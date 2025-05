TP Vision toont Philips-tv's voor 2025, waaronder modellen met 4-stackoledpaneel

TP Vision heeft zijn nieuwe Philips-televisieline-up gepresenteerd. De reeks bestaat uit twee OLED+-modellen, twee reguliere oled-tv's en diverse miniled- en lcd-modellen. De eerste modellen zijn vanaf april verkrijgbaar. De adviesprijzen worden later bekendgemaakt.

De Philips OLED+950. Bron: TP Vision

De Philips OLED+-televisies vormen de nieuwe topmodellen van TP Vision. De fabrikant komt met twee OLED+-televisies, waaronder de OLED+950. Die komt in september uit in 65"- en 77"-formaten en krijgt een META 3.0-oledpaneel van LG Display, dat volgens TP Vision een piekhelderheid van 3700cd/m² haalt. De OLED+950 krijgt specifiek een geheel nieuw 4-stackoledpaneel, dat gebruikmaakt van een nieuwe oledstructuur met twee blauwe lagen. Dat zorgt voor een hogere helderheid ten opzichte van voorgaande oledpanelen.

Philips zegt niet wat de refreshrate van de OLED+950 wordt. Het model heeft wel een 70W 2.1-geluidssysteem en maakt gebruik van een nieuwe P5 AI Dual Engine-processor van de negende generatie. De tv krijgt daarnaast vierzijdige Ambilight en draait op Google TV. De tv krijgt volgens de fabrikant een dun ontwerp met kleine schermranden.

De fabrikant introduceert ook de OLED+910. Die verschijnt in juni in varianten van 55", 65" en 77". Deze 910-variant krijgt hetzelfde META 3.0-paneel met 4-stackoledopbouw. Ook van dit paneel is niet bekend wat de refreshrate wordt, maar TP Vision zegt wel dat de piekhelderheid van 3700cd/m² hetzelfde is ten opzichte van de OLED+950. Ook draait de OLED+910 op Google TV.

Deze variant heeft verder een Bowers & Wilkins 3.1-geluidssysteem met twee speakers, elk uitgerust met twee 30x50mm-midrangedrivers en een 19mm-tweeter. De subwoofer heeft een 75mm-driver met vier passieve radiatoren. Het totale vermogen bedraagt 80W. Daarmee heeft de OLED+910 een iets minder minimalistisch ontwerp dan de OLED+950, met een grijze, met stof beklede balk aan de onderkant.

De Philips OLED+910. Bron: TP Vision

Lager gepositioneerde oled-tv's en lcd's

In het middensegment komt TP Vision met de Philips OLED810. Die krijgt een ouder OLED EX-paneel. Dat scherm is ook afkomstig van LG Display, maar heeft geen vierlaagse opbouw en haalt een lagere piekhelderheid van 1500cd/m². Deze tv verschijnt in juni in formaten van 42" tot 77".

De OLED760 gebruikt ook een OLED EX-paneel en komt in mei uit met schermdiagonalen tussen de 48" en 77". Beide modellen krijgen driezijdige Ambilight, maar waar de 810 op Google TV draait, gebruikt de 760 het Titan OS-platform.

In de miniledserie introduceert TP Vision verder de MLED950 met een 144Hz-qledpaneel, dat volgens TP Vision 98 procent van de DCI-P3-kleurruimte kan weergeven en een piekhelderheid van 1200cd/m² biedt. Het model beschikt over een 4.1-geluidssysteem van 60W, met twee naar beneden en twee naar opzij gerichte drivers, naast een aan de achterkant gemonteerde subwoofer.

De Philips OLED810 (links) en OLED760. Bron: TP Vision

Het MLED910-instapmodel komt beschikbaar in formaten van 55" tot 85" met een 144Hz-miniledpaneel dat 93 procent van de DCI-P3-kleurruimte kan tonen en een 1000cd/m²-piekhelderheid haalt. Het geluidssysteem varieert per formaat: de 55"- en 65"-modellen hebben een 40W-4.0-systeem, terwijl de 75"- en 85"-varianten een 50W-2.1-systeem krijgen.

In het lcd-segment is er de PUS9000 'The One'. Deze qled-tv krijgt een 'gewone' ledbacklight, komt in april uit in formaten van 43" tot 85" en heeft een 144Hz-paneel. Ook hier verschilt het audiosysteem per formaat: 20W 2.0 voor het 43"-model, 40W 4.0 voor 50" tot 65" en 50W 2.1 voor de 75"- en 85"-varianten. TP Vision heeft nog geen adviesprijzen van de nieuwe tv's bekendgemaakt; die zullen later volgen.

V.l.n.r: de Philips MLED950, MLED910 en PUS9000 'The One'. Bron: TP Vision