Ziggo begint op korte termijn met consumententest van Ziggo Go voor Apple TV

Ziggo heeft een aantal leden van het eigen klantpanel een e-mail gestuurd waarin het aan gebruikers met een Apple TV vraagt of ze zich willen opgeven voor de test van de Ziggo Go-app Apples mediaspeler. Ziggo Go is een dienst voor online live tv-kijken en terugkijken.

Diverse gebruikers maken melding van de uitnodiging, waaronder enkelen op het Forum van Tweakers. Daarin vraagt Ziggo specifiek of ze in het bezit zijn van een Apple TV van de vierde generatie. Dit is het apparaat dat Apple in 2015 uitbracht en betreft dus niet de nieuwere Apple TV 4K. Deelnemers moeten hun Apple TV aansluiten op hun Ziggo-netwerk, omdat de app anders niet werkt.

Het gaat om het testen van de Ziggo Go-app voor tvOS, het besturingssysteem van de mediaspeler. Een van de eisen voor deelname is dat het apparaat in ieder geval beschikt over tvOS-versie 11 of hoger. De test is voor de Apple TV uit 2015, maar de provider zegt dat de Ziggo Go-app ook geschikt is voor de 4K-variant.

Ziggo meldt niet wanneer de consumententest precies van start gaat. Deelnemers die geselecteerd worden, krijgen binnen twee weken een reactie van de provider. Vermoedelijk zal de test dan vrij snel beginnen. Het is niet bekend hoe lang de test zal duren en wanneer de uiteindelijke versie voor de Apple TV wordt uitgebracht voor alle Ziggo-gebruikers.