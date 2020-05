Topman kondigt aan dat hij eigendom van Samsung niet wil overdragen aan kinderen

De volgende eigenaar van Samsung, Jay Lee, heeft aangekondigd dat hij het eigendom van het concern niet wil overdragen aan zijn kinderen. De grootvader van Lee richtte Samsung op, zijn vader is nu directeur. Lee leidt nu het bedrijf, omdat zijn vader sinds 2014 in coma ligt.

Volgens Lee komen veel van de problemen van Samsung voort uit pogingen om hem op de stoel van zijn vader te krijgen, meldt Reuters. Erfopvolging is niet toegestaan onder de Zuid-Koreaanse wet en dus moet het overdragen van het eigendom via tussenpersonen en aandelen van andere bedrijven. Veel van die acties en transacties zijn vermoedelijk illegaal. Lee staat terecht in een rechtszaak vanwege omkoping, maar afgelopen jaren moesten veel meer topmensen van het bedrijf voor de rechter verschijnen.

De aankondiging betekent dat na Lee het bedrijf voor het eerst in handen van iemand buiten de familie komt. Dat is een grote verandering voor het concern. Dat stond tot nu toe altijd onder leiding van de oprichter en zijn directe afstammelingen. Het is onbekend wat de gevolgen op lange termijn zullen zijn. De 51-jarige topman blijft wel in functie. Wel hangt hem nog een gevangenisstraf boven het hoofd.

Via dubieuze stichtingen en stromannen zou de topman omgerekend 34 miljoen euro smeergeld hebben betaald aan de voormalige Zuid-Koreaanse president Park Geun-hye. Dat zou zijn gebeurd in ruil voor steun bij zakendeals. Lee is de kleinzoon van de oprichter van Samsung. Zijn vader, Lee Kun Hee, staat officieel aan het hoofd van Samsung, maar ligt sinds 2014 in het ziekenhuis. Daardoor leidt de nu veroordeelde topman sinds zes jaar eigenlijk het bedrijf. Hij kreeg eerder vijf jaar cel en zat een jaar in de gevangenis, maar nu kan een nieuwe straf volgen na een heroverweging van de Hoge Raad in Zuid-Korea.

Lee bood ook excuses aan voor Samsungs pogingen om vakbonden binnen het bedrijf tegen te werken. Dat deed hij mede op verzoek van de Raad van Toezicht van het bedrijf, die dat had geadviseerd.