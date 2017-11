YouTube schrapt 1440p-resolutie bij hdr-video's in mobiele app

De mobiele app van YouTube geeft voor het tonen van video's in high dynamic range niet langer de optie aan gebruikers om te kiezen voor een 1440p-resolutie. De maximale resolutie die wordt ondersteund is nu 1080p.

Voorheen ging de resolutie voor hdr-video's tot 1440p, of in het geval van de Sony Xperia XZ Premium, tot 4k. Als nu echter bijvoorbeeld een Samsung Galaxy S8 op de schermresolutie van 2960 x 1440 pixels wordt ingesteld, is 1080p de maxmale resolutie die in YouTube kan worden gekozen bij het afspelen van een hdr-video.

Het is niet duidelijk waarom hogere resoluties dan de full-hd-resolutie niet meer worden ondersteund. De wijziging werd opgemerkt door Android Police. De website GSMArena denkt dat het mogelijk ligt aan de matige weergave van hdr-video's in de mobiele YouTube-app; er zou bijvoorbeeld bij de Google Pixel 2 zelfs al bij 720p-resolutie sprake zijn van frame drops en een algehele onbruikbare ervaring.

Google introduceerde het ondersteunen van hdr-video's in de mobiele YouTube-app in september. Verschillende smartphones ondersteunen dit, zoals Google Pixel, LG V30, Samsung Galaxy S8 en Note 8 en de Sony Experia XZ Premium.