LG introduceert OLED Evo G5- en M5-televisies

LG Electronics heeft de OLED evo M5- en de OLED evo G5-televisies aangekondigd. LG belooft dankzij een nieuwe α11 AI Processor Gen2 onder andere een hogere (piek)helderheid en betere beeldverwerking. De tv's hebben bovendien een nieuwe versie van webOS met een aanpasbaar homescreen en een nieuwe 'AI Sound Wizard'.

De nieuwe OLED evo G5 is de opvolger van de populaire OLED Evo G4 en wordt het topmodel in de line-up van LG. Net als zijn voorgangers is de G5 bedoeld om plat tegen de muur opgehangen te worden. De M5 is technisch vrijwel gelijk aan de G5, maar maakt gebruik van een Zero Connect Box waarmee beeld en geluid draadloos naar de tv worden gestuurd.

Hogere helderheid

De OLED evo M5- en G5-televisies gebruiken LG's Brightness Booster Ultimate-technologie, wat samen met een nieuw paneel moet zorgen voor hoge (piek)helderheden. Onduidelijk is vooralsnog of de G5 en M5 een (verbeterd) mla-paneel gebruiken, of een compleet nieuw 4-stack woledpaneel van LG Display. LG claimt in ieder geval dat de helderheid van de M5 en G5 bij weergave van een 3%-window driemaal helderder is dan die van de B5-serie, zonder daarbij te specificeren wat dat precies betekent. We weten dat de B4 uit 2024 ongeveer 600cd/m2 behaalt in filmmodus, wat zou betekenen dat de M5 en G5 minimaal 1800cd/m2 zouden moeten behalen. Belangrijk is wellicht dat LG ook claimt dat de fullscreenhelderheid van de G5 40 procent hoger ligt dan die van de G4 van vorig jaar. Bij onze review van de G4 noteerden wij vorig jaar een fullscreenhelderheid van 243cd/m2 in filmmodus, wat zou betekenen dat de G5 ongeveer 340cd/m2 fullscreen zou moeten behalen.

LG OLED Evo M5 (persafbeelding LG)

Films en games

Daarnaast zijn de nieuwste OLED evo 4K-tv's uitgerust met een verbeterde Filmmaker Mode met Ambient Light Compensation. Deze functie past automatisch de beeldinstellingen aan op basis van de omgevingsverlichting, waardoor details in donkere delen van het beeld ook bij fel omgevingslicht goed zichtbaar moeten blijven. Beide tv's ondersteunen tot 4k-165Hz variable refresh rate (vrr) voor pc-gaming en zijn Nvidia G-SYNC en AMD FreeSync Premium gecertificeerd.

De OLED evo-serie maakt gebruik van de Alpha 11 AI Processor Gen2, die volgens LG zorgt voor verbeterde beeld- en geluidskwaliteit. Met deeplearningalgoritmes analyseert de processor content van lage resolutie en verfijnt deze naar een hogere definitie met pixelprecisie, wat moet resulteren in helderdere, scherpere beelden. De nieuwe Dynamic Tone Mapping Professional-technologie moet ervoor zorgen dat donkere details bij hdr-weergave ook goed zichtbaar zijn bij veel omgevingslicht.

In navolging van de vorig jaar geïntroduceerde AI Picture Wizard, die op basis van een aantal voorbeeldplaatjes automatisch een persoonlijk beeldprofiel samenstelt met persoonlijke voorkeuren voor onder andere scherpte, contrast en kleur, hebben de nieuwe tv's ook een 'AI Sound Wizard'. Deze functie maakt (waarschijnlijk) op basis van verschillende geluidsclips automatisch een equalizerpreset die bij de persoonlijke smaak van de gebruiker past.

webOS-verbeteringen

LG heeft webOS verder aangepast en voor elke gebruiker is het nu mogelijk om een persoonlijk homescreen in te stellen. De nieuwe 'AI Remote' maakt het mogelijk om op basis van stemherkenning te bepalen wie de tv gebruikt en op basis hiervan persoonlijke voorkeuren te laden en suggesties te doen.

WebOS heeft nu ook een 'Home Hub'-smarthomescherm met ondersteuning voor het eigen ThinQ en Google Home, wat het eenvoudiger maakt om een breed scala aan smarthomeapparaten direct via de tv te bedienen.

Prijzen en beschikbaarheid

De LG G5 en M5 komen beschikbaar in 55", 65", 77", 83" en 97". Prijzen zijn op dit moment nog niet bekend. De verwachting is dat de nieuwe tv's in de loop van het tweede kwartaal te koop zullen zijn.

LG OLED C5 en B5

Naast de M5 en G5 zal LG ook nieuwe tv's in de B- en S-series uitbrengen. Over de nieuwe B5 en C5 hebben we op dit moment nog geen concrete informatie, anders dan dat de C5 sowieso een verbeterde α9 Gen8-processor krijgt en mogelijk gebruikmaakt van een mla-paneel van de generatie dat vorig jaar in de G4-serie werd gebruikt. De C5 zal refreshrates tot 144Hz ondersteunen. De B5 krijgt ten slotte een α8 Gen2-processor en een maximale verversingssnelheid van 120Hz.