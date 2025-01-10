Cooler Master toont luchtkoelers met 'motorblok'-ontwerp

Cooler Master onthult vier nieuwe processorkoelers uit de V-serie. De 'V' verwijst naar het ontwerp dat geïnspireerd is op de V-automotor. Het bedrijf gaat de luchtkoelers in maart uitbrengen, maar noemt nog geen adviesprijzen.

De nieuwe V-lijn bestaat uit vier modellen. De V4, V6, V8 en V10 Cooler Master V-luchtkoelerbeschikken allemaal over argb-verlichting en twee 120mm-fans in push-pull-configuratie. Opvallend zijn de zogenaamde 3d-heatpipes, die door Cooler Master zijn gepatenteerd. Bij deze 3DHP-technologie wordt een heatpipe recht boven de 'heat spot' van de processor geplaatst, waardoor het bedrijf naar eigen zeggen minder heatpipes moet gebruiken om de koelprestaties van concurrenten te evenaren.

Het cijfer in de productnaam verwijst naar de hoeveelheid heatpipes van elk model. De V8 en V10 onderscheiden zich bovendien van hun goedkopere kleine broertjes door het gebruik van een dual-tower-ontwerp en dubbele kogellagers in de fans. Hierdoor moeten ze een tdp van maximaal 340W kunnen wegwerken.

Cooler Master V-luchtkoeler

Door Idriz Velghe

Redacteur

Feedback • 10-01-2025 18:16
49 • submitter: Gipsy King

10-01-2025 • 18:16

49

Submitter: Gipsy King

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Reacties (49)

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John Doos 10 januari 2025 18:24
Hebben ze niet eerder een V8 koeler gehad?

Edit:
uitvoering: Cooler Master V8

Ik ben oud aan het worden :+

[Reactie gewijzigd door John Doos op 10 januari 2025 18:25]

Bender @John Doos10 januari 2025 19:58
Ik had de Cooler Master Jet
en een vliegtuig motor is natuurlijk nog veel gaver dan de V8 of V10 :+
GameNympho @Bender10 januari 2025 20:57
Echt jeugdsentiment, mijn maat had er ook een gekocht toendertijd, hij trots tot hij m aansloot en de pc opstartte. Ik heb nog nooit zo snel een koeler verwisseld zien worden _O- Het was net een turbo, hoe sneller, hoe meer herrie.

Zijn deze heatpipes van een dikkere maat als de standaard versie van 6 of 8mm?
Dit is wel nice Higher Thermal Dissipation: Rated for up to 340W TDP, ideal for overclocking and extreme performance. maar nu de tests afwachten.
Username3457829 @GameNympho10 januari 2025 22:12
Ik heb nog hele oude MSN chatlogs bewaard van vroeger en toevallig een tijdje geleden nog een gelezen tussen mij en een oude vriend van me.
Hij had er toen ook een gekocht en vervolgens weer snel terug gebracht, veel te grappig om terug te lezen.
Indifstublatia @Bender24 januari 2025 19:40
Haha, die heb ik ook nog (gehad). Hij doet nu in de zomer dienst als desktopmeuk (in de winter staat ie in de kast) en tafelfan :')
Comp-Freak @John Doos10 januari 2025 18:32
En zijdelings gerelateerd ook eerder nog de Cooler Master JET 7, in de vorm van een straalmotor.
Arunia @Comp-Freak11 januari 2025 08:49
Deze heb ik gehad. Mooi ding, maar klonk ook zo. :+
MicGlou @John Doos10 januari 2025 18:41
Ook op de koeler markt moet men het aantal cilinders downsizen... het is nu wachten op de Cooler Master EV :+
Bulls @MicGlou10 januari 2025 19:03
Met een peltier cooler 😆
wisselwerking @John Doos10 januari 2025 18:35
Ik ook, want ik heb de Cooler Master Aero 7 gehad
Username3457829 @wisselwerking10 januari 2025 22:05
En jaren heerlijk genoten van het geluid van een turbine in je kamer?

Ik wilde dat ding ook bijna halen destijds, maar ik werd al knettergek van de stockcooler in mijn eerste build destijds.
PhaeTom @Username345782910 januari 2025 23:02
Ik herinner me ook de Alpha PAL6035MFC + Delta AFB-60HP combi, volgens mij was fan control toen nog geen ding. Wat een herrie was dat.
S0epkip @PhaeTom11 januari 2025 19:11
Ja! Die heb ik ook nog gehad...damn.... die Delta was zelfs op 7V nog te luid!
wisselwerking @Username345782911 januari 2025 17:27
Hij was inderdaad niet de stilste cooler. Op een gegeven moment in een andere build gezet en verkocht als complete set.
The Raido @wisselwerking11 januari 2025 18:43
speciale 'immersive experience'-build om Flight Simulator te spelen?
hooibergje @wisselwerking10 januari 2025 22:50
Wat een mooi koelertje! :D
Soms was er echt retemooie hardware.
Zoasl de Zalmal koelers die over het algeemn oretty as fuck waren.
Ook de waterkoeling van Zalman was nifty, zoals de Reserator. Een echte koeltoren naast je PC. :D :D :D
SterkeYerke @John Doos10 januari 2025 18:27
Daar dacht ik ook meteen aan! Volgens mij kom je ze op Marktplaats V&A nog wel eens tegen.
terradrone @John Doos10 januari 2025 18:49
Cooler Master had zelfs de V10 cooler. Deze was redelijk uniek, omdat hier gebruik gemaakt werd van een Peltier element, ook wel TEC cooler genoemd.
Styreta @John Doos10 januari 2025 21:56
Hebben ze niet eerder een V8 koeler gehad?

Edit:
uitvoering: Cooler Master V8

Ik ben oud aan het worden :+
Yup, jarenlang in mijn coolermaster CM 690 build gehangen....

Uiteindelijk de cooler nog in een servertje gebruikt op een G3258 pentium anniversary cpu gehad. Denk dat ik hem nog ergens in een doos heb liggen....
WhiteSnake76 @John Doos10 januari 2025 18:33
Net als @SterkeYerke moest ik daar ook gelijk aan denken.
SirNutcase @John Doos10 januari 2025 19:15
Oef 2008, damn dat was even schrikken. Maar beter nog, ik heb die oude nog liggen in de schuur Hahaha
Rollo @SirNutcase11 januari 2025 10:28
Blij om te horen dat ik niet de enige ben met oude cpu koelers in de schuur xD
hooibergje @John Doos10 januari 2025 22:57
Cooler master had ook een V10 koeler die best wel wazig was. :D
ReneJong88 @John Doos10 januari 2025 23:17
Besef de prijzen tegenwoordig ook.
Die v8 was wel echt het hoge segment toen qua prijs.

Nostalgie. :P
EnigmaNL @John Doos11 januari 2025 00:00
Toen ik jouw comment las dacht ik "dat is toch niet zo lang geleden?"... 2008 was dat... 8)7
Borgia @John Doos11 januari 2025 10:07
Oud? Had je die in je Apple II ?
Huupke @John Doos11 januari 2025 14:37
Yep, heb hem nog steeds draaien op de allereerste i7 van Intel
FBI1988 @John Doos11 januari 2025 17:22
Zeker, deze cooler heb ik nog zelf jaren gebruikt. Leuk ontwerp! Jammer dat ze de nummers hergebruiken en introduceren als iets revolutionair nieuws..
eazyq 10 januari 2025 18:20
Afgezien van hoe ze koelen vind ik dat design echt wel vet eigenlijk.
CriticalHit_NL 10 januari 2025 18:22
De oude koelers waren legendes qua ontwerp, leuk dat het terug komt.
Zelf zal ik alleen niet snel meer een luchtkoeler van dat formaat kopen.
Pompi 10 januari 2025 19:52
Hopelijk kan je wel de fans vervangen door eigen keuze, maar op de foto lijkt het alsof alleen de meegeleverde fans zullen passen.
ikverhaar 10 januari 2025 20:06
Van Cooler Masters eigen website: "Cooler Master’s patented 3DHP technology advances traditional heat pipe designs by placing an additional heat pipe directly above the CPU’s heat spot. This significantly enhances heat transfer and distribution, ensuring peak CPU performance under heavy workloads."

Ligt het nou aan mij, of is hier niks bijzonders aan? Er zijn toch wel meer bedrijven die de heatpipes direct contact laten maken met de cpu en daar veelal geen ruimte tussen de heatpipes laten, waardoor er altijd een heatpipe recht boven de hotspot zit?

Edit: zie bijvoorbeeld: uitvoering: be quiet! Pure Rock 2 Zwart, of uitvoering: Gelid Solutions Tranquillo REV. 5, of uitvoering: Thermaltake Toughair 310, of uitvoering: Arctic Freezer 36 CO, of uitvoering: Thermalright Assassin Spirit 120 V2

[Reactie gewijzigd door ikverhaar op 10 januari 2025 20:13]

hooibergje @ikverhaar10 januari 2025 22:58
Ik heb budgetkoelertjes voor een rekenblik, en zelfs daar is het hele CPU-oppervlak volgeplakt met heatpipes. Dus ja, dat is standaard.
MPIU8686
10 januari 2025 20:06
.. Bold V-Engine-Inspired Design .. 8-)
Automotive-inspired aesthetics bring style and power to your PC build

These CPU coolers
are compatible with AMD’s AM5 / AM4 CPU sockets and Intel’s LGA1700 and LGA1851 sockets

The V-Series CPU Air Coolers will be available in March
.


Straks zien we meer onderdelen "die eruitzien als" van een verbrandingsmotor terugkomen in onze PC dan in onze auto .. 8)7


.
Proprietary 3D Heat Pipe (3DHP) Technology
Cooler Master’s patented 3DHP technology advances traditional heat pipe designs by placing an additional heat pipe directly above the CPU’s heat spot. This significantly enhances heat transfer and distribution, ensuring peak CPU performance under heavy workloads.

.
https://overclock3d.net/n...pired-cpu-coolers-at-ces/

[Reactie gewijzigd door MPIU8686 op 10 januari 2025 20:34]

CAPSLOCK2000 11 januari 2025 15:51
De 'V' verwijst naar het ontwerp dat geïnspireerd is op de V-automotor
Ik zie daar eigenlijk niks van. Ik zou V-vormige heatpipes verwachten of fans die onder een hoek zitten.
Op de foto's lijkt alles net zo recht te zijn als alle andere CPU-koelers in deze categorie.
Waar moet ik die V zien? Mis ik iets?
Cheefgreenleaf @CAPSLOCK200012 januari 2025 11:24
Ofnie!

Wat is een v-automotor uberhaupt 8)7 maar om daar nu een uitgebreide uitleg bij te geven.

Vind het zelf wel gaaf, heb het altijd al met een motorblokkie vergeleken. Dat en na de RGB op je tube tandpasta hype is dit een verademing eigenlijk.

[Reactie gewijzigd door Cheefgreenleaf op 12 januari 2025 11:25]

mortal 10 januari 2025 20:04
Voor als je markt helemaal uitontwikkeld is en je jezelf alleen nog maar kan onderscheiden met een plastic kapje.
Gnermo @mortal12 januari 2025 00:18
Maar toch, de eerste serie koelers van Cooler Master die dit ontwerp hanteerden komen alweer uit 2008.
Dus heel nieuw is het niet.
Maxdehaas19 @mortal12 januari 2025 14:23
Toch zal ik heel eerlijk zijn, als simpele autoliefhebber werkt dit wel. Ik vind hem er voor een luchtkoeler best goed uitzien. Daarnaast heb ik in een video gezien dat deze best hoog staat op het moederbord dus weinig last van hoge ram sticks.
choman 10 januari 2025 18:42
Oei de oude v8 cooler van ze kwam ik laatst nog thuis tegen.
Deodaatje 10 januari 2025 19:52
Is het al 1 april?

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