al is het anekdotisch van @Jan-Will3m - een klein beetje onderbuik gevoel zegt ook: het lijkt een beetje wishful thinking van Samsung.
Voor relatief veel tech geldt: het gaat langer mee dan voorheen (en dan bedoel ik niet qua defecten maar qua bruikbaarheid).
AOC @Tintel31 oktober 2023 15:47
Met slimme marketing trek je mensen wel over de streep om iets wat goed bruikbaar is te laten vallen en te verruilen voor iets nieuws. En als ik zie hoe snel een fatbike doorgerommeld is op de basisschool en hoe kinderen stuiteren om eenzelfde gadget te hebben als die ene uit de klas. En op leeftijd van 10 moet men allemaal een telefoon hebben etc. Die generatie wordt ook weer ouder. De consumptiemaatschappij is ongekend. Er wordt vast wel wat verzonnen

[Reactie gewijzigd door AOC op 25 juli 2024 14:57]

Tintel @AOC31 oktober 2023 16:01
Daar heb je gelijk in - we willen graag meer. Maar dat voorbeeld wat jij noemt [de fatbike] is wel een soort van ander produkt (variatie op). Dus dat klopt dan ook wel. De vraag is natuurlijk altijd: is het omdat er voordelen zijn t.o.v. een eventueel bestaand produkt of is het gewoon een hype?
Maar dit principe past natuurlijk elke producent toe en is op zich niet verkeerd.
jpsch @Jan-Will3m31 oktober 2023 14:06
Windows 11 komt eraan.
watercoolertje
@jpsch31 oktober 2023 14:31
Bedoel je 12? Want 11 is er toch al even?
jpsch @watercoolertje31 oktober 2023 20:45
Nee, 11. Zoalng 10 nog ondersteund wordt gaan veel mensen niet vervangen.
Bombaron 31 oktober 2023 11:38
Ik ben benieuwd wat de prijsstijgingen dit keer zullen zijn.
Tintel 31 oktober 2023 12:28
<offtopic>
Wat is vooral pijnlijk vind is dat Samsung een paar miljard winst maakt (op bijna 47 miljard) en best wel toegevoegde waarde levert voor de maatschappij en dat een bedrijf als Meta meer winst maakt en wat mij betreft eerder negatief effect heeft op de maatschappij....

In dat licht zijn die prijsstijgingen de @Bombaron verwacht toch niet zo gek...?

[Reactie gewijzigd door Tintel op 25 juli 2024 14:57]

jari de haas @Tintel31 oktober 2023 12:49
Het hangt er vanaf wat je beschouwd als waarde toevoegend. Het is en blijft een Chaebol, het concern heeft veel macht over de overheid en het falen van samsung zou een ongekende crisis zijn voor zuid korea en de welvaart van haar burgers. Als de-facto tweede overheid is het toch wel zorgwekkend hoeveel macht zij hebben en dit wordt enkel getolereerd omdat zij wat teruggeven aan de maatschappij. De grimmige invalshoek zou zijn dat ze enkel en alleen goed doen om te kunnen blijven bestaan en geld te verdienen voor de stakeholders. Ofwel de Yong familie, woonachtig in Yong-san, de Samsung owned-and-operated metropool.
Meer dystopia dan utopia, maar gelukkig is het allemaal wel iets genuanceerder.
Zyphlan
@jari de haas31 oktober 2023 13:50
Voor de mensen die niet weten wat een Chaebol is :).

https://www.youtube.com/watch?v=6jFZge6V_is
magician2000 @Zyphlan31 oktober 2023 21:31
En voor mensen die liever lezen dan YouTube kijken

https://nl.wikipedia.org/wiki/Chaebol
hottestbrain @jari de haas31 oktober 2023 16:11
Anarchokapitalisme pur sang. Ik ben daarom erg blij dat bijvoorbeeld giganten als unilever en shell juist vertrokken zijn uit Nederland. De belasting/banen die ze opleveren vallen voor mij in het niet bij de risico's van dergelijk grote bedrijven die proberen macht uit te oefenen op de politiek.
magician2000 @jari de haas31 oktober 2023 21:32
Niet te vergeten, Samsung is één van de bedrijven die fel tegen het repareren van (hun) apparaten is. O.a. door te proberen import verboden op onderdelen te realiseren.
magician2000 @mutley691 november 2023 21:35
Waar ik nog +1 of 0 krijg, krijg jij vooral -1... De logica daarvan ontgaat mij.
Joshuffle 31 oktober 2023 13:18
Kunnen ze lang wachten denk ik, vind zeker dat ze winst mogen maken alleen dat het concept van "we gaan lekker" niet meer bestaat, het moet altijd meer altijd groter worden, vooral nu in dit geval dat de meeste mensen (in mijn ervaring) doen met geheugen tot het kapot is of vol zit en er niks te verwijderen valt, en zelfs dan word die geheugen nog gebruikt in die tweede situatie als een tweede opslag.

Vooral in deze economie zie ik mensen niet opeens 30%(?) of iig een lap extra neerleggen voor dezelfde geheugen als ze het niet ECHT nodig hebben.

[Reactie gewijzigd door Joshuffle op 25 juli 2024 14:57]


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