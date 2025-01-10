Eufy onthult 3-in-1-robotstofzuiger met handstofzuigerfunctie

Anker-merk Eufy toont tijdens de CES een robotstofzuiger die ook als regulier model te gebruiken is. De robotstofzuiger 3-in-1 E20 kost 549,99 euro en is vanaf 10 februari beschikbaar.

Eufy beschrijft de E20 als een 3-in-1-robotstofzuiger. Dankzij het verwijderbare element, dat de motor, stofbak en accu bevat, kan de robotstofzuiger namelijk ook dienstdoen als snoerloze hand- of steelstofzuiger. Het bedrijf levert naast een basisstation voor de robotfunctie ook de nodige hulpstukken mee voor handmatig gebruik.

In robotmodus biedt de E20 een zuigkracht van 8000 Pascal en een accuduur van maximaal 180 minuten. Volledig opladen duurt 2,5 uur. De robotstofzuiger gebruikt drie lasers om obstakels met een grootte van minstens 15mm te vermijden. De antiklitborstel moet voorkomen dat haren van dieren of mensen vast komen te zitten. Het apparaat ledigt zelf de 350ml grote stofbak in het basisstation, dat een capaciteit voor ongeveer 75 dagen schoonmaken heeft.

Dankzij het modulaire ontwerp kunnen gebruikers de stofzuiger ook zelf bedienen als hand- of steelmodel. Op die manier is het mogelijk om plaatsen of voorwerpen schoon te maken waar de robotstofzuiger niet bij kan, zoals trappen of meubels. Bij het gebruik van die functie neemt de zuigkracht toe tot 30.000 Pascal.