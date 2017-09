Netflix wil 'dvd-kwaliteit' op 250kbit/s bieden in vliegtuigen

Netflix werkt aan efficiŽntere codering voor zijn videodienst waardoor het 'dvd'-kwaliteit' op 250kbit/s kan bieden. Het bedrijf wil dit in ieder geval aan vliegtuigpassagiers aanbieden, als onderdeel van de Netflix Inflight 2.0-dienst.

Tegenover Apex laat de vice-president Netflix Finance & Investor Relations, Spencer Wang, weten dat het bedrijf werkt aan efficiëntere mobiele codering, die videostreams met 'dvd-kwaliteit' mogelijk maakt voor mobiele apparaten op 250kbit/s. Details over de codering of de definitie van dvd-kwaliteit geeft het bedrijf niet. Momenteel stelt Netflix een verbinding van minimaal 500kbit/s als eis om zijn videodienst te gebruiken, maar het adviseert een minimale snelheid van 1,5Mbit/s, terwijl 3Mbit/s nodig is voor sd-kwaliteit van streams. Tegelijkertijd hanteert het bedrijf voor streams via mobiel internet een maximale bitrate van 600kbit/s en in ieder geval in de VS ligt de maximale resolutie op 360p of 480p, afhankelijk van de provider, om te voorkomen dat gebruikers met hoge datakosten te maken krijgen.

Wang deed zijn uitspraken voorafgaand aan de aankondiging van Netflix Inflight 2.0 op de Apex Expo. Met deze dienst wil Netflix het gebruik van zijn dienst in vliegtuigen vergroten. Hiertoe wil het niet alleen de efficiëntere codering inzetten, maar vliegmaatschappijen ook inzicht geven in streamstatistieken, zoals het aantal seconden dat het duurt voor een stream start na het drukken op 'play' en het aantal rebuffers per uur. Hiervoor moeten de maatschappijen de ip-reeksen die ze gebruiken voor in-flight-wifi verstrekken aan de videodienst. Volgens Netflix kan Inflight 2.0 er vervolgens voor zorgen dat Netflix-gebruikers minder bandbreedte innemen, zodat vliegmaatschappijen videostreams actief kunnen promoten als onderdeel van hun inflight-wifi.

Netflix werkt al samen met Aeromexico, Qantas Virgin America en Virgin Australia. Het bedrijf rekent klanten niets extra's voor gebruik in vliegtuigen.