TP Visions 65" Philips-oled-tv met soundbar kost 3499 euro en krijgt 48"-variant

TP Vision heeft de Philips OLED+935 gepresenteerd. De 65"-versie van deze oled-tv gaat 3499 euro kosten. Later dit jaar brengt de fabrikant ook een 48"-versie uit. Het model kenmerkt zich door de ingebouwde soundbar van Bowers & Wilkins en een verbeterde P5-beeldprocessor.

Wat het ontwerp betreft lijkt dit nieuwste topmodel van de Philips-oled-tv's erg op zijn voorganger, de OLED+934. Net als deze televisie heeft de nieuwe OLED+935 een geïntegreerde soundbar van Bowers & Wilkins die ook als voet dient, maar daar is dit keer het zogeheten 'tweeter on top'-concept aan toegevoegd. Dit concept van een extern geplaatste tweeter is overgenomen van de hifiluidsprekers van het Britse audiomerk en is ook al toegepast bij de vorig jaar uitgebrachte OLED+984. Het moet leiden tot een betere geluidservaring. Dat komt onder meer omdat de plaatsing buiten de luidsprekerkast moet leiden tot een beperkte of afwezige aantasting van de hogere tonen.

Verder is het mogelijk een externe subwoofer aan te sluiten. De interne subwoofer is groter dan bij de OLED+934. In de nieuwe televisie heeft de sub een ovalen vorm met afmetingen van 65x100mm. TP Vision spreekt over een totaal van tien drivers in een 3.1.2-systeem met drie frontkanalen, een baskanaal en twee hoogtekanalen. Dat was nog een 2.1.2-systeem bij de OLED+934, waarmee er bij de nieuwe televisie een specifiek middenkanaal is toegevoegd voor onder meer de weergave van stemmen. Er is ondersteuning voor Dolby Atmos en elke speaker is volgens TP Vision verwerkt in een aparte luidsprekerbehuizing. Ook is er ondersteuning voor DTS Play-Fi, waarmee audio vanuit de televisie naar draadloze speakers met deze technologie kan worden doorgestuurd.

De nieuwe televisie bevat de vierde generatie van de P5-beeldprocessor, waar een aparte ai-chip bij zit. De toevoeging van kunstmatige-intelligentieondersteuning betekent dat TP Vision via een database met veel verschillende beelden data heeft vergaard. Die worden via een neuraal netwerk verwerkt tot een systeem waarbij het getoonde beeld wordt gekarakteriseerd in vijf categorieën: natuur, gezicht, beweging, donker, en overige. Als een dergelijke categorie wordt gedetecteerd in de getoonde content, past de televisie de daarbij horende videobewerking toe, aan de hand van een analyse van frame tot frame.

Dit leidt volgens de fabrikant tot een realistischer en natuurlijker ogend beeld. Zo kan de scherpte in bepaalde delen van het scherm worden verhoogd. Dat is ook aan de orde bij de perfect natural reality-functie, waarbij sdr-beelden worden weergegeven alsof ze van hdr-metadata zijn voorzien. Deze functie is volgens TP Vision verder verbeterd, onder meer door de scherpte en het contrast te verhogen. Deze ai-verbetering lijkt bij alle beeldmodi actief te zijn, al kan de mate daarvan wel worden aangepast in het instellingenmenu. Deze zogenoemde ai+-functionaliteit is niet actief bij de aanwezige filmmakermodus, waarbij in principe alle beeldbewerkingstechnieken zijn uitgeschakeld.

Deze vierde generatie van de P5 belandt dit jaar niet alleen in de OLED+935, maar de ai+-functionaliteit is exclusief beschikbaar bij deze televisie. Naast de dynamische toevoeging van extra scherpte hoort daar bijvoorbeeld ook een speciale functie bij om statische elementen te herkennen en de helderheid daarvan te verlagen, om zodoende de kans op inbranden verder te reduceren.

De OLED+935 heeft vierzijdig Ambilight, waar de meeste oled-tv's van Philips niet verder gaan dan driezijdig Ambilight en dus geen leds hebben aan de onderkant. De televisie moet het nog doen met vier hdmi 2.0-aansluitingen, waarbij alleen auto low latency mode wordt ondersteund. Er is ondersteuning voor alle relevante hdr-standaarden: hlg, hdr10, hdr10+ en Dolby Vision. De afstandsbediening heeft verzonken en verlichte knoppen aan de voorkant, een leren achterkant en zijkant, en de televisie draait op Android TV 9.

In oktober komt TP Vision ook met een 48"-versie van de OLED+935, maar daar is nog geen prijs van bekend. De 55"- en 65"-versie van de televisie komen nog deze maand beschikbaar voor 2499 en 3499 euro.