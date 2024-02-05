Samsung-topman door Zuid-Koreaanse rechtbank vrijgesproken in fusiezaak

Samsung-topman Jay Y. Lee is door een Zuid-Koreaanse rechtbank vrijgesproken van beschuldigingen van onder meer koersmanipulatie en boekhoudfraude. De rechtszaak had betrekking op een fusie van twee dochterbedrijven van de elektronicafabrikant in 2015.

Tegen Lee Jae-yong, die ook wel bekendstaat als Jay Y. Lee, werd in november een gevangenisstraf van 5 jaar en een boete van omgerekend honderdduizenden euro's geëist. De topman werd ervan verdacht kleine aandeelhouders te hebben benadeeld bij de fusie in 2015. Zelf heeft Lee de aantijgingen altijd ontkend. De rechtbank in Seoul gaat daarin mee en heeft de topman maandag vrijgesproken, schrijft het Amerikaanse CNN. Volgens de hoofdrechter was er 'onvoldoende bewijs'. De uitspraak kwam volgens experts als een verrassing. Het is nog niet duidelijk of er een hoger beroep volgt.

In 2017 werd Lee in een andere zaak gearresteerd vanwege zijn rol in een omkoopschandaal, waarin ook de voormalige Zuid-Koreaanse president Park Geun-hye een rol zou hebben gespeeld. Lee werd toen aangeklaagd voor omkoping, verduistering en meineed. Hij werd schuldig bevonden en werd veroordeeld tot 5 jaar cel. Na minder dan een jaar werd hij echter al vrijgelaten. Ook in 2021 heeft Lee iets meer dan een halfjaar gevangen gezeten nadat hij schuldig werd bevonden aan verduistering en omkoping. Hij kreeg toen gratie van de Zuid-Koreaanse president Yoon Suk-yeol.

Lee is de kleinzoon van Samsung-oprichter Lee Byung-chul. Zijn vader, Lee Kun-hee, stond tot zijn overlijden in 2020 aan het hoofd van Samsung. Lee is sinds oktober 2022 uitvoerend voorzitter van Samsung.

Samsung-topman Jay Young Lee

Door Sabine Schults

Redacteur

Feedback • 05-02-2024 10:53 15

05-02-2024 • 10:53

15

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Reacties (15)

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Verwijderd 5 februari 2024 11:41
Volgens de hoofdrechter was er 'onvoldoende bewijs'.
Of géén bewijs, dus was er wel iets van 'bewijs' ...
Vogel666 @Verwijderd5 februari 2024 11:47
Er is altijd bewijs. Er is namelijk altijd wel een email waarin, als je tussen de regels door leest, iets strafbaars staat.
De vraag is dan of het tussen de regels door lezen dan de intentie was of juist niet.
Ik durf te wedden dat als je in je eigen mailbox kijkt er nog wel emails staan waarbij je met een andere blik, tussen de regels door kunt lezen dat je iets crimineels aan het doen bent.
Verwijderd @Vogel6665 februari 2024 11:52
Je interpreteert mijn reactie verkeerd; Er staat dat er 'onvoldoende bewijs' was, dat leest voor mij dat er wel bewijs was maar niet voldoende om tot een veroordeling te komen.
T-Forever @Verwijderd5 februari 2024 16:04
Jah dat is wat onvoldoende bewijs namelijk betekend... :+
Verwijderd @T-Forever5 februari 2024 16:20
Dat lijkt mij de term géén bewijs beter op zijn plaats.
T-Forever @Verwijderd5 februari 2024 16:55
Er is niet tot een veroordeling te komen, oftewel gebrek aan bewijs, bij geen bewijs was men gevrijwaard oftewel onschuldig bevonden. Zo interpreteer ik dit tenminste.
vinkjb 5 februari 2024 13:40
Waar rook is is vuur, en dat vuur was er blijkbaar al eerder bij andere zaken waar die wel schuldig is bevonden. Je opa bouwt iets moois op en jij verpest het al vrij snel..top.
Joshuffle @vinkjb5 februari 2024 13:53
Naja, verpest, blijkt niks uit te maken in zuid korea als je er 3x eigenlijk gewoon er mee weg komt en ook topman mag blijven.
Mayonaise @vinkjb5 februari 2024 14:55
Waar rook is is vuur
Ik haat deze zegswijze met al mijn hart.

Meestal wordt het gebruik bij situaties waarin omstaanders niet alle informatie hebben en uitgaan van het slechtste.
Aldy @Mayonaise5 februari 2024 16:43
Waar rook is, is vuur is feitelijk juist, maar als uitdrukking is dit volkomen onzin. Zeker als mensen iets verzinnen om anderen in een kwaad daglicht te stellen.
Maar... in het geval van Lee Jae-yong mag je wel naar die vrijspraak wegens gebrek aan bewijs met gefronste wenkbrauwen kijken, als je zijn eerdere manipulaties in ogenschouw neemt.
Ik denk dat het OM in beroep gaat tegen deze uitspraak.
SCS2 @Aldy5 februari 2024 17:47
Juist NIET feitelijk ;-)
Veel dingen roken zonder vuur.
Hout dat uitgast zonder vlam, smeulen.
Vapen ?

Huh, is toch lastiger dan ik dacht.
Sommige woordenboeken/bronnen noemen smeulen wel vuur, andere niet.

- Smeulen: Dutch: Om te branden met weinig rook en geen vuur.
- Smeulend vuur
- etc....
Ach wat.
Aldy @SCS25 februari 2024 18:37
Off-topic: Wat vuur is, is wel vaker onderwerp van discussie. Ik moest eens in een ver verleden voor mijn eindexamen vuur fotograferen. Dat deed ik bij de NEM, een lasbedrijf. Volgens mij had ik het slijpen gefotografeerd en daar kwamen vonken vanaf. Kon ik eerst gaan verdedigen bij de examinatoren waarom ik dat vuur vond. Maar ik zat beter dan de examenkandidaten van het jaar daarvoor. Die moesten eten fotograferen en de personen die dit als zelfstandig naamwoord hadden opgevat hadden een flinke voorsprong op de kandidaten die het als werkwoord hadden opgevat. Aangezien mensen zien eten vaak onsmakelijk is, was het voor die groep moeilijk om een voldoende te krijgen.
rayhvh 5 februari 2024 11:04
Hij doet dus eigenlijk het zelfde als elke andere top-man maar dan vergat die het stukje waar je de juiste mensen omkoopt en niet gepakt wordt.
DvanRaai89 @rayhvh5 februari 2024 11:19
Nee? Precies het tegenovergestelde lol
Misschien een beetje inlezen de volgende keer.

[Reactie gewijzigd door DvanRaai89 op 22 juli 2024 13:29]

OLED @rayhvh5 februari 2024 11:33
Tot driemaal toe?

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