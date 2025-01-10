Eufy onthult 3-in-1-robotstofzuiger met handstofzuigerfunctie

Anker-merk Eufy toont tijdens de CES een robotstofzuiger die ook als regulier model te gebruiken is. De robotstofzuiger 3-in-1 E20 kost 549,99 euro en is vanaf 10 februari beschikbaar.

Eufy beschrijft de E20 als een 3-in-1-robotstofzuiger. Dankzij hetEufy Robotstofzuiger E20 verwijderbare element, dat de motor, stofbak en accu bevat, kan de robotstofzuiger namelijk ook dienstdoen als snoerloze hand- of steelstofzuiger. Het bedrijf levert naast een basisstation voor de robotfunctie ook de nodige hulpstukken mee voor handmatig gebruik.

In robotmodus biedt de E20 een zuigkracht van 8000 Pascal en een accuduur van maximaal 180 minuten. Volledig opladen duurt 2,5 uur. De robotstofzuiger gebruikt drie lasers om obstakels met een grootte van minstens 15mm te vermijden. De antiklitborstel moet voorkomen dat haren van dieren of mensen vast komen te zitten. Het apparaat ledigt zelf de 350ml grote stofbak in het basisstation, dat een capaciteit voor ongeveer 75 dagen schoonmaken heeft.

Dankzij het modulaire ontwerp kunnen gebruikers de stofzuiger ook zelf bedienen als hand- of steelmodel. Op die manier is het mogelijk om plaatsen of voorwerpen schoon te maken waar de robotstofzuiger niet bij kan, zoals trappen of meubels. Bij het gebruik van die functie neemt de zuigkracht toe tot 30.000 Pascal.

Eufy E20 Robotstofzuiger

Door Idriz Velghe

Redacteur

Feedback • 10-01-2025 17:42 37

10-01-2025 • 17:42

37

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Reacties (37)

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Ablaze 10 januari 2025 18:21
30.000 Pascal? Dat is dus gewoon 30 kPa of 0.3 bar. Moeilijke trend van bedrijven om hun nummers altijd zo groot mogelijk te laten lijken...
sprankel @Ablaze11 januari 2025 11:10
Vroeger werden stofzuigers in Watt uitgedrukt, hoe meer hoe beter dacht de consument.

Dat liep zo de spuigaten uit met ineffeciente stofzuigers die toch veel watt nodig hadden dat in 2014 de EU zich genoodzaakt voelde in te grijpen en het kwam te verbieden.

Tevens is men sindsdien verplicht om op het energielabel te vermelden hoe goed hij effectief stof kan zuigen op harde vloer en tapijt alsook hoeveel stof hij terug in de lucht blaast via de motor, de EU wilde minder verbruik en meer prestaties zien.
Echter online worden die gegevens meer niet dan wel vermeld en probeert men toch nog met watt en pascal cijdertjes af te komen (feitelijk mag dit niet zonder het EU energielabel te vermelden)


Voorbeeld van energielabel stofzuiger:
https://www.promansion.nl...ingsprestatie-vloeren.jpg

Verdere info van de EU

https://energy-efficient-...uum-cleaners_en#consumers


Edit:

Nu lees ik volgende info, robot cleaners vallen (nog) niet onder deze wetgeving
Floor polishers, robot vacuums, mattress cleaners, and hand-held and cordless stick vacuum cleaners are excluded from these regulations.

[Reactie gewijzigd door sprankel op 11 januari 2025 11:12]

EricvL @Ablaze10 januari 2025 20:06
Pascal is nu eenmaal de standaard in de industrie.
Suck it up.
Ablaze @EricvL10 januari 2025 20:32
kPa is nog steeds de eenheid Pascal. Voorvoegsels en eenheden zijn twee verschillende dingen :)

Iets 30000 Pa noemen is rekenkundig ook nog eens onjuist, want dat is een belachelijk hoge precisie. Je gaat mij niet vertellen dat die apparaten precies 30000 Pa doen en niet een keer 30001 Pa.

In het dagelijks leven heb je niets aan een precisie van 1 Pa, want dat is een ontiegelijk kleine druk. Onze atmosfeer heeft standaard al honderdduizend Pascal. Eigenlijk wordt bijna overal kPa of bar gebruikt.

[Reactie gewijzigd door Ablaze op 11 januari 2025 13:42]

dingo35 @Ablaze11 januari 2025 13:05
Als je dan toch van haarkloverijen houdt, zorg dan wel dat je weet waar je het over hebt.

De grootheid is druk, een eenheid is Pa.

Wikipedia: Druk (grootheid)
Ablaze @dingo3511 januari 2025 13:41
Kan niet upvoten maar bedankt voor de toevoeging! Het worden inderdaad geen grootheden genoemd maar voorvoegsels.

Ik vind niet dat dit haarkloverijen zijn, het is verwerpelijke marketingbullshit. Aangezien jij de moeite hebt genomen om iets kleins als een benaming te corrigeren denk ik niet dat we zo anders zijn.
Maxdehaas19 @EricvL10 januari 2025 20:21
kPa staat voor kilo pascal. Dus 30 kPa had prima gekund. Alleen het gross van de consumenten denkt 30.000 is beter dan 25.000 en 30kPa lijkt minder dan 30.000. Dit omdat blijkbaar het gross van de consumenten alleen denkt groter nummer moet beter zijn.
atthias @Ablaze10 januari 2025 19:19
klassiek ook met telefoon batterij 6000 Mah inplaats van 6 Ah of hoe je dat ook schrijft
mcyh @atthias12 januari 2025 11:03
Bij batterijen hekel ik eigenlijk dat ze mAh of Ah gebruiken, want de totale energiecapaciteit is afhankelijk van het nominale voltage… en dat staat niet altijd vermeld bij bv powerbanks.
Die van mijn e-bike vermeld tenminste een aantal Wh
Barsonax @atthias11 januari 2025 13:27
In geval van een telefoon is het nog iets logischer, zeker nog niet zo lang geleden toen smartphones 2000-3000 Mah maar hadden. Zit ook nog genoeg verschil tussen de verschillende modellen waardoor je met kilo bijna altijd wel komma's moet gaan werken.

Met 30000 Pa mag er echt wel 30 kPa van gemaakt worden. Boeit echt niet meer of het nou 30000 of 30123 is.
jaapzb @EricvL10 januari 2025 20:16
Dat is het punt, het is dezelfde hoeveelheid maar voor leken "lijkt" het meer omdat er over grotere getallen gepraat word
atthias @jaapzb10 januari 2025 20:40
dank voor het beter verwoorden dan dat ik kan
Blackbird-ce @EricvL10 januari 2025 23:32
Nee, maar dit soort fabrikanten zouden hem graag adverteren als 20.000 milliwatt! Dat klinkt toch een stuk krachtiger dan dat lampje van 0.02 kW?
bilgy_no1 @EricvL11 januari 2025 09:49
Het punt is: de standaard eenheid is "Ah". Het voorvoegsel "'m" betekent milli, oftewel een duizendste.

6 Ah is dan de meest logische notatie in de standaard eenheid en een voorvoegsel is niet nodig.

In het geval van de lamp: de standaard eenheid is "Watt". Een lamp met een vermogen van 20 W ga je dus inderdaad ook niet aanpassen naar 0,02 kW, want onnodig complicerend.
HakanX @bilgy_no112 januari 2025 03:01
Het verschil zit in hoe het is begonnen. Telefoon batterijen zijn onder de 1Ah begonnen. Komma's onder de 0 zijn onwenselijk in specificaties, waardoor mAh is gebruikt. Vervolgens is het op natuurlijke wijze gekomen tot waar we vandaag zijn. Inmiddels zijn we wel op het punt gekomen om de schrijfwijze te herzien.

Bij lampen is het nooit nodig geweest en is gewoon Watt gebruikt. Mocht er iets geks gebeuren en lampen allemaal een verbruik onder de 1 Watt krijgen, dan wordt het wel logisch om mW te gebruiken.

Als je nu geheel uit het niets met getallen als 30.000 gaat komen, waarbij die fluctererende verschillen onder de 1000 niet eens een betekenis hebben, dan doe je dat puur voor marketing.
Wouterie @Ablaze10 januari 2025 20:28
Wacht... voor de Amerikanen onder ons... Hoeveel koeien is dat? :+
vlaaing peerd @Wouterie11 januari 2025 10:22
Dat zijn 3 cheeseburgers per vierkante koelkast aan luchtdruk.
JasperE 10 januari 2025 17:52
De X10 pro omni van Eufy werd ook met 8000pa geadverteerd maar was in mijn geval niet in staat fijn zand van mijn PVC vloer op te zuigen. Ik hoop dat het zuigmechanisme op dit model beter werkt. De X10 had ik omgeruild voor een Dreame S10 die met 7000pa geadverteerde zuigkracht wel zand kon oppikken. Het is mijn ervaring dat die pascals niet zoveel zeggen, de zuigmond en borstel wel. De borstels op deze robots vegen het zand/stof als het ware tegen een rubber strip op waarna de zuigkracht het overneemt. Ongeveer zoals bij stoffer en blik dus.
WouterL @JasperE10 januari 2025 18:09
Ik heb niet dezelfde ervaring als jij. Bij mij pikt die prima fijn zand op.
The-Source @JasperE10 januari 2025 20:39
Zou goed kunnen dat de motor de geadverteerde waardes beide behalen maar als de 1 een ander formaat opening zit zal de zuigkracht per cm² anders zijn.
JasperE @The-Source11 januari 2025 11:18
Ja had zo'n beetje alles geprobeerd en nagelopen. Ik heb het hier specifiek over fijn zand van formaat keukenzout (niet die korrels voor de zoutmolen maar dat fijne spul). Strooi wat lichtjes over de vloer, robot erover op de hoogste stand en intensief, en dan lag er daarna nog ca 20% van dat zout als ik met mijn hand over de vloer ging. Met de S10 die ik nu heb is dat anders.
PatrickH89 @JasperE10 januari 2025 21:26
Die X10 Pro Omni doet het erg goed bij mij, ook icm zand op een PVC vloer. Heb je de zuigkracht wel hoger ingesteld?
McOrmick 10 januari 2025 17:54
Een apparaat dat van alles kan, kan vaak weinig goed. Ben benieuwd naar echte hands-on ervaringen tov Roborock Q revo, recente Roomba of Xiaomi X20+ en een Cycloon handstofzuiger. Voor het bedrag van 550 euro kan je nl ook alles apart aanschaffen en dan zelf de beste features uitzoeken.
xoniq @McOrmick10 januari 2025 18:39
Een apparaat dat van alles kan, kan vaak weinig goed.
Dat is vaak zo. I.p.v. één iets goed doen, meerdere dingen net niet.
Peatsmoke @McOrmick10 januari 2025 18:51
Het lijkt wel een 4-seisoenenband... ;)
WillySis @Peatsmoke10 januari 2025 21:22
En dat kunnen nu net gewoon goede winterbanden en redelijk goede zomerbanden zijn. In de zomer hebben die bij stortbuien het voordeel dat de waterafvoer beter is dan die van de meeste zomerbanden.
1234567y @WillySis10 januari 2025 21:47
vrij onlogisch aangezien juist zomerbanden beter water afvoeren dan winterbanden
Ruuuuuubje @1234567y10 januari 2025 23:59
Dan zal het wel zo zijn dat ze dus heel handig zijn in onze natte winters :D
rvt1 @McOrmick10 januari 2025 20:33
Ik zou verwachten dat de versie hierna geen willen meer heeft maar je de opdracht geeft om het werk zelf te doen :D
WillySis @McOrmick10 januari 2025 21:26
Meestal is dat zo, maar als je op de afbeelding kijkt zie je dat het eigenlijk twee toestellen zijn. De robot stofzuiger is een eigen eenheid. De hand stofzuiger kan desgewenst van een steel met borstel worden voorzien zodat die ook als steel stofzuiger is te gebruiken. Ze zullen beiden het basisstation als oplaadeenheid gebruiken.
Op die manier kunnen alle functies toch gewoon goed gedaan worden.
Palindrome @WillySis11 januari 2025 22:11
Nee het motor/accu/opvang deel wordt uit het robot deel gehaald en dan kan er een steel op gezet worden, lang of kort.
SuperDre 11 januari 2025 00:55
Zoals ik zie ben je gewoon beter af met een losse robotstofzuiger en een losse handstofzuiger, minder gehannes, want je robotstofzuiger staat echt op de grond, en de meesten hebben de handstofzuiger op heuphoogte ergens hangen/staan. Ook telkens dan weer die hulpstukken moeten (de)monteren maakt het er ook niet sneller op.
Jermaine @SuperDre11 januari 2025 15:11
Op de website van Eufy zie je dat het "wisselen" redelijk makkelijk gaat dmv een kliksysteem. Daarnaast moet ik zo nu en dan ook gehurkt gaan zitten wanneer ik het vuilcompartiment van mijn Xiaomi wil legen of het dweilwatercompartiment + dweildoekje vast moet klikken.

Ik snap je punt, maar de robotstofzuiger neemt als het goed is het meeste stofzuigwerk weg en bij de wat meer hardcore zuigklussen (compostaarde over je tapijt, you name it) zul je inderdaad even wat meer moeite moeten doen.

Wat ik eerder jammer vind, is dat er zowel op Eufy's website als in dit artikel niets wordt genoemd over Matter (Apple HomeKit, Alexa, Google Home etc), dat zou enigszins een game changer kunnen zijn.
k995 10 januari 2025 19:03
Juist de eufy L60 hybride gekregen en moet zeggen is wel goed, maps snel en goed, alles in te stellen en batterij gaat lang genoeg mee om alle verdiepen hier te stofzuigen in 1 keer.

Wat vooral handig is is een soort van ingebouwde harenverwijderaar vand e borstels.
Met 2 katten en 3 vrouwen hier is dat echt wel nodig en werkt goed.
Beeldbuisje 12 januari 2025 09:41
Ik heb het altijd apart gevonden dat een bedrijf dat geworteld zat in de home-security, en dat naar mijn ervaring ook goed deed, nu plots stofzuigers op de markt brengt. De keuze voor slimme verlichting à la Hue begrijp ik nog ergens. Maar stofzuigers is nu een hele andere tak.
Schoenmaker blijf bij je leest O-)
geerttttt @Beeldbuisje13 januari 2025 05:47
Ach ja, zo heb ik een ip camera van tp link. Die hebben in die lijn ook slimme stekkers.

Ben het met je eens, maar waarschijnlijk is dit een hele andere tak ontwikkelaars..

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