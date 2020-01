TP Vision brengt nieuwe Philips-oled-tv's in mei uit en toont nog geen 48"-model

TP Vision heeft nieuwe Philips-oled-tv's gepresenteerd die de fabrikant in mei op de markt gaat brengen. Daaronder bevinden zich traditioneel een 55"- en 65"-model, maar het bedrijf heeft nog geen oled-tv met een beelddiagonaal van 48" getoond. Wellicht volgt dat later in het jaar.

TP Vision komt met de Philips OLED805 in formaten van 55 en 65" en daarnaast brengt de fabrikant de OLED855 uit die alleen als 55"-versie op de markt komt. Het enige verschil tussen beiden is het feit dat de 805 zoals de 804 en de 803 van voorgaande jaren op twee kleine, dunne voetjes staat, terwijl de 855 over een grotere, centrale voet beschikt die enigszins lijkt op die van de 854-oled-tv's van vorig jaar. De nieuwe modellen krijgen allemaal een voet of voetjes in donker chroom.

De nieuwe oled-tv's beschikken wederom over de P5-beeldprocessor, waarbij het inmiddels gaat over de vierde generatie. Deze heeft volgens TP Vision ai-ondersteuning waarbij de toepassing van kunstmatige intelligentie niet wordt ingezet om bijvoorbeeld de kleur, het contract, de beweging of de scherpte te verbeteren; volgens de fabrikant zorgt de ai-functionaliteit voor een betere balans tussen deze factoren. De functie deelt de getoonde content op in vijf categorieën: landschap/natuur, huidtint, sport/beweging, zwart/contrast en animatie. De televisie kiest automatisch de juiste categorie en analyseert de genoemde factoren, wat zou moeten leiden tot een natuurlijker of realistischer beeld.

Verder is er een 2.1-geluidssysteem aanwezig met een vermogen van 50W, waarbij volgens TP Vision sprake is van een nieuw wooferontwerp in combinatie met twee voorspeakers met vernieuwde drivers en tweeters. Net als de oled-tv's van vorig jaar wordt zowel hdr10+ als Dolby Vision ondersteunt, al lijkt er geen ondersteuning te zijn voor Dolby Vision IQ of een andere soortgelijke functie waarbij via een sensor de omgevingsverlichting wordt opgepikt, aan de hand waarvan vervolgens het beeld wordt aangepast, zodat het beeld bijvoorbeeld beter tot zijn recht moet komen in een verlichte kamer. Ondersteuning voor hdmi 2.1 is waarschijnlijk afwezig.

De OLED805 en OLED855 krijgen verder een vernieuwde afstandsbediening van metaal, waarbij de toetsen verlicht zijn. De zijkant en achterkant van de afstandsbediening zijn voorzien van leer. Het is niet duidelijk of de achterkant ook dit jaar is voorzien van een toetsenbordje. De televisies draaien op versie 9 van Android TV, beschikken over driezijdig Ambilight en komen in mei beschikbaar. Momenteel zijn er nog geen adviesprijzen bekend.

TP Vision claimt overigens dat het in 2019 dubbel zoveel oled-tv's heeft verkocht als in 2018, al ontbreken exacte cijfers. Volgens het bedrijf was 2019 voor het beste jaar ooit, waarbij er een dertig procent meer marktaandeel zou zijn behaald op de televisiemarkt in Europa.