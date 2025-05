Nettowinst Samsung daalt met ruim 73 procent

Samsung Electronics boekte in het laatste kwartaal van 2023 een iets lagere omzet dan in hetzelfde kwartaal van het jaar daarvoor, maar de nettowinst daalde met meer dan 73 procent. De daling wordt voornamelijk veroorzaakt door een verschil in inkomstenbelastingen.

In het laatste kwartaal van 2023 verdiende Samsung Electronics omgerekend 46,8 miljard euro, een daling van nog geen vier procent ten opzichte van Q4 van 2022. De brutowinst bleef daarnaast bijna gelijk. Ook andere uitgaven zoals aan research and development veranderden weinig, maar dankzij een aanzienlijk verschil in inkomstenbelastingen daalde de nettowinst van 16,5 miljard euro eind 2022 naar nog geen 4,4 miljard euro in het afgelopen kwartaal.

Gekeken naar de verschillende afdelingen van Samsung Electronics, deden veel individuele productgroepen het minder goed dan voorheen. Zo werd er met de smartphonedivisie vijf procent minder omzet geboekt; sinds kort is Samsung volgens analisten dan ook geen marktleider meer op smartphonegebied. Ook de omzet uit tv-, witgoed- en Harman-producten daalde.

Samsung kon dit grotendeels compenseren met stijgingen van de omzet uit verschillenden Foundry-services. De gehele Device Solutions-divisie behaalde acht procent meer omzet, waarbij de Memory-afdeling van DS de grootste omzetstijging behaalde. De geheugenchipfabrikant verdiende 29 procent meer met geheugen dan in hetzelfde kwartaal vorig jaar. Desondanks verdiende Samsung Electronics vanwege de zeer lage geheugenprijzen afgelopen jaar nog steeds een derde minder dan in 2022. Het Zuid-Koreaanse bedrijf spreekt van een herstelde vraag naar geheugen en verwacht dat inkomsten uit deze productcategorie in 2024 stabiliseren.