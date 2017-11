'TP Vision gaat hdr-standaard HDR10+ ondersteunen'

TP Vision, het bedrijf dat televisies met de merknaam van Philips op de markt brengt, zou in een interview met het Duitse blad Video Magazin hebben gezegd dat het bedrijf op schema ligt om HDR10+ te integreren in alle Philips-televisies die in 2018 op de markt komen.

Danny Tack, een directeur van TP Vision, zou ook gezegd hebben dat niet alleen de 2018-modellen HDR10+ gaan ondersteunen, maar dat ook enkele bestaande tv's die dit jaar op de markt kwamen, via een software-update de beschikking krijgen over HDR10+. Dat meldt een Duitse blog over elektronica van Philips. Het is niet duidelijk welke bestaande tv's de update zullen ontvangen.

Samsung maakte in augustus bekend dat het samen met 20th Century Fox en Panasonic gaat werken aan de ondersteuning van HDR10+. De drie bedrijven richten een entiteit op die de standaard vanaf januari 2018 gaat aanbieden. Hiermee wil Samsung tegenwicht bieden aan de Dolby Vision-standaard. TP Vision voegt zich nu waarschijnlijk bij deze groep die HDR10+ ondersteunt.

Deze samenwerking van Samsung met Panasonic en 20th Century Fox betekent waarschijnlijk dat tv's en content van deze bedrijven voorlopig geen ondersteuning zullen bieden voor het concurrerende Dolby Vision. De Philips-tv's van TP Vision hadden tot nu toe enkel ondersteuning voor HDR10 en HLG. Tot nu toe gaf de fabrikant geen duidelijkheid of er plannen waren om ook HDR10+ te gaan ondersteunen. Dolby Vision ontbreekt nog altijd op de huidige tv's van Philips, en dat zal vermoedelijk zo blijven als TP Vision HDR10+ gaat ondersteunen.

Samsung heeft in recente hoogwaardige tv's al de HDR10+ standaard geactiveerd, al werkt dat nog niet via hdmi. Vanaf januari komt de standaard beschikbaar voor onder meer fabrikanten van tv's en blu-ray-spelers. Samsung presenteerde in april HDR10+ als nieuwe open standaard voor hdr. Daarbij werd bekendgemaakt dat Amazon heeft toegezegd de standaard te gaan gebruiken voor zijn eigen videostreamingdienst.