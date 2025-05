TrendForce: DDR4- en DDR5-prijzen gaan dit kwartaal stijgen

De prijzen van dram gaan in het laatste kwartaal van dit jaar gemiddeld stijgen. Dat verwacht analistenbureau TrendForce. De geheugenprijzen bereikten onlangs hun dieptepunt vanwege lagere vraag en grote overschotten.

De prijzen van DDR4-geheugen voor consumenten stijgen dit kwartaal met maximaal vijf procent, zo voorspelt TrendForce. DDR5 zou de komende maanden drie tot acht procent duurder worden. Dat komt onder meer doordat geheugenfabrikanten als Samsung hun dram-productie hebben verlaagd, om zo de overschotten te verminderen en de prijzen weer te doen stijgen. De stijgingen gaan echter minder hard dan verwacht vanwege relatief lage vraag, zo meldt het analistenbureau.

TrendForce verwacht ook dat de prijzen van mobiel geheugen, zoals Lpddr4x en Lpddr5, gaan stijgen. Hetzelfde geldt voor videogeheugen, zoals GDDR6. De prijzen van vram zouden dit kwartaal ook met drie tot acht procent gaan stijgen. Dat geldt niet voor de servermarkt. De prijzen van DDR4-servergeheugen zouden dit kwartaal 'grotendeel gelijk' blijven, terwijl DDR5-servergeheugen zelfs iets dalen, stelt het analistenbureau. Dat wordt volgens TrendForce veroorzaakt door lage vraag.

In totaal zou de geheugenmarkt het komende kwartaal dus iets stijgen, na maandenlange dalingen. Tweakers schreef in april en augustus uitgebreide artikelen over de gemiddelde en laagste prijzen van DDR4- en DDR5-geheugen.