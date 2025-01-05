LG introduceert OLED Evo G5- en M5-televisies

LG Electronics heeft de OLED evo M5- en de OLED evo G5-televisies aangekondigd. LG belooft dankzij een nieuwe α11 AI Processor Gen2 onder andere een hogere (piek)helderheid en betere beeldverwerking. De tv's hebben bovendien een nieuwe versie van webOS met een aanpasbaar homescreen en een nieuwe 'AI Sound Wizard'.

De nieuwe OLED evo G5 is de opvolger van de populaire OLED Evo G4 en wordt het topmodel in de line-up van LG. Net als zijn voorgangers is de G5 bedoeld om plat tegen de muur opgehangen te worden. De M5 is technisch vrijwel gelijk aan de G5, maar maakt gebruik van een Zero Connect Box waarmee beeld en geluid draadloos naar de tv worden gestuurd.

Hogere helderheid

De OLED evo M5- en G5-televisies gebruiken LG's Brightness Booster Ultimate-technologie, wat samen met een nieuw paneel moet zorgen voor hoge (piek)helderheden. Onduidelijk is vooralsnog of de G5 en M5 een (verbeterd) mla-paneel gebruiken, of een compleet nieuw 4-stack woledpaneel van LG Display. LG claimt in ieder geval dat de helderheid van de M5 en G5 bij weergave van een 3%-window driemaal helderder is dan die van de B5-serie, zonder daarbij te specificeren wat dat precies betekent. We weten dat de B4 uit 2024 ongeveer 600cd/m2 behaalt in filmmodus, wat zou betekenen dat de M5 en G5 minimaal 1800cd/m2 zouden moeten behalen. Belangrijk is wellicht dat LG ook claimt dat de fullscreenhelderheid van de G5 40 procent hoger ligt dan die van de G4 van vorig jaar. Bij onze review van de G4 noteerden wij vorig jaar een fullscreenhelderheid van 243cd/m2 in filmmodus, wat zou betekenen dat de G5 ongeveer 340cd/m2 fullscreen zou moeten behalen.

LG OLED Evo M5 (persafbeelding LG)
LG OLED Evo M5 (persafbeelding LG)

Films en games

Daarnaast zijn de nieuwste OLED evo 4K-tv's uitgerust met een verbeterde Filmmaker Mode met Ambient Light Compensation. Deze functie past automatisch de beeldinstellingen aan op basis van de omgevingsverlichting, waardoor details in donkere delen van het beeld ook bij fel omgevingslicht goed zichtbaar moeten blijven. Beide tv's ondersteunen tot 4k-165Hz variable refresh rate (vrr) voor pc-gaming en zijn Nvidia G-SYNC en AMD FreeSync Premium gecertificeerd.

De OLED evo-serie maakt gebruik van de Alpha 11 AI Processor Gen2, die volgens LG zorgt voor verbeterde beeld- en geluidskwaliteit. Met deeplearningalgoritmes analyseert de processor content van lage resolutie en verfijnt deze naar een hogere definitie met pixelprecisie, wat moet resulteren in helderdere, scherpere beelden. De nieuwe Dynamic Tone Mapping Professional-technologie moet ervoor zorgen dat donkere details bij hdr-weergave ook goed zichtbaar zijn bij veel omgevingslicht.

In navolging van de vorig jaar geïntroduceerde AI Picture Wizard, die op basis van een aantal voorbeeldplaatjes automatisch een persoonlijk beeldprofiel samenstelt met persoonlijke voorkeuren voor onder andere scherpte, contrast en kleur, hebben de nieuwe tv's ook een 'AI Sound Wizard'. Deze functie maakt (waarschijnlijk) op basis van verschillende geluidsclips automatisch een equalizerpreset die bij de persoonlijke smaak van de gebruiker past.

webOS-verbeteringen

LG heeft webOS verder aangepast en voor elke gebruiker is het nu mogelijk om een persoonlijk homescreen in te stellen. De nieuwe 'AI Remote' maakt het mogelijk om op basis van stemherkenning te bepalen wie de tv gebruikt en op basis hiervan persoonlijke voorkeuren te laden en suggesties te doen.

WebOS heeft nu ook een 'Home Hub'-smarthomescherm met ondersteuning voor het eigen ThinQ en Google Home, wat het eenvoudiger maakt om een breed scala aan smarthomeapparaten direct via de tv te bedienen.

Prijzen en beschikbaarheid

De LG G5 en M5 komen beschikbaar in 55", 65", 77", 83" en 97". Prijzen zijn op dit moment nog niet bekend. De verwachting is dat de nieuwe tv's in de loop van het tweede kwartaal te koop zullen zijn.

LG OLED C5 en B5

Naast de M5 en G5 zal LG ook nieuwe tv's in de B- en S-series uitbrengen. Over de nieuwe B5 en C5 hebben we op dit moment nog geen concrete informatie, anders dan dat de C5 sowieso een verbeterde α9 Gen8-processor krijgt en mogelijk gebruikmaakt van een mla-paneel van de generatie dat vorig jaar in de G4-serie werd gebruikt. De C5 zal refreshrates tot 144Hz ondersteunen. De B5 krijgt ten slotte een α8 Gen2-processor en een maximale verversingssnelheid van 120Hz.

Door Eric van Ballegoie

Reviewcoördinator

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05-01-2025 • 21:05

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Reacties (101)

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Umbrah 5 januari 2025 21:16
Hoop dat het nieuwe homescherm meer lijkt op dat wat op o.a. de C7 zat. Ik heb een C7 en een G2, en het was een behoorlijke downgrade:

- Je huidige applicatie/input is niet meer full screen met de menubalk er overheen, maar slechts een klein tegeltje met ladingen suggesties/advertenties/apps er omheen die je niet kan verwijderen
- Het homescherm voelt veel trager dan de ondertussen oude C7 (ondanks dat de apps die ik wou en héb geïnstalleerd, namelijk mijn eigen keuzes, wel weer snel voelen - het homescherm is duidelijk traag)
- Hoewel ik het nieuwe input selectie scherm beter vindt (naast de poorten ook je netwerk videobronnen in de lijst), zit ook daar meuk in wat ik minder vindt (ThinQ en LG Live channels).

Al in al, los van de beeldkwaliteit, vindt ik qua "smart" dingen de C7 de betere TV, ik hoop dat de x5 serie daar weer meer op lijkt.

Ik heb al tijden op zowel de C7 als de G2 een update melding in het scherm (serieus respect voor LG hoe lang ze updates pushen), maar ik ben eigenlijk gewoon bang om te updaten uit angst dat m'n TV nóg irritanter wordt. Ik ben best een fan van apps als netflix of sommige apps uit de appstore op de TV, maar het gepush en drukke homescherm vindt ik echt wel een probleem, ik verlang haast naar domme TV's, maar die maken ze niet met dit soort panelen.
roanstrik @Umbrah5 januari 2025 21:49
op onze LG tv is het mogelijk om terug te schakelen naar de oude stijl van het beginscherm. (snelle google zegt dat dit te vinden is onder [All Settings] → [General] → [Home Settings] → [Home Style] → [Basic Home] )
Madshark @roanstrik5 januari 2025 22:06
Degenen met de TV in Nederlandse taal.

Instellingen knop op AB → [Alle instellingen] → [Algemeen] → [Startpagina-instellingen] → [Stijl van startscherm] → [Standaard startscherm]
bussie66 @Madshark5 januari 2025 23:20
Bedankt voor de tip! Werkt perfect! :)
Carlos0_0 @roanstrik5 januari 2025 22:27
Denk niet dat dit op de G2 zal zitten, aangezien die geleverd is met een WebOs versie die de grote tegels niet meer had.
izzet3838 @Carlos0_06 januari 2025 00:28
Denk niet dat dit op de G2 zal zitten, aangezien die geleverd is met een WebOs versie die de grote tegels niet meer had.
Klopt, bij onze e9 hadden we de optie om dit terug te zetten, bij de g4 mis ik dit helaas.

Volgens mij doet LG dit bewust omdat ze dan ads kunnen tonen op het homescreen (mijn samsung g8 oled monitor met Tizen heeft hetzelfde euvel trouwens, het is niet enkel LG).
Carlos0_0 @izzet38386 januari 2025 07:01
Die Adds kunnen al lang uitgezet worden.
youridv1 @Carlos0_06 januari 2025 13:49
Heb je toevallig een linkje of een korte omschrijving van hoe dat moet? :*)
Heb zelf sinds kort een C4
Carlos0_0 @youridv16 januari 2025 17:40
https://www.reddit.com/me...e1499a81f965486527e1206b4

Gewoon bij settings van de tv :)
The Zep Man
@Umbrah5 januari 2025 21:32
Waarom zou je ooit een TV aansluiten op een netwerk al heb je een belangenconflict met de maker van de TV? :?

Een Android TV of Apple TV mediaspeler (kies voor welk ecosysteem je voorkeur heeft) en je hebt veel meer opties. Als je wilt hoef je met Android TV zelfs nooit reclame te zien (vervang launcher, gebruik SmartTube, etc.).

Updates voor de TV die je wilt installeren vanwege bugs waar je tegenaan loopt kunnen via USB geïnstalleerd worden.

Een voordeel van een externe mediaspeler is dat je bij een nieuwe TV een factor minder hebt om te overwegen. ;)

[Reactie gewijzigd door The Zep Man op 5 januari 2025 21:33]

StarZ @The Zep Man6 januari 2025 00:11
Ik moet zeggen dat ik als apple tv gebruiker inmiddels helemaal geen gebruik meer maak van apple tv en dat komt echt door de motion control van LG. Zoveel sneller dan dat gekut met swipen
PhWolf @StarZ6 januari 2025 10:00
Grappig, ik heb ook een LG (C3) en Apple TV maar ik zweer juist bij de interface en remote van die laatste. De LG remote doet voor mij iets te vaak niet wat ik wil en vindt dan ineens dat ik compleet ergens anders heen wijs. Bovendien is die remote me veel te druk met allemaal dedicated knoppen voor streaming services, verschrikkelijk.
Swipen doe ik overigens bijna nooit met de Apple remote, b.v. bladeren gaat gewoon met de directionele toetsen in de ring. Swipen is in mijn ervaring alleen nodig wanneer je in een video wil zoeken naar een tijdstip via de balk, en dat vergt inderdaad wel wat gewenning.
dmantione
@The Zep Man5 januari 2025 22:37
Omdat WebOS veel fijner werkt dan Android.
Coolstart @The Zep Man6 januari 2025 04:18
Sommige mensen gebruiken het blijkbaar als mediaspeler. Dan ga je wel snel tevreden moeten zijn want er aps lopen wat achter of missen gewoon. Ik gebruik het bijv niet.

Wat ik vooral mis is een miniOS om uw tv te vonfigueren. Mijn C3 van 2022 heeft bijv een super ouderwets instelmenu. Echt bizar hoe beperkt en verwarrend dat is. In zo’n mini-OS zou je dan uw inputs kunnen zien en vooral beheren. Kleurinstelling en HDR per input, volume, helderheid, eARC settings etc.

Ik mis ook instelbare shortcuts op de afstandsbediening. Bijv TV uitzetten maar Spotidy via mediaspeler en geluid over hdmi aanlaten. En dan heb ik het nog niet over een lokale API.
jozziej @Coolstart6 januari 2025 09:11
Kleine opmerking, de C3 komt uit 2023.
Gizz @The Zep Man6 januari 2025 07:10
Waarom zou je ooit een TV aansluiten op een netwerk
Bijvoorbeeld om notificaties naar de tv te sturen. Met webOS is dit vrij eenvoudig, bijvoorbeeld een kleine popup-melding dat er aangebeld wordt. Dat lukt me niet met de Google TV die aan dezelfde tv hangt (of het kan wel, maar dan heb ik nog niet uitgevonden hoe :P )
Marcel Br @Gizz6 januari 2025 15:43
Dan hoor ik gewoon de deurbel
MarcoC @The Zep Man6 januari 2025 10:01
Ik gebruik bij mijn Samsung gewoon het ingebouwde TizenOS. Alle apps die ik gebruik zijn daarop beschikbaar. Waarom zou ik dan een apart apparaat gebruiken?
Teun! @MarcoC6 januari 2025 11:51
Persoonlijk vind ik Tizen echt bagger, op mijn Samsung TV zo traag dat ik binnen een kwartier de Shield Pro besteld heb. Zo lang duurde het ook ongeveer om een app op te starten op dat ding.
youridv1 @The Zep Man6 januari 2025 13:50
Omdat WebOS oprecht heel goed werkt. Beter dan GoogleTV als je het mij vraagt. De app support is iets minder met name omdat ik dus geen F1TV kan installeren op mijn tv zelf, maar in ruil voor de magic remote en de werking van WebOS neem ik dat voor lief. Heb wel gewoon de grote streamingdiensten en de ingebouwde chromecast werkt vlekkeloos. Ik zie dus geen noodzaak om geld uit te geven aan een los kastje.

[Reactie gewijzigd door youridv1 op 6 januari 2025 13:52]

Deveon @The Zep Man6 januari 2025 16:18
WebOS is prima maar voor mij het belangrijkste voor een eigen connectie is aansturing via Homekit (lampen dimmen als TV aan gaat) en dat ik net als onze Apple TV ook dr TV via mijn iPhone en Watch kan bedienen.
StelioKontos @The Zep Man6 januari 2025 19:49
Waarom zou je extra geld uitgeven aan een mediaspeler als de gemiddelde consument alleen maar de Netflix/Disney/Prime/Plex/stream app hoeft te openen op WebOS?
Exirion @Umbrah5 januari 2025 21:22
Hier ook een C7 65” van dik 7 jaar oud. Updates doe ik al jaren niet meer (en wifi staat uit) omdat het ding perfect werkt en ik horrorverhalen heb gelezen over tragere werking en advertenties in user interfaces. Allemaal geen trek in. Voor streaming hangen er een Android TV en Apple TV aan.
beschuitfluiter @Exirion6 januari 2025 07:42
sterker nog; er zijn mensen die hun LG tv gebricked hebben na een firmware update.

zie https://www.youtube.com/watch?v=2127cthKBiY

Eerder schroefden ze de helderheid terug met zo'n 20%, sloopten ze eARC ondersteuning en PCM passthrough via HDMI

Ik durf eigenlijk niet meer te updaten met mijn C1
Exirion @beschuitfluiter6 januari 2025 11:59
Ik ben altijd voorzichtig met updates. Als het allemaal goed werkt, geen updates. En anders een tijd de kat uit de boom kijken om ervaringen van anderen te zien.
Evanesco @Umbrah5 januari 2025 22:28
Eens wat betreft de G2 (heb hem ook). Nog recent geüpgraded naar WebOS 24 dacht ik (iig 1 versie lager dan de 2024 modellen, dus kan ook v23 zijn). Vond stiekem het home menu van mijn vorige B6 uit 2016 beter.
Je kunt niet meer alle inputs vanuit home openen (alleen de laatste). Veel nutteloze ruimte, een of andere afbeelding van een auto is al de helft van het scherm. En dan al die nutteloze apps en lanes die je niet/ nauwelijks kan verwijderen. Het kan allemaal zoveel "leaner en meaner", en beter aanpasbaar. Hoe moeilijk kan het zijn zou je denken...
Carlos0_0 @Umbrah5 januari 2025 22:44
Ik heb een C2 en hiervoor een C8 gehad, en vind mijn C2 super snel. helemaal niet traag in verrijking met mijn vorige C8.
Ik zie ook helemaal geen reclames / suggesties etc, dit is allemaal verbeterd juist mede door updates.

Alle reclame / suggesties kan je uitzetten, ja ok niet alle apps verwijderen. maar die paar die niet kunnen zet ik gewoon helemaal naar het einde.
Deze verbeteringen zaten in WebOs 23, de LG C2 en G2 zijn met WebOs22 verstuurd. en later heeft het v23 gekregen(v24 zouden we ook nog krijgen dit jaar)

https://i.redd.it/no-ads-...e1499a81f965486527e1206b4

Zo ziet mijn Home screen er ook uit(Alleen de app volgorde is anders), en hier zie je toevallig ook dat je promoties etc kan uitzetten.
Dus updates kunnen wel dingen verbeteren, ik zou hem dus gewoon eens een keer helemaal updaten naar de laatste versie :).

[Reactie gewijzigd door Carlos0_0 op 5 januari 2025 22:45]

Gelomidor1 @Umbrah6 januari 2025 07:09
Tja ik gebruik dan ook uitsluitend chromecast en Apple TV boxje en niks smarts van de TV zelf.
PVDK007 @Umbrah6 januari 2025 14:58
Ik gebruik mijn CX ook als domme tv. Ik sluit internet af en toe aan voor een update want meer heb je ook niet nodig. Ik vind de Apple TV echt de beste mediaspeler en ''smart tv'' die er is.
jsiegmund 5 januari 2025 21:53
Jammer dat veel fabrikanten nog steeds softwarematige verbeteringen koppelen aan nieuwe hardwarematige producten. Waarom zou je een nieuwe TV moeten kopen om van updates aan WebOS te kunnen profiteren? Tuurlijk, ik snap het wel (sales sales sales), maar vraag me af wat op de langere termijn de betere strategie is.

Mijn 'oude' C9 (rare nummering, trouwens) staat qua software vanaf de dag van aankoop stil. Ik weet niet eens of ik überhaupt wel eens een WebOS update heb gehad en als ik die heb gehad dan was het alleen om wat bugs te fixen. Het hele ding ziet er vandaag de dag nog precies hetzelfde uit als toen ik 'm uit de doos haalde en voelt daarmee oud aan. Voor sommigen misschien een reden om een nieuwe te kopen (en dat zal onderdeel van de reden zijn waarom ze het doen), voor mij een reden om de volgende keer ook weer andere merken te overwegen.

Vergelijk dat met de auto die ik op de stoep heb staan, daar heb ik al meerdere updates op gekregen die de auto als nieuw deden doen aanvoelen: geweldig! Dat werkt, in mijn geval, echt wel goed voor binding op de lange termijn.

Ontopic: wordt vast weer een mooi toestel :+
b12e @jsiegmund5 januari 2025 22:24
Jammer dat veel fabrikanten nog steeds softwarematige verbeteringen koppelen aan nieuwe hardwarematige producten. Waarom zou je een nieuwe TV moeten kopen om van updates aan WebOS te kunnen profiteren? Tuurlijk, ik snap het wel (sales sales sales), maar vraag me af wat op de langere termijn de betere strategie is.
LG heeft overigens sinds een paar jaar de belofte om hun TVs minstens een aantal jaar van WebOS updates te blijven voorzien. Zo heeft mijn G3 uit 2023 onlangs Chromecast ondersteuning gekregen, iets wat pas in WebOS zat in 2024 bij de C4/G4.
The webOS Re:New Program supports a total of four upgrades over five years, the threshold is the pre-installed version of webOS, and upgrade schedule varies from month-end to year-start
jsiegmund @b12e5 januari 2025 22:37
Security patches zijn in die gevallen vaak ook updates. Prima natuurlijk, maar niet wat ik bedoel. Chromecast was bijvoorbeeld een welkome toevoeging geweest, vind het nog steeds raar dat mijn toestel dat niet heeft. Maar die update heb ik deze dus in ieder geval niet gekregen.
b12e @jsiegmund5 januari 2025 22:48
Ze spreken niet over security patches, maar over WebOS (major) version upgrades.

Dus WebOS 23 (waarmee de G3 die ik heb kwam) ging naar 24 (update al gehad), en krijgt zeker nog WebOS 25, 26 en 27.

WebOS 27 zal de laatste update zijn in mijn geval die ik mag verwachten. WebOS 25 komt in 2025 uit, WebOS 26 in 2026, WebOS 27 in 2027.

Uiteraard zullen functies waar specifieke hardware voor nodig is niet beschikbaar komen. Dat spreekt voor zich.

Edit: hier het persbericht waarin het werd aangekondigd. Voor LG OLED TVs vanaf 2022, 5 jaar lang upgrades.

[Reactie gewijzigd door b12e op 5 januari 2025 22:55]

Verwijderd @jsiegmund6 januari 2025 11:25
Security patches zijn in die gevallen vaak ook updates. Prima natuurlijk, maar niet wat ik bedoel. Chromecast was bijvoorbeeld een welkome toevoeging geweest, vind het nog steeds raar dat mijn toestel dat niet heeft. Maar die update heb ik deze dus in ieder geval niet gekregen.
Gewoon een Google TV streamer of Nvidia TV shield er aan en je bent van heel WebOS af en je hebt direct toegang tot tienduizenden apps. Dan nog even de standaard launcher op Android/Google TV vervangen met behulp van ADB app Control door F-Launcher en je hebt een cleane interface zonder allerlei extra's waar je niet op zit te wachten.
jsiegmund @Verwijderd6 januari 2025 11:50
Dat is inderdaad precies wat ik heb gedaan (TV Streamer). En dan is het hele 'smart' gedeelte van de TV ineens compleet niet relevant meer. Had er nu net zo goed niet op kunnen zitten.
Verwijderd @jsiegmund6 januari 2025 12:23
Dat is inderdaad precies wat ik heb gedaan (TV Streamer). En dan is het hele 'smart' gedeelte van de TV ineens compleet niet relevant meer. Had er nu net zo goed niet op kunnen zitten.
Het voordeel van de TV-Streamer of Tv Shield is ook nog dat die Gigabit Ethernet hebben. Als ik op mijn TV streamer een Map met 900 video's op mijn Synology NAS open met Kodi dan laad die heel veel sneller dan op mijn TV met een 100Mbit/s aansluiting.

Ik heb in het hobby kamertje van mijn vriendin op zolder zelfs helemaal geen TV hangen maar gewoon een Google Chromecast 4K met Google TV met een PC scherm. Die gebruikt ze dan voor haar laptop als extern scherm en als TV. Als de kleinkinderen logeren dan slapen die daar en die kunnen dan voor het slapen nog even TV of een streaming dienst kijken. Ik heb de hele coax in huis er een tijdje geleden uitgegooid en kijk alleen nog IPTV.

[Reactie gewijzigd door Verwijderd op 6 januari 2025 12:37]

bussie66 @jsiegmund5 januari 2025 22:13
Wat raar dat je C9 sinds aankoop (2019 / 2020?) geen updates heeft gehad.

Mijn C9 heeft enkele weken geleden nog een update gehad en vorig jaar nog een grote update waarbij het uiterlijk van WebOS veranderd is.

Heb je update-instellingen wel goed staan?
jsiegmund @bussie665 januari 2025 22:35
Dat is dan bijzonder ja. Ik zit op versie 05.40.61, volgens de TV zijn er geen updates beschikbaar. Nu moet ik ook wel eerlijk bekennen dat ik WebOS niet meer gebruik / zie sinds ik alles via mijn Google TV Streamer kijk. Dus wellicht ongemerkt geweest.
Carlos0_0 @jsiegmund5 januari 2025 22:51
LG heeft dit ligt dus ook gezien, en gaat tv's dus ook 5 jaar van updates voorzien.
Jou C9 valt dan wel buiten de boot hiermee, maar je ze moeten ergens beginnen.

Mijn C2 van 2022 kwam met WebOss 22, een update gehad naar, 23 en krijgt dit jaar 24.

https://global.techradar....0niet%20klagen%20daarover.

Tweakers staat het ook ergens, kan het artikel niet meer vinden.
Evanesco @Carlos0_06 januari 2025 09:40
Sterker nog: de update naar v24 kan je zelf al downloaden sindskort!

https://www.hdtvtest.co.u...te-to-c2-and-b2-oled-t-vs
Carlos0_0 @Evanesco6 januari 2025 17:31
Ik wacht wel tot de tv hem zelf aanbied, veel makkelijker allemaal :).
jsiegmund @Carlos0_06 januari 2025 09:05
Nice, dat is dan inderdaad wel netjes. Ben benieuwd of die trend zich verder voortzet in andere producten.
HoppyF
@jsiegmund6 januari 2025 11:17
Een C9 heeft wel degelijke diverse updates gehad.
Nog niet zo lang geleden nog eentje.
De WebOS versie verandert dus ook.
Kijk maar eens in het menu dan kom je het wel tegen.
jsiegmund @HoppyF6 januari 2025 11:48
Dat blijkt (zie boven), is bij mij dan blijkbaar ongemerkt gegaan. Had het misschien anders moeten verwoorden, het zijn voor mij geen updates geweest waardoor ik het idee had dat mijn TV er in de tijd echt op vooruit is gegaan. Dat er een keer een net wat andere look is voor een scherm met apps ben je na een dag alweer vergeten.
MetalSonic 5 januari 2025 22:02
Jammer van plat tegen de muur. Hopelijk blijven de tv standaarden zich ook ontwikkelen bij mij kan een tv helaas niet aan de muur ( te zwak)
bones @MetalSonic5 januari 2025 22:05
Er zal vast ook een C5 komen waarbij je een tv standaard krijgt.
Rocketman @bones6 januari 2025 14:56
Die standaard kan je toch los kopen?
b12e @MetalSonic5 januari 2025 22:31
De G-reeks is inderdaad vooral om tegen de muur te hangen (en komt met muurbeugel). Je kan er uiteraard los een voet bij kopen.

De C-reeks is om op een voet te zetten (maar kan je uiteraard ook aan de muur hangen door er een muurbeugel voor te kopen).

De B-reeks is een goedkopere versie - geen idee hoe ik het anders moet omschrijven. In mijn hoofd staat "B" voor "budget", maar dat zal vast niet.

De M-reeks gaat nog een stapje verder en is om tegen de muur te hangen - deze gebruikt een externe "Zero Connect Box", zodat er maar 1 kabel naar je TV gaat (stroom). Alle andere aansluitingen zitten op de connectiedoos die je elders kan plaatsen (bvb in een meubel).
hypocrates @b12e6 januari 2025 00:38
Heb hier een g2 met apart gekochte voet, geen klagen van
LogiForce @hypocrates6 januari 2025 02:26
Idem inderdaad! Ik heb hier een 55" G2 met originele voet en gebruik hem mede als monitor i.v.m. beperkte ruimte, en aangezien ik single ben hoef ik de TV toch niet te delen.
In tegenstelling tot de C2 voet heeft die van de G2 ook nog een draai functie (op kleine wielen en dus met één vinger te draaien), en de voet is lichtjes achterover leunend waardoor je niet zoveel last heb van reflecties.
Tevens heeft de G2 ook nog eens een heatsink, wat de pixel response ten goede komt (minder afterglow zeg maar) waardoor het contrast (schaduw detail) en scherpte ook beter is in snel bewegende beelden, alsmede dat het ook de slijtage wat ten goede komt.
MetalSonic @b12e6 januari 2025 17:14
Bedankt voor deze uitgebreide informatie/ toelichting!
GewoonWatSpulle @MetalSonic6 januari 2025 00:45
Wat is te zwak? Een 77" versie hangt prima aan een gipsplaat wand. Gewoon een kwestie van goede gipsplaat pluggen gebruiken.
Señor Sjon @MetalSonic6 januari 2025 09:28
Het is geen plasma van 50-60 kg op een uittrekbare draaiarm (hoi momentkracht) meer. Een Gx-versie hangt plat tegen de muur. 4-6 schroeven voor het draagframe kan je met paraplupluggen in een holle wand zelfs aan een enkele gipsplaat hangen.
singingbird 5 januari 2025 21:45
Benieuwd wat de 2024 modellen gaan doen qua prijs. Tv is afgelopen maand kapot gegaan, maar kan wel een paar maanden wachten.

Edit: autocorrect

[Reactie gewijzigd door singingbird op 6 januari 2025 07:24]

jeroenstaman @singingbird5 januari 2025 22:25
Die zijn nu al best een eind gedaald vind ik

Afgelopen week een 77” G4 gekocht voor (na cashback) 2699,- De G3 is ongeveer even duur momenteel.

Nu is die cashback nu afgelopen, maar zal dit jaar ergens ongetwijfeld wel weer voorbij komen.
yvo96 @jeroenstaman8 januari 2025 12:40
Was deze cashback actie via LG zelf toentertijd?

[Reactie gewijzigd door yvo96 op 8 januari 2025 12:49]

jeroenstaman @yvo9614 januari 2025 23:41
Ja van LG zelf
Carlos0_0 @singingbird5 januari 2025 22:47
Tv is groot gegaan ? :)
singingbird @Carlos0_06 januari 2025 07:24
Ja, die is nu het huis uit :+
Ablaze 5 januari 2025 22:00
Zitten er ads in het menu?
Carlos0_0 @Ablaze5 januari 2025 22:51
Kan je al lang en breed uitzetten sinds versie 23, heb ik bij mijn c2 ook gedaan.

https://i.redd.it/no-ads-...e1499a81f965486527e1206b4
Zoijar 5 januari 2025 22:10
97" G5... tempting, tempting ... wat zou die ongeveer kosten? 10k?

Ah nee, zal wel 25k zijn. Beetje te extreem... jammer

[Reactie gewijzigd door Zoijar op 5 januari 2025 22:14]

b12e @Zoijar5 januari 2025 22:32
Als de G4 een indicatie is, dan zal het inderdaad boven de 20k€ zijn.
mark_vs @Zoijar6 januari 2025 08:52
Al een short throw beamer overwogen?
Zoijar @mark_vs6 januari 2025 12:24
Goeie tip, ik zal eens kijken. Wist niet dat die al zo goed waren. Angst een beetje voor overdag TV kijken in de huiskamer met open ramen.
Jay-v @Zoijar6 januari 2025 11:57
De:

97G4 was op zijn goedkoopst ongeveer 16K.
83G4 was net boven de 4K.
77G4 was 3K.

Allen na LG cashback in november.
MrSunsp0t 5 januari 2025 22:34
Geen volledig mat scherm zoals bij de Samsung S95D is echt een gemiste kans. Waar ik werk, is de S95D al maanden enorm populair door het matte scherm!
andries98 @MrSunsp0t6 januari 2025 00:46
Dat was wel fijn geweest voor de mensen die dat fijn vinden en de (kleine) kwaliteitsachteruitgang (voornamelijk in het donker en rond lichtbronreflecties) niet erg vinden.
Ik heb het gehad en zie het nog regelmatig en kan er mee leven maar voor mij/mijn situatie liever niet. Echter snap ik dat sommige mensen het fijn vinden omdat ze bijv. hun indeling/licht(val) niet kunnen of willen veranderen, veel overdag tv kijken of niet houden van scherpe reflecties in (uitstaande of aanstaande) tv.
Was wel aardig als ze de optie gaven zoals samsung, maar helaas. Inderdaad gemiste kans!
Ricco02 5 januari 2025 21:18
Laten we even met ze alle over het “AI” woord heen lezen. Leest prettiger. Dan valt het normaal te lezen. Meer dan de helft van deze “AI features” is namelijk niet eens AI.

Voor de rest mooie TV’s.

[Reactie gewijzigd door Ricco02 op 5 januari 2025 21:19]

Verwijderd @Ricco025 januari 2025 21:35
Tja dat is het lastige met een brede term als AI. In principe kun je namelijk alles wat hier onder AI wordt geschaard prima onder de noemer AI zetten.
Ricco02 @Verwijderd5 januari 2025 21:49
Ligt eraan. Een LLM is geen AI. AI hebben we nog niet maar word wel nu hedendaags in de volksmond zo gebruikt. Maar is de verkeerde benaming. En daar hameren bedrijven maar al te graag op door.

Een stem herkenning kan je makkelijk (en stuk goedkoper) laten doen zonder LLM. Dus lijkt mij niet dat bedrijven het door een LLM laten doen als dat duurder is.

Zo zijn er nog genoeg andere voorbeelden waar bedrijven maar al te graag de term AI op willen gebruiken, maar AI bestaat nog niet eens. Wat we nu gebruiken is vooral LLM’s wat geen AI is, maar wel het dichtst in de buurt komt voor nu.

Maar zoals ik al zei denk ik dat meer dan de helft van deze features niet eens door LLM’s is gedaan maar ze gewoon marketing erop gooien.

[Reactie gewijzigd door Ricco02 op 5 januari 2025 21:51]

Verwijderd @Ricco025 januari 2025 21:59
Maar kan je zo stellig zeggen dat we nog geen AI hebben? Het is immers een woord wat gewoon bedacht is, dus je kunt het interpreteren hoe je wilt. Gooi daar nog wat zelfbedachte levels overheen en dan kan een simpel linear regressie model uiteindelijk ook AI zijn.

Ja LLM's zijn nu de hype, maar LLM's zijn een subset van wat er toch echt wel AI wordt genoemd. Ook voor jou is het een keuze om nu te interpreteren dat AI slaat op een LLM, wat nergens door LG wordt geclaimd.
Ook zonder LLM kun je stemherkenning prima onder AI scharen.

[Reactie gewijzigd door Verwijderd op 5 januari 2025 22:00]

Ricco02 @Verwijderd5 januari 2025 23:58
Een LLM is een tekst generator die tekst probeert te genereren op basis van wat het geleerd heeft en op die manier zinnen probeert op te bouwen.

Dat is niet de definitie van AI. LLM is inderdaad een subset van AI. Maar niet AI.
dbz1985 5 januari 2025 22:31
Nog geen hdmi 2.2 op de lg vermoed ik dus beste is ff wachten tot die release op ces 2025
shredder 5 januari 2025 21:43
Ik ben benieuwd welke hdmi aansluiting hier op zit? Mijn C2 kan 4K op 120hz aan, maar de hdmi-poort ondersteunt maar max 4k 60hz. Totaal nutteloos dus.
SterkeYerke @shredder5 januari 2025 22:06
Dan zou ik toch eens naar je kabel en je instellingen kijken, want LG ondersteunt al jaren 4K 120Hz op alle HDMI-inputs. Uit mijn hoofd sinds de C9.
shredder @SterkeYerke5 januari 2025 22:24
Ai, typefoutje, ik heb een C8 en geen C2.
SterkeYerke @shredder6 januari 2025 00:10
Dat is net balen! Die c8 kon volgens mij inderdaad 4K of 120Hz, maar niet beide tegelijk omdat HDMI 2.1 nog niet bestond. Wat LG tegenhield om gewoon DisplayPort op die tv te zetten ontgaat me.
koffieprutser @shredder5 januari 2025 22:05
Heb je niet gewoon een kabel die niet goed genoeg is voor die bitrate? Ik zie niets in de specs van de C2 dat erop wijst dat 120hz niet zou kunnen.

De g4 had trouwens 144hz, dus het wordt zeer waarschijnlijk dat of meer.
Carlos0_0 @shredder5 januari 2025 22:47
De hdmi poort ondersteund wel 120hz van de c2, ligt denk ik aan jou kabel.

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