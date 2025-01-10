Cooler Master toont luchtkoelers met 'motorblok'-ontwerp

Cooler Master onthult vier nieuwe processorkoelers uit de V-serie. De 'V' verwijst naar het ontwerp dat geïnspireerd is op de V-automotor. Het bedrijf gaat de luchtkoelers in maart uitbrengen, maar noemt nog geen adviesprijzen.

De nieuwe V-lijn bestaat uit vier modellen. De V4, V6, V8 en V10 beschikken allemaal over argb-verlichting en twee 120mm-fans in push-pull-configuratie. Opvallend zijn de zogenaamde 3d-heatpipes, die door Cooler Master zijn gepatenteerd. Bij deze 3DHP-technologie wordt een heatpipe recht boven de 'heat spot' van de processor geplaatst, waardoor het bedrijf naar eigen zeggen minder heatpipes moet gebruiken om de koelprestaties van concurrenten te evenaren.

Het cijfer in de productnaam verwijst naar de hoeveelheid heatpipes van elk model. De V8 en V10 onderscheiden zich bovendien van hun goedkopere kleine broertjes door het gebruik van een dual-tower-ontwerp en dubbele kogellagers in de fans. Hierdoor moeten ze een tdp van maximaal 340W kunnen wegwerken.