Netflix voegt hdr-ondersteuning toe aan iPhone 8, iPhone X en iPad Pro

Netflix heeft hdr-ondersteuning toegevoegd voor de iPhone 8, de iPhone 8 Plus, de iPhone X en de nieuwe iPad Pro. Deze apparaten hebben een scherm dat hdr-weergave ondersteunt, maar tot nu toe was er geen ondersteuning voor het kijken van hdr-video's bij de streamingdienst.

Netflic voegde de iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone X en de nieuwe iPad Pro toe aan de korte lijst van Apple-apparaten die hdr kunnen weergeven. Deze smartphones en de tablet ondersteunen zowel HDR10 als Dolby Vision. Voor de weergave van hdr op deze apparaten, is het noodzakelijk om iOS 11 te draaien.

Eerder voegde Netflix al ondersteuning voor hdr toe aan de Samsung Galaxy Note 8 en de Sony Xperia XZ1. YouTube heeft eerder deze maand ook hdr-ondersteuning toegevoegd aan de Android-app bij een beperkt aantal smartphones, waaronder de Google Pixel, LG V30, Samsung Galaxy S8, de Note 8, en de Sony Xperia XZ Premium. De geannuleerde Galaxy Note 7 was vorig jaar het eerste smartphonedisplay met ondersteuning voor hdr. Ook de in begin september aangekondigde LG V30 heeft een hdr-scherm.

Om hdr op Netflix te gebruiken, moeten klanten het duurste abonnement hebben, waarmee ze ook video's kunnen streamen in 4k. Dat Premium-abonnement kost momenteel 11,99 euro per maand in Nederland. De iPhone 8, de iPhone X en de nieuwe iPad Pro hebben overigens geen schermen met een 4k-resolutie; zo heeft de iPad Pro een 12,9"-scherm met een resolutie van 2732x2048 pixels.