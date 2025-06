Topman Samsung Electronics is op 63-jarige leeftijd overleden aan hartstilstand

Samsung Electronics heeft bekendgemaakt dat co-ceo Han Jong-hee op 63-jarige leeftijd is overleden aan een hartstilstand. De Zuid-Koreaanse bestuurder was sinds 2021 eindverantwoordelijk voor de divisie consumentenelektronica van het techconcern.

Het bedrijf meldt het overlijden van Han onder meer aan CNN. Han, die in 1988 in dienst trad bij Samsung, werd gezien als de drijvende kracht achter het succes van Samsungs tv-divisie. Onder zijn leiding behield Samsung negentien jaar lang de wereldwijde koppositie in dit segment. Dat meldt het Zuid-Koreaanse persagentschap Yonhap. Ook was hij sinds 2021 verantwoordelijk voor de divisie consumentenelektronica en werd in 2022 de productie van huishoudelijke apparaten aan zijn takenpakket toegevoegd. Han laat drie kinderen en een echtgenote achter.

De leiding van Samsung komt nu volledig in handen van Jun Young-hyun, die in november vorig jaar nog werd aangesteld als co-ceo. Jun, die in 2024 ook werd gepromoveerd tot hoofd van de halfgeleiderdivisie, staat voor verschillende uitdagingen. Samsung heeft terrein verloren op concurrenten als SK hynix en TSMC in de markt voor AI-chips, terwijl Apple de koppositie in de smartphonemarkt heeft overgenomen. Tijdens de recentste aandeelhoudersvergadering bood Han nog zijn excuses aan voor de tegenvallende beurskoers, die mede het gevolg was van Samsungs achterstand in de markt voor AI-chips.