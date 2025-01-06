SwitchBot toont modulaire huishoudrobot K20+ Pro

SwitchBot heeft op de CES de K20+ Pro aangekondigd, een modulaire huishoudrobot die volgens het bedrijf kan stofzuigen, lucht kan verversen en als mobiele camera kan dienen.

De basis van de robot is door SwitchBot het FusionPlatform gedoopt. Dit is een rond plateau op wielen waarop verschillende opzetstukken geplaatst kunnen worden. Als het niet gebruikt wordt, kan het plateau zichzelf opladen bij het bijbehorende dockingstation. Onder het plateau kan een kleine robotstofzuiger worden bevestigd, waarna de twee modules als één geheel door de ruimte bewegen. Deze stofzuiger kan zichzelf legen in het dockingstation.

Het platform kan een payload van maximaal acht kilogram dragen en in de praktijk zijn dit bestaande producten van SwitchBot. Zo moet het mogelijk zijn om een luchtververser op het platform te zetten, waarna de K20+ Pro automatisch verschillende kamers in het huis afgaat en daar de lucht behandelt. Ook moet het mogelijk worden om een ventilator, beveiligingscamera of tablethouder te bevestigen. SwitchBot noemt zelfs de optie om naast de kleine robotstofzuiger ook nog een draadloze handstofzuiger aan het geheel te bevestigen, voor meer stofzuigcapaciteit. Los van de officiële accessoires kan in principe elk voorwerp rondgereden worden.

Voor navigatie rond het huis is de K20+ Pro uitgerust met meerdere lasers en een lidarsensor. Op basis van die informatie maakt het apparaat een kaart van het huis, zodat het weet hoe het door de ruimte moet navigeren. Hoe het systeem in de praktijk precies moet gaan werken, is nog niet duidelijk. SwitchBot zegt dat gebruikers het apparaat via de app kunnen besturen, maar of het mogelijk is om de machine op andere wijzen automatisch door de woning te laten navigeren, is onduidelijk.

De SwitchBot K20+ Pro moet later dit jaar op de markt komen tegen een nog onbekende prijs.