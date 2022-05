Apple TV 4K krijgt mogelijkheid om YouTube in 4k af te spelen

De Apple TV 4K heeft nu de mogelijkheid om YouTube-video's ook in die resolutie af te spelen. De framerate is echter nog steeds beperkt tot maximaal 30 en hdr wordt ook nog niet ondersteund. Het apparaat zelf kan dat wel aan.

Gebruikers op de Apple-TV-subreddit kwamen met het nieuwtje. Sommigen maken melding dat de optie in hun YouTube-app zit, terwijl anderen de optie nog niet hebben. Er heerst veel onduidelijkheid over in het topic en al met al kan niet met zekerheid gezegd worden of de optie nu in is geschakeld door Apple of door Google.

Wie een video in hogere framerate probeert af te spelen, zal zien dat de resolutie dan omlaag gaat naar 1440p. Hdr is helemaal niet als optie te zien binnen de Apple TV 4K-YouTube-app. De Apple TV 4K is sinds 2017 op de markt. Op YouTube is het sinds 2010 mogelijk om 4k-beelden te bekijken en het videoplatform voegde in 2016 hdr-ondersteuning toe.

Niet alleen bij tvOS, maar ook bij iOS is er nieuws wat betreft YouTube. Kort geleden bleek het gebruik van picture-in-picture bij de YouTube-site via de browser op dat OS niet meer mogelijk. Dat was niet geheel verrassend, want de pip-optie is onderdeel van het betaalde YouTube Premium-abonnement. Wat wel verrassend is, is dat het per iOS 14.0.1 wel weer mogelijk is is om een YouTube-pip te krijgen wanneer men de browser gebruikt.