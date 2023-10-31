Samsung verwacht volgend jaar weer stijgende vraag naar geheugenchips

Samsung denkt dat de vraag naar geheugenchips zich volgend jaar gaat herstellen. Dat vertelt het bedrijf bij de bespreking van zijn kwartaalcijfers. Samsung verwacht dat ook de vraag naar pc's en smartphones volgend jaar weer gaat toenemen.

Volgens Samsung gaat de vraag naar geheugen volgend jaar stijgen vanwege de groeiende vraag naar AI, naast de normaliserende voorraden bij klanten. Het bedrijf gaat zich onder andere richten op HBM3- en HBM3E-chips, die worden gebruikt in datacenterchips voor het trainen van AI-modellen, zoals de Nvidia A100 en H100.

Samsung zegt daarbij wel dat de servermarkt volgend jaar beïnvloed kan worden door diverse factoren, zoals geopolitieke spanningen en 'trends in IT-uitgaven die verband houden met macro-economische omstandigheden en generatieve AI'. Wat dat laatste betreft verwacht Samsung dat de onzekerheden in de economie zullen aanhouden in 2024.

De geheugenmarkt zat de afgelopen periode in een forse daling, waarbij een geringe vraag leidde tot overtollige voorraden bij bedrijven. Die bedrijven kochten daarom minder nieuwe producten bij chipproducenten. Geheugenfabrikanten, waaronder Samsung, besloten daarom minder geheugenchips te produceren om de prijzen te doen stijgen. Daar zijn inmiddels de eerste effecten van te zien. Volgend jaar verwacht Samsung dus een herstel van de geheugenmarkt.

De Zuid-Koreaanse techgigant verwacht ook dat de vraag naar pc's en smartphones volgend jaar weer gaat toenemen. Die producten zullen volgens het bedrijf profiteren van vervangingscycli. Consumenten gaan vanaf volgend jaar mogelijk de producten vervangen die ze tijdens het begin van de coronapandemie hebben gekocht, voorspelt Samsung.

Samsung draaide afgelopen kwartaal een omzet van omgerekend 46,9 miljard euro en een winst van ongeveer 1,7 miljard euro. Dat is volgens Samsung vooral te danken aan de release van nieuwe smartphones en hogere verkopen van high-end beeldschermen. Het verlies van Samsungs Device Solutions-divisie, dat onder meer verantwoordelijk is voor chipproductie, nam daarnaast af.