Apple TV 4K bevat ventilator

De Apple TV 4K wordt actief gekoeld. Aan de onderkant van de behuizing zit een ventilator, blijkt uit een teardown van iFixit. Eerdere modellen van de mediaspeler waren passief gekoeld. In het kastje zit de A10X-soc, die in de iPad Pro-modellen passief gekoeld wordt.

Mogelijk laat Apple de soc harder werken in de Apple TV 4K, waardoor actieve koeling is vereist. Waarschijnlijk speelt ook het materiaal van de behuizing een rol in de keuze voor een ventilator. De iPad Pro heeft een aluminium behuizing die gebruikt kan worden om de warmte van de soc af te voeren. De Apple TV 4K is gemaakt van kunststof.

Ifixit merkt op dat de ventilator is gecombineerd met een heatsink zoals die ook al in de vorige Apple TV zat. Uit de teardown blijkt verder dat de mediaspeler over 3GB aan lpddr4-geheugen van SK Hynix beschikt. De website geeft de Apple TV 4K een rapportcijfer 8 als het gaat om repareerbaarheid.

Apple bracht de Apple TV 4K vorige week uit in de Benelux. Het kastje kost 199 euro met 32GB opslagruimte en de variant met 64GB kost 219 euro. De mediaspeler kan 4k-films afspelen en ondersteunt hdr-weergave. Apple biedt 4k-films via iTunes aan voor dezelfde prijs als hd-films.

Foto's: iFixit