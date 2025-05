De Philips-tv’s van 2025 vertonen kleine verbeteringen ten opzichte van die van 2024, zoals je dinsdag al kon lezen in ons nieuwsbericht. Hetzelfde kunnen we zeggen van Titan OS, het nieuwe smart-tv-systeem dat vorig jaar debuteerde op een aantal tv’s uit de TP Vision-fabrieken. Bij een voorproefje in Barcelona zagen we afgelopen week dat TP Vision wel een compleet andere richting inslaat met zowel zijn oledtopmodel, de Philips OLED+950, als miniledtopmodel Philips MLED950.

Net als voorganger OLED+959, die in september vorig jaar op de markt kwam, wordt de OLED+950 een showcase van het beste dat TP Vision te bieden heeft als het om beeldkwaliteit gaat. Ongetwijfeld zal het ook het duurste model uit het aanbod voor 2025 worden, al zijn de adviesprijzen voor de tv’s van dit jaar nog niet officieel bekendgemaakt. Maar daar houdt de vergelijking wel zo’n beetje op.

Waar de OLED+959 uit 2024 (review) op een speciale designvoet staat, voorzien is van een geïntegreerde soundbar van Bowers & Wilkins én beschikt over het luxere Ambilight Plus, moet de OLED+950 die extra’s missen. De tv leunt op twee horizontale pootjes, krijgt een eenvoudig 2.1-geluidssysteem met downfiring speakers en een ‘normaal’ vierzijdig Ambilight-systeem. Ook verschijnen in september ditmaal twee uitvoeringen van het nieuwe topmodel: eentje van 65” en eentje van 77”. De 4999 euro kostende OLED+959 uit 2024 is alleen verkrijgbaar als 65”-model. We verwachten dat de 65”-versie van de OLED+950 een stuk minder duur zal uitvallen, maar TP Vision-woordvoerder Johan Noordenbos houdt het desgevraagd bij: "Ik hoop het".

META 3.0-paneel

Door te snoeien in design- en geluidsextraatjes moet de nieuwe tv aantrekkelijker worden voor kijkers die hun scherm aan de muur willen hangen en liever een eigen speakersysteem of soundbar aansluiten, maar wel op zoek zijn naar de beste beeldkwaliteit. Als het puur om de beeldweergave gaat, houdt TP Vision met zijn topmodel dezelfde koers aan als in de afgelopen jaren. Zo beschikt het toestel net als zijn voorganger over de nieuwste oledtechnologie van LG Display. In dit geval gaat het om een META 3.0-paneel, oftewel het 4-stackwoledpaneel dat dit jaar ook zijn weg zal vinden naar de Panasonic Z95B en LG G5 en M5. Ook de Philips OLED+910, die één treetje lager staat in het 2025-aanbod, krijgt zo’n paneel aan boord.

Dit META 3.0-paneel gebruikt een nieuwe oledcelstructuur met een dubbele, diepblauwe laag, waardoor de helderheid van het scherm sterk toeneemt. De mla-technologie van de afgelopen twee generaties META-panelen, waarbij minuscule lensjes worden gebruikt om het licht te bundelen, is niet meer. Met de nieuwe oledtechnologie verwacht TP Vision piekhelderheden van 3700cd/m² te kunnen behalen op een 10-procentwitvlak en maximaal 350cd/m² fullscreenhelderheid. Bij een side-by-sidevergelijking met de OLED+959 van vorig jaar waren de verschillen vrij duidelijk te zien. Daarbij moet wel aangetekend worden dat deze helderheidsclaims gelden voor de veel te blauwe Kristalhelder-beeldmodus. In een natuurgetrouwe weergavestand als de Filmmaker-modus vallen de piekhelderheden wat lager uit, al wordt ook hier nog steeds een aardige stap vooruit gezet ten opzichte van vorig jaar.

Bovendien moet de META 3.0-technologie tot een groter kleurbereik leiden: de dekking van de DCI-P3-kleurruimte zou toenemen van 97 tot 99,5 procent, aldus TP Vision. Verder belooft het nieuwe oledpaneel zo’n 20 procent energiezuiniger te zijn dan de META 2.0-panelen uit 2024. Een ander groot pluspunt is een sterke afname van reflecties met zo’n 33 procent. Hierdoor moeten de nieuwe OLED+950 en OLED+910 beter in staat zijn om donkere en zwarte beelden correct en vrij van spiegelingen weer te geven, zelfs in een verlichte ruimte.

Bowers & Wilkins

Over de OLED+910 gesproken: dit lager gepositioneerde model lijkt afgezien van het nieuwe META-paneel en een nieuwe generatie beeldverwerkingsalgoritmen (zie pagina 3) sterk op zijn voorgangers. Net als de OLED+909 (review) beschikt de nieuwe tv over een ingebouwde 3.1-kanaals soundbar en woofer van Bowers & Wilkins. De audiofabrikant, die eveneens aanwezig was bij de presentatie in Barcelona, liet weten vooral aan de digitale signaalprocessor te hebben gesleuteld om nog net wat meer power en een iets ruimtelijkere weergave uit de bestaande 80W-drivers te halen. Ook de grijze stof voor de soundbar is licht aangepast om het geluid nog wat beter door te laten. De 910 komt in juni op de markt en beschikt net als de 950 over vierzijdige Ambilight.

Rond dezelfde tijd brengt TP Vision nog twee goedkopere oledmodellen uit: de Philips OLED810 (opvolger van de OLED809) en OLED760 (opvolger van de OLED759). De 810 draait op Google TV, net als de 910 en 950, terwijl de OLED760 voorzien wordt van Titan OS. Beide toestellen hebben een normaal OLED EX-paneel aan boord, maar bij de 810 belooft TP Vision een 15 procent hogere piekhelderheid van maximaal 1500cd/m² op een 10-procentwitvlak. Dit geldt overigens alleen voor de modellen van 55”, 65” en 77”; de 42” en 48” OLED810-modellen blijven steken op een max van 1000cd/m², net als de OLED760-serie. De fullscreenhelderheid van vorig jaar – maximaal 200cd/m² bij de 8-serie en 150cd/m² bij de 7-serie (en 42” en 48” OLED810) – blijft gelijk. Deze twee oledseries worden verder voorzien van driezijdige Ambilight.