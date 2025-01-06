SwitchBot toont modulaire huishoudrobot K20+ Pro

SwitchBot heeft op de CES de K20+ Pro aangekondigd, een modulaire huishoudrobot die volgens het bedrijf kan stofzuigen, lucht kan verversen en als mobiele camera kan dienen.

De basis van de robot is door SwitchBot het FusionPlatform gedoopt. Dit is een rond plateau op wielen waarop verschillende opzetstukken geplaatst kunnen worden. Als het niet gebruikt wordt, kan het plateau zichzelf opladen bij het bijbehorende dockingstation. Onder het plateau kan een kleine robotstofzuiger worden bevestigd, waarna de twee modules als één geheel door de ruimte bewegen. Deze stofzuiger kan zichzelf legen in het dockingstation.

K20+ Pro

Het platform kan een payload van maximaal acht kilogram dragen en in de praktijk zijn dit bestaande producten van SwitchBot. Zo moet het mogelijk zijn om een luchtververser op het platform te zetten, waarna de K20+ Pro automatisch verschillende kamers in het huis afgaat en daar de lucht behandelt. Ook moet het mogelijk worden om een ventilator, beveiligingscamera of tablethouder te bevestigen. SwitchBot noemt zelfs de optie om naast de kleine robotstofzuiger ook nog een draadloze handstofzuiger aan het geheel te bevestigen, voor meer stofzuigcapaciteit. Los van de officiële accessoires kan in principe elk voorwerp rondgereden worden.

Voor navigatie rond het huis is de K20+ Pro uitgerust met meerdere lasers en een lidarsensor. Op basis van die informatie maakt het apparaat een kaart van het huis, zodat het weet hoe het door de ruimte moet navigeren. Hoe het systeem in de praktijk precies moet gaan werken, is nog niet duidelijk. SwitchBot zegt dat gebruikers het apparaat via de app kunnen besturen, maar of het mogelijk is om de machine op andere wijzen automatisch door de woning te laten navigeren, is onduidelijk.

De SwitchBot K20+ Pro moet later dit jaar op de markt komen tegen een nog onbekende prijs.

Switchbot K20+ ProSwitchbot K20+ Pro
Switchbot K20+ ProSwitchbot K20+ ProSwitchbot K20+ Pro

Door Wout Funnekotter

Hoofdredacteur

Feedback • 06-01-2025 02:00 72

06-01-2025 • 02:00

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SwitchBot K20+ Pro

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Reacties (72)

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Verwijderd 6 januari 2025 05:50
Het begin van een huisrobot... Voor je het weet krijg je reclames die je door het huis volgen
whitemage2003 @Verwijderd6 januari 2025 06:53
Of een dolby geluidsysteem die zichzelf opruimt in de kast. Probleem is altijd die boxen die niet mooi zijn of in de weg staat.
Nu een verrijdbare box. Hebben ze alleen nog wat te halen in het gewicht :)

En hij moet een arm hebben om de kast open te maken. En natuurlijk de stekker kan ontkoppelen

[Reactie gewijzigd door whitemage2003 op 6 januari 2025 06:58]

i-chat @whitemage20036 januari 2025 07:16
lol ik zie al 10 van die huishoudbotjes rondrijden met boxjes van een JBL ofzo,

maar serieus in mijn huiskamer verplaatsen dingen als banken en mijn tv niet zo vaak dan is het ook niet zo heel lastig om kabels voor boxjes éénmalig weg te werken - bovendien zou ik liever met zo klein mogelijke boxen aan de slag gaan zo dicht bij mogelijk zodat het geluid ook niet heel hard hoeft en je toch de fijnere detail mee krijgt.

sterker nog, zou er eindelijk een protocol komen voor multicast streams over bluetooth, dan zou ik liever gewoon een headphone dragen als iets van een bose QCxx dan dat ik een heel audiosysteem aansluit,

Al te vaak heb ik mijn sub uit staan omdat dat in onze huiskamer voor te veel overlast zorgt. met een headset ben je ineens van dat issue af.
killercow @whitemage20036 januari 2025 08:23
Eindeloos jammer dat KEF gestopt is met de T lijn van speakers. 2cm dik, en toch prachtig geluid, dan staat er niks in de weg.
surfin @killercow6 januari 2025 16:38
Op dit moment zijn er nog meerdere T-series te koop, heb je een bron dat KEF met de T-series stopt?
killercow @surfin6 januari 2025 17:20
oh, hey ik zie het. Vorig jaar stonden ze als discontinued op hun site.
surfin @killercow7 januari 2025 11:27
Goed nieuws!
Wouterie @Verwijderd6 januari 2025 09:06
Behalve als een een Premium abonnement neemt natuurlijk. Dan word je alleen nog maar bespioneerd.
JBVisual 6 januari 2025 07:42
Wat dat betreft geloof ik zelf meer in robots die menselijk handelen na kunnen doen, daar wat het bedrijf van Musk mee bezig is.
Mochten er straks inderdaad volgens de visie van Musk robots komen met een prijskaartje van +/- $20.000 die in huis kunnen stofzuigen, Dweilen, opruimen, de wasmachine in/uit ruimen (eventueel strijken), kastjes afnemen etc... Dan is mij dat zeker €20.000 waard, er vanuit gaande dat deze robot ook zeker wel 10 jaar mee moet kunnen gaan met hooguit wat onderhoud.
het mag dan misschien nog steeds als erg veel geld klinken, maar als ik mijn huidige 36 uur per week omzet naar 40 uur, dan levert deze 4 uur mij al meer op dan ik kwijt ben aan deze robot. (en ik ben zeker wel meer dan 4 uur per week aan huishouden kwijt met 2 kinderen van onder de 10 8)7)
k995 @JBVisual6 januari 2025 08:05
In belgie betaal je 7 euro/uur voor dergelijke hulp
20 000 euro/10 jaar = 2000 euro per jaar (dat ding kost geld en onderhoud maar laten we dat negeren)
2000 euro/jaar = 285 uur of een 5.5uur per week dat je een mens zou kunnen betalen.
bjp @k9956 januari 2025 08:25
is net 10eur/uur geworden. Geen belastingsaftrek, en +1eur (dus 10 i.p.v. 9) sinds 01.01.2025.
k995 @bjp6 januari 2025 09:07
ok dus 200 uur/jaar of bijna 4 uur/week.
lennartvv @k9956 januari 2025 10:59
En dit versus 24/7 hulp in huis voor dezelfde prijs en waar je de commando's waarschijnlijk zelfs in je eigen taal aan kan geven :+
k995 @lennartvv6 januari 2025 11:26
Als je denkt dat we snel tegen 20000 euro een mens volledig kunnen vervangen met een robot van tesla zal je nog lang kunnen wachten.

Ze kunnen nog niet deftig lichten herkennen of de baan volgen als het wat moeilijker word momenteel.
OruBLMsFrl @k9957 januari 2025 00:46
Tegelijk is het met mensen ook wel eens de oude volkswijsheid van 'ik wens je veel personeel toe'. De hulp in de huishouding wordt (langdurig) ziek, hulp in de huishouding gaat ander werk doen, hulp in de huishouding wil vooral met eigen schoonmaakproducten werken ofwel die producten aan je verkopen en gaat daarna steeds meer afbellen als je weinig interesse hebt om alles duurder bij te kopen, hulp in de huishouding verhuist, hulp in de huishouding doet er steeds langer over in het verkeer dus is het werk de reis niet meer waard.

Een combinatie zou ideaal zijn. Een robot om elke paar dagen betrouwbaar het basiswerk altijd gedaan te krijgen, ook tijdens vakanties en feestdagen. En dan in aanvulling een hulp in de huishouding voor de iets meer planbare klussen die langer duren, complexer zijn, menselijke aandacht vragen. Gaat zoiets dan een keer niet door, geen probleem, maar moet je zoals nu onverwacht 4-8 uur werk zelf binnen de week ergens vandaan toveren, toch echt minder handig allemaal.

[Reactie gewijzigd door OruBLMsFrl op 7 januari 2025 00:49]

Boy @k9956 januari 2025 09:21
is dat als je een bepaalde beperking hebt? Of kan iedereen dat krijgen voor 7 euro per uur? Dat is bizar laag (ook de 10 euro hieronder vermeld door @bjp is enorm laag).
bjp @Boy6 januari 2025 09:24
nee, iedereen kan erop beroep doen:
https://dienstencheques.vlaanderen.be/
k995 @Boy6 januari 2025 09:37
Is voor iedereen, het was 9 euro met 2 euro belasting aftrek maar vanaf dit jaar is het blijkbaar 10 euro.

Dienstencheques heet dat.
surfin @k9957 januari 2025 11:30
En hoeveel wordt er, via de belasting van burgers, door de overheid daar bovenop gesubsidieerd?
Minimum loon in Belgie is toch hoger dan die €10,- p/u neem ik aan.
k995 @surfin7 januari 2025 12:37
Het alternatief is zwartwerk wat nog slechter is voor de staat.
En dat hangt af van hoelang je dat al doet en is 3 a 5 euro/uur.
surfin @k9957 januari 2025 12:50
Zwartwerk zie ik niet als een echte optie, zal vast gebeuren maar is "niet volgens de regels".

Waar het mij meer om ging is de berekening: minimumloon in België wat ik zo 123 kan vinden is €12,57.
Dat betekend dat de overheid €2,57 subsidieert op de €10,- die men zelf betaald.

€2000,- / €10,- = 200 uur per jaar --> zo'n 3,8 uur per week
€2000,- / €12.57 = 159 uur per jaar --> zo'n 3 uur per week
k995 @surfin7 januari 2025 13:07
We leven in de realiteit niet in een theoretische wereld.
Als de overheid dit dus niet aanbied (vroeger dus) zagen we gewoon meer zwartwerk en minder inkomsten voor die overheid.

Beter om 2,5 euro te betalen en 4 euro te verkrijgen via belasting dan nul euro. Daarbovenop zijnd eze mensen beter beschermd.

[Reactie gewijzigd door k995 op 7 januari 2025 13:07]

surfin @k9957 januari 2025 13:17
Oh, absoluut: zou graag een vergelijkbare regeling krijgen In Nederland.

Voor de berekening om de kosten te vergelijk t.o. de huishoud-bot is het wel zo eerlijk om dan ook de subsidie mee te nemen.
k995 @surfin7 januari 2025 15:09
Nee want die betaal jij niet maar de maatschappij

Je zou net zo goed al de subsidies van tesla bij de robot kunnen brengen. .
surfin @k9957 januari 2025 16:19
Dat zou de berekening wel eerlijker maken...
DJ Henk @JBVisual6 januari 2025 07:50
Als het echt zo zou werken, dan zou dat best wat mogen kosten ja. Maar waarschijnlijk zal het hetzelfde gaan als met zelfrijdende auto's. De eerste 80% gaan goed, de laatste 20% lijkt onmogelijk. En dan ben je er uiteindelijk net zoveel tijd en moeite aan kwijt dan wanneer je het zelf zou doen.
david-v @JBVisual6 januari 2025 08:02
Voor een poets betaal je al meer dan €200 per maand voor 3 uurtjes per week. In 10 jaar tijd is dat al €24k, dus als de robot de taken van de poets kan overnemen ben je goedkoper uit (kosten van het opladen van de robot niet meegerekend). De robot kan je ook dagelijks laten poetsen
bjp @david-v6 januari 2025 09:29
3u/week is 13.5u per maand (ik tel voor de eenvoud 4.5weken per maand), tegen 10eur/uur in België (dienstencheques) + wat kleine kosten soms erbij. Ik ga ervan uit dat poetshulp duurder is in NL.

in 10jaar: 520weken * 30eur = 15.6k. Goed, die prijzen gaan wel stijgen in de komende 10 jaar.

Onderhoud ga je ook hebben aan de robot, en 10j gaat die dat wel zolang volhouden? De typische tuinrobot gaat niet zolang mee :)

Duur is het.
david-v @bjp6 januari 2025 09:59
een tuinrobot kost geen 20k, dus ik verwacht wel iets meer dan een maaier op wielen ;)

In Nederland is het helaas wel een stukje duurder, daar zit je al tegen de €15 per uur voor een poets. Ook de prijs van een poets gaat omhoog.

Onderhoud en elektra heb ik niet meegerekend, dus daar moet je ook naar kijken. Maar ik denk dat als de robot vrijwel alle werkzaamheden van een poets kan overnemen dat veel mensen toch wel geïnteresseerd zijn. De robot kan je dan waarschijnlijk ook voor andere zaken gebruiken, elke dag weer opnieuw, dus dat levert meer gemak en meer tijd voor andere dingen. Maar goed, zover zijn we nog niet, dat duurt nog wel een jaartje of 20 voordat we dergelijke robots hebben.
bilgy_no1 @david-v6 januari 2025 11:42
Tja, die $20k van die Tesla robot is ook maar een slag in de lucht. De Cybertruck werd aangekondigd vanaf $40k of zo en die wordt nu voor minstens het dubbele verkocht.

En als je naar het ontwerp van die robot kijkt zie je direct al, puur op basis van de fysieke bouw, dat er heel veel taken simpelweg onmogelijk zijn uit te voeren. Zelfs zoiets basaals als een toiletpot reinigen met een sopje omvat eigenlijk een heleboel best wel complexe bewegingen die vervolgens ook in hoeken en houdingen moeten plaatsvinden die met de huidige Teslabot gewoon niet gaan werken.
Wouterie @JBVisual6 januari 2025 09:13
Voor 20.000 kan ik een heel leger schoonmaakdames inhuren die eens per week dit komen doen. Niet lullig bedoeld naar schoonmaakdames of zo, begrijp me goed, maar er staan overal advertenties van dames die graag komen poetsen en opruimen. En daar hoef je minder achteraan te lopen dan bij een robot.
iqcgubon 6 januari 2025 06:23
Die foto van ontbijt op bed, haha. Hoe gaat de robot de trap op, en wie gaat dat ontbijt uberhaupt op die robot plaatsen?
lenwar
@iqcgubon6 januari 2025 06:32
Ik denk dat ze bedoelen dat je het als een verrijdbaar bijzettafeltje kunt gebruiken.
Of dat hij over een vreemd laaghangende lamp kunt parkeren? 😉
Carino @iqcgubon6 januari 2025 08:01
Heb jij daar geen personeel voor?! /s
GS88 @iqcgubon6 januari 2025 08:45
Joh, in de toekomst maakt de robot het ontbijt, gaat ie de trap op met een soort trapliftje oid, doet ie de was, strijkt en vouwt je kleren op en legt ze op de juiste plek in je kast. Hij bestelt ook bij als het eten op is in de koelkast, en hij luistert de hele dag naar wat je zegt zodat je nóg gerichtere advertenties krijgt :)
FreezeXJ @GS886 januari 2025 09:03
Voorlopig zijn robots vooral goed in het laatste, en de rest... is lastig. Uiteindelijk hebben we de hoeveelheid huishoudelijk werk al gigantisch teruggebracht sinds zeg 1990 door wat mechanische hulp (wasmachine ipv wasbord en teil, strijken doen we niet, stofzuiger ipv bezem, en alles-in-1-winkels zodat je in 1x klaar bent met shoppen), en als ik even kijk hoe lang ik nu bezig ben om een huisje OK te houden valt dat best mee naast een fulltime-job.

Wellicht is er nog een markt voor echt goeie huisrobots, maar ik denk dat ze voorlopig elders beter werk vinden.
Wouterie @iqcgubon6 januari 2025 09:08
Sfeerfoto's! Heerlijk! Net als op Funda wanneer je naar een huis gaat kijken en de makelaar dacht dat het heel relevant was om een close-up van een bosje bloemen te plaatsen. Maar goed, ik ben nu inderdaad wel benieuwd hoe die robot de trap op is gekomen!
SuperDre @iqcgubon6 januari 2025 11:55
Appartement? Lang niet iedereen woont in een huis met trappen.
Omegium @SuperDre6 januari 2025 13:38
Toch, van die sfeer foto moeten er een aantal handelingen gebeuren:

* Kop onder koffiezet apparaat zetten
* Kop er weer onderuit halen en op het dienblad zetten (ga voor het gemak uit van een volautomaat koffiezetapparaat)
* Avocado uit de koelkast halen
* Avocado in half snijden
* Andere helft van de avocado terug in de koelkast
* Croissant en boterhammen uit zak halen
* Alles op een bord leggen

En dan uiteindelijk

* Dienblad naar het bed toe rijden.

Van al deze acties is het dienblad rijden met afstand de eenvoudigste actie, maar compleet nutteloos zonder dat jouw robot de rest kan.
vanaalten 6 januari 2025 07:01
Zou het een ‘open’ systeem zijn, waarbij andere fabrikanten ook modules kunnen maken?

* vanaalten is soms hoopvol en naïef…
lenwar
@vanaalten6 januari 2025 07:20
Grappenmaker! 😊
Knijper1962 @vanaalten6 januari 2025 08:38
vanaalten is soms hoopvol en naïef…

Hoop is uitgestelde teleurstelling.....
Gizz 6 januari 2025 08:51
Zo moet het mogelijk zijn om een luchtververser op het platform te zetten, waarna de K20+ Pro automatisch verschillende kamers in het huis afgaat en daar de lucht behandelt.
Een ietwat vreemde functionaliteit. Bij eigenlijk alle 'stationaire' luchtververser wordt aangeraden ze 24/7 in een ruimte te laten draaien; de luchtkwaliteit (lees: het vangen van stof met een HEPA-filter, sommige VOCs via actieve koolstoffilters en soms nog een ionisator) blijft dan het hoogst en je voorkomt dat stof neerslaat op oppervlaktes zoals je meubels, planten etc.

Switchbot stelt nu voor om het filteren van de lucht in eenkamer maar kort plaats te laten vinden. Dat klinkt niet effectief. Wellicht hebben ze bedacht dat het slim is om het filter mee te laten bewegen met een persoon in huis, zodat deze altijd in een kamer is waar de lucht gefilterd wordt. Maar dat lijkt me op twee manieren onhandig:
  • Wat doe je met personen in verschillende ruimtes als je één rijdend filter hebt?
  • Belangrijker: de lucht is niet meteen schoon als je het filter aanzet in een ruimte. Het duurt een tijdje voordat de meeste lucht door het filter is gegaan. Daarom ook het advies om die dingen 24/7 te laten draaien, zeker in grotere ruimtes.
En dan nog het meest vreemde: Switchbot presenteert op deze site het filter specifiek als een oplossing voor haren van huisdieren:
SwitchBot Air Purifier

Specifically designed to beat pet hair.
Mijn ervaring als eigenaar van twee altijd zeer verharende katten is dat mijn luchtfilters (2x Sharp Plasmacluster met HEPA en koolstof) 0,0 doen tegen de haren van mijn katten. Haren zijn veel te zwaar om uren door te lucht te zweven alvorens ze door een luchtfilter worden opgevangen. Klein stof dat je door de lucht ziet zweven (uit meubels, huidschilfers, whatever) filteren ze prima, maar dingen als haren totaal niet. Waarom dan het luchtfilter presenteren als de oplossing tegen haren van je huisdier? Daar is juist de robotstofzuiger voor, niet een luchtfilter dat je op die stofzuiger monteert 8)7
SunnieNL @Gizz6 januari 2025 09:36
Mwah, ze doen wel wat met haren van huisdieren. De lucht inlaat van mijn dysons zitten na een tweetal weken toch aardig vol aan de buitenkant (die haren bewegen nauwelijks de binnenkant in, dus in de binnen filters kom ik ze vrijwel niet tegen, behalve in die van de wasdroger :) )

Maar ik zou inderdaad niet zeggen dat ze het huis vrijhouden van haren.

[Reactie gewijzigd door SunnieNL op 6 januari 2025 09:36]

GoT.Typhoon 6 januari 2025 03:20
Waarom?
jjjeck 6 januari 2025 06:37
Ik vind het idee van een robotplatform interessant. Het idee dat je er platform aangeboden wordt die meer functionaliteit kan aanbieden dan alleen stofzuigen is interessant. Dat de uitvoering nu, imho erg mager is staat buiten kijf. Ik zie het nut en noodzaak van een automatische verplaatsbare luchtreiniger niet goed in en een verrijdbaar ontbijtbord is natuurlijk een gimmick. Het werk van ontbijt op bed zit hem niet in het stukje van het dienblad naar het bed brengen.

Idee is leuk; nu nog de killer accessoires.
badillus 6 januari 2025 10:03
een extra goed filter in de stofzuiger zetten, en hij kan de luchtreiningen terwijl ie stof aan het zuigen is. Daar heb je dan geen extra module voor nodig.
marcovit 6 januari 2025 10:16
In nieuws: SwitchBot kondigt slimme deurbel, slot en vernieuwde robotstofzuiger aan zie ik wat lijkt op een camera. In dit artikel is hij geblured?

Waarom lidar en een camera?
Gizz @marcovit6 januari 2025 13:35
Met lidar wordt snel een scan van de ruimte gemaakt, voor de mapping. Die mapping wordt gebruikt om efficient te rijden en de positie in de kamer nauwkeurig te bepalen voor specifieke zones (zo kan ik bij mijn robot aangeven waar tapijten liggen zodat hij z'n dweiltjes intrekt, of zones aanmaken die hij moet schoonmaken). Dat lukt je niet goed met een camera.

De camera is daarentegen wel heel nuttig voor het detecteren van zaken die laag zijn en niet door de lidar (die bovenop de robot zit) waargenomen kunnen worden. Daarbij kun je denken aan kattenspeeltjes en sokken waar omheen gereden moet worden. Of bij robot met goede beeldherkenning bepalen waar extra gepoetst moet worden, of waar dingen liggen die plat zijn maar waar tóch omheen gereden moet worden (kattenkots, diarree van je puppy,..).

Daarom zie je bij de duurdere/betere modellen eigenlijk altijd de combi van een camera en lidar.
Vinnie.1234 6 januari 2025 16:51
Ik vind dit echt een geweldig idee. Waarom zou je de stofzuiger de hele dag stil laten staan als die ook andere dingen kan doen en voor mijn part mag dit soms best een gimmick zijn. Op de site heb je een voorbeeld dat die met een klein koelkastje rondrijdt. Hoe ideaal is het dan als je roept: He Google Ik wil Bier dat er automatisch bier naar je gebracht gaat worden. Als je genoeg zones kan inregelen kun je met Home Assistant (HA) en een Aqara Aanwezigheidssensor PS-S02D de koelkast dan precies laten komen waar je wilt in huis. Van mij hoeft niet alles even functioneel te zijn, maar ik weet zeker als ik dit zou hebben en er komen mensen langs en ik roep tegen Google dat we bier willen en de koelkast komt er aan rijden dat iedereen dat geweldig gaat vinden.

Ook het voorbeeld om het als kattenspeeltje te gebruiken. Voornamelijk als je even weg bent kan deze dan met je kat spelen. Er is vast wel weer iets in te regelen in combinatie met HA dat je kat aan dat ding kan aangeven dat die wilt spelen.

Ja, bij mij komen de ideeën nu toch al heel snel naar boven. Over 4 dagen even de staatsloterij winnen en dan kunnen we aan de slag :) Gezien die kans niet heel groot is wacht ik voorlopig nog wel even. Mijn iRobot (Jaap) doet het nog prima. Als die kapot is wordt een SwitchBot toch een steeds grotere kanshebber om hem te vervangen. Ook omdat wat ik nu van SwitchBot al gebruikt heel goed samen werkt met HA.

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