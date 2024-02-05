Samsung-topman door Zuid-Koreaanse rechtbank vrijgesproken in fusiezaak

Samsung-topman Jay Y. Lee is door een Zuid-Koreaanse rechtbank vrijgesproken van beschuldigingen van onder meer koersmanipulatie en boekhoudfraude. De rechtszaak had betrekking op een fusie van twee dochterbedrijven van de elektronicafabrikant in 2015.

Tegen Lee Jae-yong, die ook wel bekendstaat als Jay Y. Lee, werd in november een gevangenisstraf van 5 jaar en een boete van omgerekend honderdduizenden euro's geëist. De topman werd ervan verdacht kleine aandeelhouders te hebben benadeeld bij de fusie in 2015. Zelf heeft Lee de aantijgingen altijd ontkend. De rechtbank in Seoul gaat daarin mee en heeft de topman maandag vrijgesproken, schrijft het Amerikaanse CNN. Volgens de hoofdrechter was er 'onvoldoende bewijs'. De uitspraak kwam volgens experts als een verrassing. Het is nog niet duidelijk of er een hoger beroep volgt.

In 2017 werd Lee in een andere zaak gearresteerd vanwege zijn rol in een omkoopschandaal, waarin ook de voormalige Zuid-Koreaanse president Park Geun-hye een rol zou hebben gespeeld. Lee werd toen aangeklaagd voor omkoping, verduistering en meineed. Hij werd schuldig bevonden en werd veroordeeld tot 5 jaar cel. Na minder dan een jaar werd hij echter al vrijgelaten. Ook in 2021 heeft Lee iets meer dan een halfjaar gevangen gezeten nadat hij schuldig werd bevonden aan verduistering en omkoping. Hij kreeg toen gratie van de Zuid-Koreaanse president Yoon Suk-yeol.

Lee is de kleinzoon van Samsung-oprichter Lee Byung-chul. Zijn vader, Lee Kun-hee, stond tot zijn overlijden in 2020 aan het hoofd van Samsung. Lee is sinds oktober 2022 uitvoerend voorzitter van Samsung.