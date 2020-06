TP Vision komt met Philips-oled-tv's met 55"- en 65"-panelen en ai-ondersteuning

TP Vision komt met twee nieuwe Philips-oled-tv's. Het gaat om de 805 en 855, die beiden als 55"- en 65"-model te koop zullen zijn. Ten opzichte van de modellen van vorig jaar is onder meer een ai-functionaliteit toegevoegd. Verder zijn draadloze speakers via DTS Play-Fi aan te sluiten.

De televisies hebben een nieuwe P5-processor van de vierde generatie. Daarmee is er nu ondersteuning voor kunstmatige intelligentie. Volgens TP Vision betekent dat niet zozeer een betere beeldervaring als het gaat om, kleur, contrast, beeldinterpolatie of scherpte, maar moet het vooral leiden tot een betere balans tussen deze vijf elementen. De fabrikant zegt dat het resulteert in een realistischer, natuurlijker ogend beeld.

Nieuw aan de 805 en de 855 is onder meer de mogelijkheid om speakers draadloos aan te sluiten via DTS Play-Fi, zodat ze bijvoorbeeld als surroundspeakers kunnen dienen. De tv's hebben een geluidssysteem met een vermogen van 50W. Er zijn vier passieve radiatoren die voor diepere bastonen moeten zorgen. Aan de voorkant zitten twee speakers met nieuwe tweeters en midrange drivers. Dolby Atmos-decodering wordt ondersteund, inclusief een bijbehorende virtualizer-functie en dialoogoptimalisering.

Net als de 854 en de 804 van vorig jaar ondersteunen de nieuwe televisies hdr10 hdr10+, hlg en Dolby Vision. De tv's maken ook weer gebruik van de perfect natural reality-functie, waarmee sdr-beelden weergegeven worden alsof ze van hdr-metadata zijn voorzien. De televisies draaien op Android 9 en werken naast Google Assistant ook met Alexa. Verder zijn de apparaten ook weer voorzien van driezijdig Ambilight.

Het verschil tussen de twee modellen zit in de afwerking en dat is vergelijkbaar met de verschillen tussen de 804 en 854 van vorig jaar. De 805 heeft twee kleine, schuin aflopende voetjes, terwijl de 855 een enkele centrale voet heeft. In tegenstelling tot de oled-tv's van vorig jaar worden beide nieuwe modellen geleverd met een afstandbediening met verlichte toetsen en een leren afwerking, zoals dat ook bij een aantal 4k-lcd-Philips-tv's het geval is.

TP Vision meldt nog niets over de aanwezigheid van de filmmakermodus, waarbij bewerkingen zoals beeldinterpolatie worden uitgeschakeld. Voor zover bekend beschikken de televisies nog gewoon over hdmi 2.0-aansluitingen. De televisies komen in juli in Nederland uit. Beide 55"-modellen kosten 1999 euro, de 65"-modellen kosten 2999 euro.