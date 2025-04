Cooler Master toont nieuwe Masterliquid Core II-waterkoelers

Cooler Master onthult de MasterLiquid Core II-serie. De line-up bestaat uit modellen met een 120mm-, 240mm- of 360mm-radiator. Het kleinste exemplaar komt enkel in zwart, de grotere modellen in zwart of wit. De fabrikant deelt nog geen prijzen of releasedata.

De MasterLiquid Core II-koelers bevatten een G9R-pomp met een draaisnelheid van 300 tot 3100rpm. Cooler Master belooft een maximale geluidsproductie van 25dB(A). Bovenop het pompblok bevindt zich een cover met een 'infinity mirror'-lichteffect. De pomp en radiator zijn verbonden door middel van 400mm lange tubes.

Afhankelijk van het exacte model levert Cooler Master één, twee of drie MF120 Lite argb-fans mee. Volgens de fabrikant beschikken ze over nieuwe fanbladen en een herontworpen uiterlijk. Ze hebben een toerental tussen 600 en 1750rpm. Op maximale snelheid moeten ze een airflow kunnen leveren van 70,7cfm of 120m³/h en een statische druk van 2mmH₂O. De productpagina noemt een geluidsproductie van 30dB(A).

De MasterLiquid Core II-lijn is compatibel met de AM4- en AM5-processorvoeten van AMD. Voor Intel-processors zijn sockets LGA1851/1700/1200/2066/2011-v3/2011/115X ondersteund. Cooler Master geeft de koelers vijf jaar garantie.