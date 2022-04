Philips-tv's met Android TV uit 2019 en 2020 krijgen DTS Play-Fi-ondersteuning

Alle Philips-tv's met Android TV uit 2019 en 2020 krijgen ondersteuning voor DTS Play-Fi. Een aantal soundbars en draadloze speakers krijgen daar ook ondersteuning voor. De functie komt met een firmware-update naar bestaande toestellen.

De update geldt voor de toekomstige tv's die in 2020 uitkomen, en voor bestaande Android-tv's uit 2019, zegt TP Vision, het bedrijf dat televisies onder de Philips-merknaam uitbrengt. De televisies krijgen ondersteuning voor Play-Fi, een standaard van DTS. Met Play-Fi kunnen gebruikers verschillende audioapparaten draadloos aansluiten.

Naast de televisies die in dit jaar uitkomen, krijgen dus ook oudere tv's DTS Play-Fi-ondersteuning. De tv's uit 2019 krijgen die via een firmware-update in de tweede helft van 2020. TP Vision geeft daar geen tijdlijn bij per model.

TP Vision zegt dat het daarnaast in september 2020 nieuwe soundbars en draadloze speakers uitbrengt die DTS Play-Fi-ondersteuning hebben. Die vallen net als de tv's onder de Philips-merknaam. Om wat voor modellen het gaat is niet bekend. De eerste Philips-audioproducten van TP Vision kwamen anderhalf jaar geleden uit. De fabrikant kondigde eerder deze maand de eerste oled-tv's aan met Play-Fi.