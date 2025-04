Sony stopt productie van lege blu-raydiscs en andere opslagmedia in februari

Sony gaat vanaf februari 2025 de productie van lege blu-rayschijfjes stopzetten. De Japanse fabrikant stopt vanaf dan ook met de productie van verschillende andere oudere fysieke opslagmedia.

Het bedrijf schrijft op zijn Japanse website dat het de 'volledige productie' stopzet van de volgende media: 'blu-ray disc media', MiniDiscs en MD Data voor opnames, evenals Mini DV-cassettes. Deze opslagmedia kwamen respectievelijk voor het eerst uit in 2006, 1992, 1993 en 1995. Sony meldt dat er voor geen van deze producten vervolgmodellen op de markt zullen komen.

Het is niet duidelijk in welke mate de beslissing een impact heeft op het personeelsbestand. In de zomer van vorig jaar deden er geruchten de ronde dat Sony ongeveer 250 banen schrapte in een Japanse fabriek waar optische media zoals blu-rayschijfjes werden geproduceerd.